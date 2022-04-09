«Челси» так разозлился в ЛЧ, что закинул «Саутгемптону» аж 6! Даже у Вернера дубль – после штанги, перекладины и еще одной штанги

Может, способны и на камбэк с «Реалом»?

«Челси» после погрома от «Брентфорда» (1:4) и болезненного поражения от «Реала» (1:3) в 1/4 финала ЛЧ разнес «Саутгемптон» – 6:0.

Самое интересное, что Томас Тухель предупреждал хозяев прямо перед матчем:

«Четвертьфинал ЛЧ – не просто матчи. Этот вечер очень важен и дает сыграть с очень сильным соперником. Мы не смогли показать все то, на что способны и поэтому были разочарованы и злы. После игры я лично не мог сдержать эмоции. Мы можем играть намного лучше».

И «Челси» отыгрался по полной: главное сделали Маунт и Вернер

Лондонцы в гостях соорудили разгром очень быстро: забили два за 16 минут, четыре – уже к 31-й. По дублю у Мэйсона Маунта и Тимо Вернера.

Над немецким форвардом, которому не досталось места в четвертьфинале с «Реалом» (Тухель предпочел вообще без номинальных нападающих) продолжают потешаться: например, в соцсетях шутят, что кроме дубля он сделал еще и фирменный хет-трик. Тимо в других эпизодах попал в левую от себя штангу, в перекладину и в правую штангу.

С одной стороны, действительно забавно. С другой – это же значит, что было совсем близко и к 9:0.

• Удивительно, но эта победа в шесть мячей не стала крупнейшей для «Челси» Тухеля – в этом же сезоне сносили «Норвич» со счетом 7:0. Но достижение все-таки есть: впервые при Томасе забили четыре в первом тайме – в октябре наколотили всего три.

• Вернер забил в АПЛ впервые с октября: голов не было девять матчей: причем предыдущим от Вернера страдал именно «Саутгемптон».

• Еще один герой разгрома – Мэйсон Маунт. За ним 2+1 за 70 минут. Всего в этом сезоне Маунт наколотил десять мячей и остается лучшим бомбардиром «Челси» в АПЛ. Не Лукаку или Вернер, а именно Маунт.

«С самого начала было видно, что мы хотим исправить ситуацию. Мы внимательно работали с мячом и добились прекрасной победы. Мы с большой охотой шли в единоборства, постоянно создавали опасность. У нас было много голевых моментов уже в начале игры», – радовался Тухель после матча.

Громить «Саутгемптон» – ежегодная традиция АПЛ

Такое крупное поражение «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля – вообще не удивление.

• Впервые под каток «Саутгемптон» попал в октябре 2019-го: в игре с «Лестером» команда осталась вдесятером уже на десятой минуте и в итоге попала на Варди и друзей – 0:9. Это поражение стало рекордным для хозяев за всю их историю.

Игроки и тренеры после того поражения перевели суточную зарплату на благотворительность и на несколько дней закрылись на базе. «Это катастрофа. Я должен извиниться и взять ответственность на себя. Я никогда не видел ничего подобного. Мы не боролись», – извинялся Ральф после.

«Саутгемптон» не стал увольнять тренера и еще долго не мог прийти в себя – победили только через три матча.

• Через полтора года по «Саутгемптону» снова проехались – в этот раз «МЮ» с теми же проклятыми 0:9. Причем на «Олд Траффорд» красную показали уже на 82-й секунде. В конце самоустранился и защитник Ян Беднарек – но легче от этого не становилось.

«Саутгемптон» снова не уволил Хазенхюттля – от того позора отходили четыре матча.

«Что я могу сказать вам? Это просто кошмарно. Но мы выстояли после 9:0 в первый раз и должны сделать это снова. Тогда я говорил вам, что тот опыт нам не пригодится. Но если такое происходит – нужно это просто принять», – не унывал тренер.

Переживет ли Хазенхюттль третий гранд-погром за три года – пока что вопрос. Команда на 13-м месте.

«Челси» – третий в спокойной обстановке: далеко и до лидеров, и от преследователей.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls