«Сити» победил «Виллу» заменами. А ведь Пеп их не любит – меньше всех в АПЛ второй сезон подряд

«Ман Сити» превратил 0:2 в 3:2 против «Астон Виллы» только благодаря удачным заменам Пепа Гвардиолы. Давайте проследим:

• 46-я минута: Александр Зинченко заменил Фернандиньо => ассист

• 56-я: Рахим Стерлинг заменил Рияда Мареза => ассист

• 68-я: Илкай Гюндоган заменил Бернарду Силву => дубль

Уже на 69-й минуте Коутиньо отправил в ворота «Сити» второй мяч. Казалось, титул уплывает. Однако затем случились те самые 5 минут 36 секунд, за которые команда Гвардиолы провернула чемпионский камбэк.

• 76-я: Гюндоган забил после подачи Стерлинга.

• 78-я: Родри сравнял счет после прострела от от Зинченко.

• 81-я: Гюндоган в подкате вырвал победу.

Обычно «Сити» делает очень мало замен – с отрывом меньше всех в лиге. Пеп любит только осмысленные изменения

В этом сезоне Гвардиола менял игроков 79 раз (в среднем 2,07 за матч) – последний показатель в Премьер-лиге. Для сравнения: у «Вест Хэма» на 19-й позиции 95 замены, а у лидирующих по этому показателю «МЮ», «Брентфорда» и «Норвича» – 114.

И это уже тренд – в предыдущем сезоне «Сити» тоже занял последнее место по заменам. Тогда их было 77, у лидировавших «Арсенала» и «Тоттенхэма» – 114 и 112.

Впрочем, в обоих случаях Гвардиола выигрывал чемпионат. Каталонец – сторонник максимально выверенных замен. Например, в четвертьфинале ЛЧ против «Атлетико» (1:0) Пеп явно был доволен, когда выпустил на 68-й минуте Фодена, а на 70-й тот отдал голевую на Де Брюйне.

«Жезус и Фоден привнесли в игру команды особую энергию, а Грилиш снова показал, что умеет держать мяч. Да, в этот раз тренер проявил смекалку, – похвалил тогда Пеп себя и всех трех вышедших футболистов. – Когда мы делаем замены, это значит, что мы думаем, что игрок может добавить что-то положительное в командные действия. Иногда это работает, иногда – нет».

Гвардиола в числе главных сторонников увеличения замен с трех до пяти – каталонец критикует АПЛ за то, что они, в отличие от остальных топ-лиг, отказались от такого решения после пандемии. При этом именно с 2020-го Пеп все чаще проводит матчи без замен. В декабре того года «Сити» впервые за 15 лет сыграл в Премьер-лиге без единой рокировки.

В этом сезоне Гвардиола повторил такое несколько раз. И если 0 замен в победном дерби с «МЮ» (2:0) объяснимы, то такое же решение в ничейном матче с « Кристал Пэлас» (0:0) поняли не все. Это был 29-й тур, когда отрыв от «Ливерпуля» с трех очков сократился до одного, а в запасе у «Сити» остались Жезус, Стерлинг и Гюндоган. Гвардиола объяснил решение тем, что команда и так играла хорошо.

В предпоследнем туре Пеп снова не провел ни одной замены – хотя «Сити» по ходу матча горел «Вест Хэму» 0:2. Тренер признался, что уже готовился выпускать Гюндогана, но передумал после гола Грилиша. «Сити» тогда сделал 2:2, а Илкай остался в запасе.

Зато принес золото в последнем туре.

Фото: globallookpress.com/Darren Staples