Защитника «Айнтрахта» уличили в связях с правыми политиками. Он снял замок для своего турнира и сделал неосторожное фото

Пришлось извиняться.

В Германии скандал: защитника «Айнтрахта» и сборной Австрии Мартина Хинтереггера уличили в связях с правыми политиками. Расследование выпустил независимый журналист Майкл Бонвалот, который потребовал от игрока отреагировать на его текст. И Хинтереггер отреагировал.

Что случилось? И что такого страшного в этих политиках?

Несколько месяцев Мартин продвигал «Хинти-Кубок»: мероприятие, куда приходят болельщики со всего города, чтобы с ним пообщаться. Еще в рамках кубка футболист проводит турнир для любительских команд с небольшим призовым фондом, а иногда и сам выбегает на поле.

Обычно Хинтереггер проводит кубок в Германии, но в этот раз «Айнтрахт» выиграл ЛЕ, и игрок перенес «Хинти-Кубок» в родную австрийскую провинцию Каринтия. Фанатам из Германии Хинтереггер предложил перелет за свой счет.

На мероприятии ждали несколько тысяч болельщиков, поэтому Хинтереггер озаботился солидной площадью и снял целый замок, в котором обычно устраивают выставки и концерты. В честь этого футболист сфотографировался с Генрихом и Элизабет Зикль, известными в Австрии правыми политиками. Генрих Зикль до 2021-го работал в городском совете Граца от ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), а в юности состоял в немецкой неонацистской организации «Националистический фронт», которая была запрещена в 1992 году (FPÖ называла этот момент биографии «грехом молодости»). Его мать Элизабет в 2000 году занимала пост министра социальных дел Австрии, тоже от FPÖ.

Речь не только о совместном фото: согласно описанию на странице «Хинти-Кубка», его организовывает структура Мартина под названием Hinti Event GmbH, которая зарегистрирована в австрийской Зирнице. Ее основали два равноправных партнера, каждый из которых внес по 12 тысяч евро, – сам Хинтереггер и тот самый Генрих Зикль. Оказалось, что он финансирует «Хинти-Кубок» и полностью контролирует его организацию.

Журналисту Бонвалоту не понравилось и то, что на кубке выступал франкфуртский рэпер Vega. Он входит в ультрас «Айнтрахта» и тоже считается ультраправым.

Хинтереггер извинился и разорвал связи с семьей Зикль

Расследование застало Хинтереггера врасплох: он как раз поехал играть за сборную Австрии в Лиге наций, но быстро сориентировался и извинился. Хоть и был недоволен тональностью журналиста.

«Поражает, что незнакомец может говорить обо мне такие вещи, – сказал Хинтереггер. – Я живу в Зирнице, как и семья Зикль. Я просто хотел выразить признательность и поблагодарить всех, кто поддерживает меня отсюда. «Хинти-Кубок» казался мне хорошим решением. По этой причине я и начал искать подходящее место.

Замок Альбек и его и окрестности идеально подходят для этого. За последние 35 лет в замке Альбек было проведено бесчисленное множество концертов, выставок и театральных представлений самых разных национальных и зарубежных артистов.

Я ничего не знаю ни о прошлой, ни о будущей деятельности семьи Зикль. Я просто хочу провести футбольный турнир – и ничего более. Любые деловые отношения с семьей Зикль будут немедленно прекращены на основании текущего уровня знаний и «подсказок» со стороны. Мы подумаем, как нам поступать с «Хинти-Кубком» дальше.

У меня есть друзья по всей планете. Когда я занимаюсь футболом, а также когда говорю только от своего лица, всегда решительно отвергаю любые обвинения в том, что я правый или придерживаюсь похожих взглядов. Я продолжаю выступать против любой дискриминации».

Реакции от «Айнтрахта» пока не было.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke; globallookpress.com/IMAGO/Thomas Voelker; instagram.com/martin.hinteregger13