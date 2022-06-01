5 лет без кошек – суд вынес приговор Зума. Могли быть 5 лет тюрьмы

Справедливо?

В Лондоне прошел суд над защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. В феврале француз влип в большой скандал – в сети оказалось видео, на котором он пинал и бил собственную кошку.

Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной

В конце мая Зума признал свою вину – приговорили к 180 часам общественных работ и запретили ему держать кошек в доме в течение следующих пяти лет. Брату Курта, Йоану, который снимал видео, прилетели 140 часов общественных работ.

Также французу пришлось выплатить судебные издержки в размере 9 тысяч евро. Ранее он уже отдал штрафные 300 тысяч «Вест Хэму». Котов, над которыми издевался Зума, передали новым хозяевам. Судья, рассматривающая дело, отметила, что и Курт, и его брат искренне раскаялись за свой поступок.

После суда главный инспектор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Дермот Мерфи заявил: «Мы надеемся, этот случай послужит напоминанием, что все животные заслуживают доброго и увжаительного отношения. Мы не потерпим жестокости со стороны кого бы то ни было».

Возле здания суда Курта и его брата встретила целая группа людей, в которой был мужчина, одетый в костюм кошки.

Зума вряд ли оценил шутку.

В Великобритании за жестокое обращение с животными можно получить до 5 лет тюрьмы

Права питомцев в Великобритании зафиксированы в акте о защите животных от 2006 года. Он устанавливает для всех видов домашних питомцев пять свобод.

•‎ Свобода надлежащего питания.

•‎ Свобода удобных условий проживания.

•‎ Свобода пребывания в одиночестве или в компании.

•‎ Право на регулярные проверки в случае аномального поведения, право на защиту от боли, страданий, болезней и ранений.

•‎ Необходимость регистрации каждого питомца – без этого даже невозможно обратиться к ветеринару.

Любой, кто нарушает правила, может:

•‎ Получить запрет на заведение животных.

•‎ Столкнуться с неограниченным штрафом.

•‎ Отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.

В теории для Зума все могло быть серьезнее.

Теперь Зума высмеивают на поле: фанаты соперника махали надувными кошками, а Крис Вуд мяукал

Самолет с баннером Cats Lives Matter и гигантская мордашка кошки на трибунах – так «Энфилд» встретил Курта Зума

Фото: globallookpress.com/Martyn Wheatley