5 лет без кошек – суд вынес приговор Зума. Могли быть 5 лет тюрьмы

Справедливо?
В Лондоне прошел суд над защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. В феврале француз влип в большой скандал – в сети оказалось видео, на котором он пинал и бил собственную кошку.
Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной
В конце мая Зума признал свою вину – приговорили к 180 часам общественных работ и запретили ему держать кошек в доме в течение следующих пяти лет. Брату Курта, Йоану, который снимал видео, прилетели 140 часов общественных работ.
Также французу пришлось выплатить судебные издержки в размере 9 тысяч евро. Ранее он уже отдал штрафные 300 тысяч «Вест Хэму». Котов, над которыми издевался Зума, передали новым хозяевам. Судья, рассматривающая дело, отметила, что и Курт, и его брат искренне раскаялись за свой поступок.
После суда главный инспектор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Дермот Мерфи заявил: «Мы надеемся, этот случай послужит напоминанием, что все животные заслуживают доброго и увжаительного отношения. Мы не потерпим жестокости со стороны кого бы то ни было».
Возле здания суда Курта и его брата встретила целая группа людей, в которой был мужчина, одетый в костюм кошки.
Зума вряд ли оценил шутку.
В Великобритании за жестокое обращение с животными можно получить до 5 лет тюрьмы
Права питомцев в Великобритании зафиксированы в акте о защите животных от 2006 года. Он устанавливает для всех видов домашних питомцев пять свобод.
• Свобода надлежащего питания.
• Свобода удобных условий проживания.
• Свобода пребывания в одиночестве или в компании.
• Право на регулярные проверки в случае аномального поведения, право на защиту от боли, страданий, болезней и ранений.
• Необходимость регистрации каждого питомца – без этого даже невозможно обратиться к ветеринару.
Любой, кто нарушает правила, может:
• Получить запрет на заведение животных.
• Столкнуться с неограниченным штрафом.
• Отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.
В теории для Зума все могло быть серьезнее.
Теперь Зума высмеивают на поле: фанаты соперника махали надувными кошками, а Крис Вуд мяукал
Самолет с баннером Cats Lives Matter и гигантская мордашка кошки на трибунах – так «Энфилд» встретил Курта Зума
Фото: globallookpress.com/Martyn Wheatley
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