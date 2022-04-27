131 секунда, когда «Ливерпуль» забрал полуфинал ЛЧ. Пробили «Вильярреал» после рекордной серии холостых ударов

Полпути к финалу.

Второй полуфинал Лиги чемпионов принес меньше голов, чем вторничное шоу, но был притягателен по-своему. «Ливерпуль» тайм с лишним давил на «Вильярреал», бил с разных позиций, но испанцы не гнулись.

До двух эпизодов, которые все и решили.

Первый – где сначала гол записали на Джордана Хендерсона, а потом перекинули в автоголы. Защитник Первис Эступиньян пытался заблокировать пас, но нереально для вратаря усложнил траекторию. Это 53-я минута.

А вот 55-я, здесь уже фирменное взаимодействие: Мохамед Салах толкнул пас, Садьо Мане успел проткнуть мимо кипера.

Всего 131 секунда между эпизодами.

Пара минут, которые перевернули сюжет матча и борьбы за финал Лиги чемпионов в целом.

«Ливерпуль» забил из вне игры до этого, забил из вне игры после – но даже 2:0 после первого матча выглядят приятно.

• Мане забил 14-й гол в плей-офф Лиги чемпионов – чаще из африканцев в турнире на продвинутых стадиях не отличался никто, столько же мячей у Дидье Дрогба.

• За последние пять сезонов Мане – теперь второй бомбардир в плей-офф: больше (16) только у короля Бензема, форвард «Ливерпуля» только что обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовского.

• Доказательство того, как зрели голы «Ливерпуля»: в первом тайме англичане нанесли аж 12 ударов – никто в полуфиналах ЛЧ не бил без реализации чаще как минимум с сезона-2003/04 (когда Opta начала собирать такую статистику).