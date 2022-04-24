4+1 – так Жезус уничтожил «Уотфорд». А ведь он уже вингер, а не нападающий

Гвардиола в восторге.

«Ман Сити» остается лидером в гонке за победу в АПЛ: в субботу команда Пепа расправилась со скромным «Уотфордом» 5:1.

Главный весельчак – Габриэл Жезус. Бразилец причастен ко всем голам: на его счету покер плюс ассист.

4’ – Жезус с линии вратарской замкнул прострел от Александра Зинченко. Бразильца оставили совсем одного в центре штрафной.

23’ – Подкараулил шикарный кросс в штрафную Кевина Де Брюйне и головой в падении замкнул в пустой угол ворот.

34’ – «Уотфорд» забил, но не смутил вошедшего во вкус Габи. На третий гол он отдал ассист, красиво вырезав по диагонали назад на Родри – тот завалил роскошный гол в самую девять.

49’ – Сразу после перерыва четко реализовал пенальти, раскидав мяч и Фостера по разным углам хлестким ударом с правой.

53’ – «Сити» добил разящей контратакой: Стерлинг сохранил мяч в борьбе, пасовал Грилишу – и тот поделился с Жезусом. Габи не пожадничал и отдал де Брюйне, но Кевин вернул прямо на покер.

Жезус оформил покер во второй раз в карьере: до этого не щадил соперника в январе 2019-го – в матче с «Бертоном» в Кубке Английской лиги. Тогда выиграли 9:0. Сейчас поскромнее, зато намного важнее – в этом туре «Ливерпуль» точно не обгонит «Сити». Для Жезуса и команды осталось пять матчей. Все в их руках: пройдя без осечек, «Сити» станет чемпионом.

«Габриэл заслуживает лучшего, великодушный парень. Не имеет значения, на какой позиции он выходит, Жезус всегда бьется за партнеров. Он великолепен», – не мог нарадоваться Гвардиола после матча.

• В АПЛ покеров не было с сентября 2020 года. Тогда Сон Хын Мин вытащил «Тоттенхэм» против «Саутгемптона» с 0:1 к 5:2.

• Жезус стал первым игроком в английском сезоне с пятью результативными действиями в одном матче. Бонус: за один матч забил больше мячей, чем за предыдущих 23 игры АПЛ-2021/22 (было всего лишь три).

• Неожиданное достижение: бразильцы забили 7 голов в АПЛ за субботу, это суточный рекорд для конкретной нации за всю историю лиги. Ну ладно, повторение рекорда – столько забивали французы в 2004-м и испанцы в 2012-м. Покер Жезуса, дубль Жоэлинтона и гол Бруно Гимараэша (оба из «Ньюкасла») – такой набор.

Жезус – уже не нападающий, а вингер. И очень рад этому

В этом сезоне «Ман Сити» обычно играет без нападающего. Вячеслав Палагин подробно объяснял, как команда блистает с 8 опциями в атаке.

Жезус рассказывал, что ему комфортна позиция флангового игрока: «В начале моей карьеры за «Палмейрас» я играл на левом краю. В академии, сборной и на Олимпиаде я тоже играл на фланге. Затем меня начали ставить в нападение – сначала вторым форвардом, потом центральным. Так я и попал в «Сити». Но в моей голове я всегда был скорее вингером, чем форвардом.

Думаю, с моими качествами лучше играть именно на фланге – там я принесу больше пользы. Я играл там за сборную на Кубке Америки. В этом нет ничего нового для меня. Возможно, в Англии это и стало для кого-то сюрпризом, но, вероятно, здесь просто не так плотно следят за нашей сборной».

Гвардиола успокаивал, что общается с Габи и чувствует его оптимальную позицию: «Я понял, что ему больше нравится играть на фланге. Некоторым сложнее играть в центре из-за того, что там мало времени на решение и тяжело подстроиться под пас. На флангах ты принимаешь мяч в свободе, там проще принять правильное решение. Габи сказал мне, что ему так удобнее».

Вероятно, еще один фактор для смены позиции – скверная реализация Жезуса. До предыдущего сезона бразилец не вылетал из топ-2 АПЛ по ожидаемым голам за 90 минут – либо был первым (сезоны-2016/17 и 2018/19), либо уступал только одноклубнику Агуэро (сезоны-2017/18 и 2019/20). Несмотря на классные открывания в штрафной, Жезус не трансформировал это в убойную результативность. За пять лет в «Сити» он забил на 18 мячей меньше, чем следовало из xG.

Превращение в вингера – видимо, и попытка снять давление.

Но Габриэл может уйти из «Сити»

• Жезус – точно не железный игрок основы в этом сезоне. Поэтому его все чаще куда-то отправляют: среди главных претендентов называют «Ювентус», «Арсенал» и «Барселону».

Когда прошлым летом циркулировали слухи о переходе Роналду в «Сити», Жезус казался одним из потенциальных вариантов для размена (разумеется, с доплатой).

• Этим летом удержаться в Манчестере будет особенно сложно: «Сити» всерьез идет за Эрлингом Холандом. Мы уже поняли, что Жезус в теории может играть на фланге и при норвежце в основе, но конкуренция в атакующей линии усилится знатно.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; REUTERS/Jason Cairnduff; East News/AP Photo/Jon Super, OLI SCARFF/AFP