Украина перед стыками ЧМ-2022: тренировалась в Словении, играла благотворительные матчи и отказывалась от прямой путевки

Очень заряжены на победу.

В среду сборная Украины проведет полуфинальный стык за попадание на ЧМ-2022 против шотландцев (победитель 5 июня разыграет путевку с Уэльсом).

Украина месяц тренировалась в Словении

С конца февраля стало понятно, что Украина не сыграет на родном поле еще долго, поэтому президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша вышел с таким заявлением: «Сегодня я пообщался с моим дорогим другом Андреем Павелко, президентом УАФ (Украинская ассоциация футбола – Sports.ru). От имени Польского футбольного союза я предложил ему организовать матчи Украины в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», – написал Кулеша в твиттере.

Пока в Польше игр не планируют, но серию благотворительных матчей в мае украинцы уже провели – против гладбахской «Боруссии» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риеки» (1:1). Все встречи, конечно же, в гостях.

Площадку для подготовки Украине дала Словенская федерация футбола – незадействованные в клубах игроки (16 из 26 выступают за украинские клубы, которым сейчас негде играть) тренировались поблизости от Любляны с начала мая. Все это время команда жила в гостинице «Элеганс», а местные им всячески помогали. В понедельник сборная Украины улетела в Шотландию, перед этим оставив словенцам приятный подарок – майки, подписанные всей командой.

«Ты слишком стар, лучше выведи нас на ЧМ». Петраков говорит, что хотел в киевскую тероборону, но не взяли

Перед игрой в сборной много патриотических высказываний. Особенно ярко высказался главный тренер Александр Петраков – объяснил, почему его не взяли в территориальную оборону Киева. «Было бы неправильно, если бы я сбежал из города, в котором родился. Но мне сказали: «Ты слишком стар, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира». Это очень большая ответственность. Я все больше чувствую ее с приближением матча против Шотландии», – сказал 64-летний Петраков в интервью Time.

Сразу после окончания сезона на сбор приехали и главные звезды команды – Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Защитник «Ман Сити» просто хочет подарить болельщикам радость.

«У нас есть мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают. Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно о многом говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы будем стараться сделать украинцев счастливыми», – сказал Зинченко со слезами на глазах во время предматчевого общения с медиа.

Были слухи, что Украину пропустят в Катар без стыков – но сборная хочет решить все на поле

Еще в марте некоторые предлагали дать Украине место в Катаре – но игроки и тренерский отвергли эту идею. «Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Кто будет сильнее – тот и достоин ехать на ЧМ», – сказал Андрей Ярмоленко.

Александр Петраков выразил общую позицию: «Было бы печально, если бы нам подарили право сыграть на ЧМ, и футболисты тоже этого не хотят. Я знаю, что будет очень тяжело, но верю в успех. Но его нужно заслужить. Я сейчас на таком этапе, когда мне ничего не нужно. Не нужны ни дом, ни машина. Если я выведу команду на ЧМ в Катаре, то не зря прожил жизнь», – сказал Петраков для Daily Mail.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Borut Zivulovic; East News/IMAGO/Moritz Mueller