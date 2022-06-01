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Украина перед стыками ЧМ-2022: тренировалась в Словении, играла благотворительные матчи и отказывалась от прямой путевки

Александр Петраков Александр Петраков
ЧМ-2022 ЧМ-2022
квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи
Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
Андрей Лунин Андрей Лунин
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Александр Зинченко Александр Зинченко
Футбол Футбол

Очень заряжены на победу.

В среду сборная Украины проведет полуфинальный стык за попадание на ЧМ-2022 против шотландцев (победитель 5 июня разыграет путевку с Уэльсом).

Украина месяц тренировалась в Словении

С конца февраля стало понятно, что Украина не сыграет на родном поле еще долго, поэтому президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша вышел с таким заявлением: «Сегодня я пообщался с моим дорогим другом Андреем Павелко, президентом УАФ (Украинская ассоциация футбола – Sports.ru). От имени Польского футбольного союза я предложил ему организовать матчи Украины в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», – написал Кулеша в твиттере.

Пока в Польше игр не планируют, но серию благотворительных матчей в мае украинцы уже провели – против гладбахской «Боруссии» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риеки» (1:1). Все встречи, конечно же, в гостях.

Площадку для подготовки Украине дала Словенская федерация футбола – незадействованные в клубах игроки (16 из 26 выступают за украинские клубы, которым сейчас негде играть) тренировались поблизости от Любляны с начала мая. Все это время команда жила в гостинице «Элеганс», а местные им всячески помогали. В понедельник сборная Украины улетела в Шотландию, перед этим оставив словенцам приятный подарок – майки, подписанные всей командой.

ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго

«Ты слишком стар, лучше выведи нас на ЧМ». Петраков говорит, что хотел в киевскую тероборону, но не взяли

Перед игрой в сборной много патриотических высказываний. Особенно ярко высказался главный тренер Александр Петраков – объяснил, почему его не взяли в территориальную оборону Киева. «Было бы неправильно, если бы я сбежал из города, в котором родился. Но мне сказали: «Ты слишком стар, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира». Это очень большая ответственность. Я все больше чувствую ее с приближением матча против Шотландии», – сказал 64-летний Петраков в интервью Time.

Сразу после окончания сезона на сбор приехали и главные звезды команды – Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Защитник «Ман Сити» просто хочет подарить болельщикам радость.

«У нас есть мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают. Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно о многом говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы будем стараться сделать украинцев счастливыми», – сказал Зинченко со слезами на глазах во время предматчевого общения с медиа.

Были слухи, что Украину пропустят в Катар без стыков – но сборная хочет решить все на поле

Еще в марте некоторые предлагали дать Украине место в Катаре – но игроки и тренерский отвергли эту идею. «Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Кто будет сильнее – тот и достоин ехать на ЧМ», – сказал Андрей Ярмоленко.

Александр Петраков выразил общую позицию: «Было бы печально, если бы нам подарили право сыграть на ЧМ, и футболисты тоже этого не хотят. Я знаю, что будет очень тяжело, но верю в успех. Но его нужно заслужить. Я сейчас на таком этапе, когда мне ничего не нужно. Не нужны ни дом, ни машина. Если я выведу команду на ЧМ в Катаре, то не зря прожил жизнь», – сказал Петраков для Daily Mail.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Borut Zivulovic; East News/IMAGO/Moritz Mueller

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