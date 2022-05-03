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Топ-интрига в 1/2 финала ЛЧ – благодаря этим голам «Вильярреала». Дважды забили «Ливерпулю» из штрафной!

Франсис Коклен Франсис Коклен
Вильярреал Вильярреал
Булайе Диа Булайе Диа
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Перевернули дуэль.

«Вильярреал» с разбега ворвался в ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Уже к третьей минуте хозяева повели.

Антигерой первого матча Первис Эступиньян навесил, Капу удачно скинул на дальнюю, а нападающий Булайе Диа закатил мимо уже упавшего в угол Алиссона. Внезапное начало!

Забавно, но в первом матче Диа остался в запасе (хотя основной форвард Жерар Морено пропускал игру), а во втором вышел только из-за травмы Арно Данжумы. И вот так красиво забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов.

Брызги из-под бутс – потому что «Эстадио де ла Серамика» два дня поливало дождем.

У «Ливерпуля» не клеилось совсем. Точность пасов в первом тайме – 66%. Худший результат в сезоне. Для сравнения, в первом матче было 88%.

Особенно тяжело полузащитникам: у Тиаго не доходила до партнеров четверть передач, а ведь это лучший распасовщик команды. Хотя даже так на контратаках у «красных» получилось создать пару неплохих подходов – но не более того.

А «Вильярреал» уже к концу первого тайма оформил камбэк: Капу накрутил Робертсона и подал в центр штрафной – там классно замкнул Коклен. Очень похоже на гол Вейналдума из того самого ливерпульского камбэка против «Барселоны».

Забавно, но для опытнейшего Коклена этот мяч тоже стал первым в ЛЧ. У Капу – два голевых паса.

В выездном матче толком ни разу не пробили по воротам «Ливерпуля», только защищались – а теперь англичане провели тайм почти без опасностей, пока испанцы реализовывали все главные шансы.

Первый тайм стал настоящим ужасом для «Ливерпуля». Благодаря которому противостояние в 1/2 финала Лиги чемпионов превратилось из предсказуемого в незабываемое.

Вильярреал Испания – Ливерпуль Англия 2:3 (второй тайм)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диа, 2:0 – 41 Коклен, 2:1 – 62 Фабиньо, 2:2 – 67 Диас, 2:3 – 74 Мане.
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Милнер, Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).
Предупреждения:
Капу (63), Александер-Арнолд (77), Ло Чельсо (81), Пау Торрес (85).

Фото: REUTERS/Pablo Morano; East News/AP Photo/Alberto Saiz, AP Photo/Jose Breton

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