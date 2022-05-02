Что теперь с клиентами Райолы? Кто помогал ему с трансферами? Переходы Холанда и Погба подвисли?

Знакомимся с приближенными Мино.

В конце апреля умер 54-летний Мино Райола. Влиятельный агент представлял интересы многих видных игроков – некоторые очень тепло попрощались с ним в соцсетях.

Внезапный уход Мино вносит неясность на трансферный рынок: кто перенял дела агента и что будет с мегасделками вроде перехода Холанда?

Немного конкретики дает публикация немецкого Bild, построенная вокруг трансфера Холанда.

Что за агенство Райолы? Он будто всегда работал один

Несмотря на то, что Мино был ярким персонажем и фокусировал внимание только на себе, у него было агентство. Оно называется Uuniqq SARL и базируется в княжестве Монако.

В 2017 году название агентства даже попадало в новости – тогда ФИФА заподозрил Райолу в нечестной игре при трансфере Поля Погба в «МЮ». В результате расследования оштрафовали только «Ювентус» – за контракт клуба с Мино, который нарушает запрет на владение третьими лицами правами на игроков. Самого агента санкциям не подвергли.

Кто был в его команде?

Состав не очень большой. На Райолу работал его сын Марио, племянник Винченцо, доверенное лицо Хосе Фортес Родригес, юрист Рафаэла Пимьента и пресс-атташе Энрика Тарчи.

•‎ Про функции Марио и Винченцо мало что известно. Про сына вообще нет информации, а по соцсетям племянника понятно только то, что он очень часто смотрит футбол вживую.

•‎ Хосе Фортес Родригес – экс-футболист, который большую часть карьеры провел в голландском АЗ. Начал работать помощником Райолы в 2015 году.

•‎ Пимьенту называли правой рукой Райолы – она отвечает за юридические вопросы. Bild предполагает, что именно Рафаэла может довести трансфер Холанда до конца.

•‎ Энрика Тарчи занимала должность пресс-атташе в «Ювентусе», но в 2019 году покинула клуб после шести лет работы.

Мино ценил небольшую команду, которая позволяла ему быть в центре внимания – и это принесло дивиденды в виде выгодных сделок.

Что будет дальше?

Известно, что после смерти Райолы агентство уже потеряло одного игрока – 24-летнего нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Француз подписался с Sports Cover.

В заявлении семьи Райолы, которое было опубликовано после его смерти, сказано: «Миссия Мино по превращению футбола в лучшее место для игроков будет продолжена с той же страстью». Четкого объяснения по тому, как это будет реализовано, пока нет.

Зато есть непростые ситуации с Эрлингом Холандом и Полем Погба, которые собираются сменить клубы летом. Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что норвежец близок к подписанию контракта с «Ман Сити», но в целом непонятно, как плотно команда Райолы прорабатывала трансфер во время болезни Мино. По Погба никаких новостей после смерти Райолы нет.

Утрата Мино сильно ударила по Златану Ибрагимовичу, одному из самых давних клиентов и близкому другу. Швед навещал Райолу в миланской больнице прямо перед смертью. Сейчас же пошли слухи, что Ибра может завершить карьеру и подхватить часть работы в агентстве Мино.

Возможно, Златан станет лицом компании или будет работать с молодыми футболистами. Много лет назад сам Райола вправил мозги Ибрагимовичу, когда у шведа начались проблемы в «Аяксе».

Фото: globallookpress.com/LiveMedia/Reporter Torino; as.com/David Gonzalez (DIARIO AS); instagram.com/vincenzo.raiola; Henrikh Mkhitaryan; twitter.com/PfSAlkmaar