Кошмар «Ювентуса»: проиграли, хотя вели на 87-й. Кин запорол удар в пустые – «Дженоа» наказал в следующей же атаке

Победный гол на счету Кришито.

В Италии интрига сохраняется не только в чемпионской гонке, но и в борьбе за выживание. Пока что в зоне вылета обитают «Венеция», «Дженоа» и «Кальяри». Генуэзский клуб начал тур раньше конкурентов – и увеличил шансы остаться в Серии А.

В гости приехал «Ювентус». Туринский суперклуб забил первым – Пауло Дибала классно выстрелил с правой сразу после перерыва. Потом аргентинец еще и бахнул в штангу. Летом Пауло собирается на выход из «Юве», но в этом сезоне именно он – лучший бомбардир (10 голов) и один из лучших ассистентов команды (5 голевых передач).

Но самое интересное началось за 10 минут до конца матча. Сначала судья Симоне Соцца поставил пенальти в ворота «Дженоа» – разглядел фол Альберта Гудмундссона на Марли Аке. Но 11-метровый отменили после просмотра повтора по просьбе ВАР – исландец был первым на мяче.

На 87-й минуте все тот же Гудмундссон оказался уже в чужой штрафной – и спокойно реализовал момент. Голевую комбинацию соорудили зимние трансферы хозяев: Надим Амири (в аренде из «Байера») отдал, Альберт (пришел из АЗ) забил.

Генуэзцы почувствовали шанс на победу – и рванули в атаку. Но момент создал «Ювентус». Мората убежал один на один и выкатил на пустые ворота Мойзе Кину – непонятно как, но нападающий промазал. Ужасный промах на 93-й минуте.

А уже на 94-й Келвин Йебоа – племянник звезды «Лидса» Тони Йебоа – подставился под фол Де Шильо. Тут рефери Соцца ничего не отменил, а к мячу подошел Доменико Кришито. В предыдущем туре капитан «Дженоа» тоже бил пенальти на 96-й минуте в ворота «Сампдории» – и не забил.

Но тут Доменико реализовал как надо – отправил мяч в угол. И эмоционально отпраздновал.

Даже такая героическая победа не позволила команде из Генуи выбраться из зоны вылета – только сравняться по очкам с «Кальяри» на 18-м месте. Отставание от спасительной 17-й строчки – одно очко.

Спастись будет тяжело, но одно небольшое чудо команда уже сотворила.

Фото: Gettyimages.ru