Защитника «Штутгарта» подозревают в изнасиловании – он уже арестован, может получить до 15 лет тюрьмы

Три недели назад клуб продлил с ним контракт до 2026-го.

У защитника «Штутгарта» Атакана Каразора большие проблемы: его арестовали на Ибице, клуб уже это подтвердил, но причину задержания пока не раскрыл. Правда, в медиа история уже просочилась: кажется, 25-летнего футболиста подозревают в изнасиловании.

Возможно, Каразор принуждал к сексу 18-летнюю девушку

Первым об аресте сообщило издание Periódico de Ibiza: там написали, что задержаны двое 25-летних мужчин из Германии – они принудили 18-летнюю девушку к сексу, когда находились на частной вилле на Ибице. После произошедшего жертва обратилась в полицию и больницу.

Там отметили, что один из мужчин – действующий игрок Бундеслиги. Вскоре «Штутгарт» выступил с заявлением, из которого многое прояснилось: в клубе сообщили, что арестован защитник Атакан Каразор. Про подозрение в изнасиловании в тексте ничего нет, лишь отмечено, что футболист отрицает все обвинения.

Футболист говорит про обоюдное согласие, при самом плохом раскладе ему грозит до 15 лет тюрьмы

Bild добавил подробностей: Каразор говорит, что все было по обоюдному согласию. В газете уточнили: он будет находиться под стражей как минимум до понедельника. По испанским законам ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Каразор выступает за «Штутгарт» с 2019 года: в сезоне-2021/22 больше играл опорным полузащитником, провел 24 матча Бундеслиги. Всего три недели назад контракт с ним продлили до 2026-го.

Нападающий «Сельты» получил за изнасилование 4 года тюрьмы

Рассмотрим, как работает испанское законодательство на примере. В середине марта издание Diario Sport вышло с громким заголовком: нападающий «Сельты» Санти Мина подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве, которое произошло еще в 2017-м. Тогда Мина играл за «Валенсию».

Версия прокураты следующая: 16 июня 2017-го игрок вместе с другом Давидом Гольдаром из «Ибицы» приставал к жертве в фургоне. Санти постоянно твердил, что она ему «сильно нравится» и ей нужно «кое-что сделать» для него. Потерпевшая отказывалась – после этого Санти совершил над ней сексуальное насилие.

На основе показаний жертвы прокуратура сначала просила приговорить испанца к восьми годам лишения свободы. Форварду хотели запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет, а так же назначить испытательный срок продолжительностью в те же 10 лет.

В итоге испанца приговорили к тюремному заключению на четыре года. Также он заплатит пострадавшей 50 тысяч евро компенсации. Мине на 12 лет запретили подходить к жертве ближе чем на 500 метров. Прокуратура согласилась со сроком и не стала подавать апелляцию.

А вот Мина подал. В ходе разбирательства Санти не отрицает, что у него был секс с девушкой, но утверждает, что все было по взаимному согласию.

Важно отметить, что испанское законодательство устанавливает обязательное лишение свободы для тех осужденных, срок наказания которых превышает 2 года. Если же обжалование приговора не даст результата, то Санти и правда отправится за решетку на четыре года.

Фото: globallookpress.comAntonio Pozo / PRESSINPHOTO, IMAGO/Ralf Poller/Avanti, Frank Hoermann / SVEN SIMON