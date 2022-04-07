Вратарь «Аталанты» вытащил пенальти и чудом спас на добивании. Через 20 секунд его прошил свой же защитник

Футбольный пункт назначения.

Главный эпизод яркого матча «РБ Лейпцига» и «Аталанты» (1:1) – пенальти Андре Силвы и последующая суматоха.

К моменту назначения 11-метрового на 57-й минуте итальянцы вели 1:0 благодаря голу Муриэля. Судья Майкл Оливер указал на точку после того, как в штрафной завалили Кристофера Нкунку.

К мячу подошел португальский форвард – и не смог переиграть аргентинского вратаря «Аталанты» Хуана Муссо. Кипер классно прыгнул, вытянутой рукой отбил не самый простой удар, а потом потащил и добивание. Ну герой!

Защитники выбили мяч в аут. Но не тут-то было: заброс в штрафную – и Дзаппакоста срезал в свои ворота. Муссо не ждал – и тут уже не выручил. Благодаря этому «Лейпциг» сравнял счет и затащил ничью.

Любопытно, что сначала гол записали на защитника «Лейпцига» Вилли Орбана, который боролся с Дзаппакостой. Но по его реакции было понятно, что он до мяча не добрался – только с удивлением качал головой, когда получал поздравления от партнеров.

Смотрим весь момент целиком.

Фиксируем:

57:20 – Муссо отбивает пенальти

57:22 – Муссо спасает при добивании

57:45 – Муссо пропускает от своего защитника

Удивительный факт про пенальти связан с реализацией Андре Силвы. Форвард в этом сезоне пробил шесть пенальти. Из них три он забил – все в Бундеслиге. И еще три не забил – все в еврокубках. И все три раза их отбивал вратарь: сначала Доннарумма за «ПСЖ», потом Мэтью Райан из «Сосьедада». А теперь в клуб вошел и Муссо.

У которого, кстати, тоже интересная статистика. За «Аталанту» ему не забили уже третий пенальти (сам отбил 2, еще один – промах). За это же время Хуан пропустил два мяча с 11-метровых. Так что счет 3:2 в пользу аргентинского кипера.

Миранчук смотрел на пропущенный мяч со скамейки и вышел на замену на на 67-й минуте, был достаточно активен и сделал 1 пас под удар. В голах он, как вы уже догадались, не поучаствовал.

Теперь ждем, что ответный матч будет таким же веселым.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin