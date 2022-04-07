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Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди

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Форвард «Реала» не прощает ошибок. 

«Челси» уступил «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. К проблемным 1:3 перед выездом лондонцев приговорила ошибка Эдуара Менди. В самом начале второго тайма голкипер принял вынос «Реала» за пределами штрафной и вяло покатил на Антонио Рюдигера. Немца моментально накрыл Карим Бензема, который ударом в пустые ворота оформил хет-трик.

Менди не первый вратарь, который грубо ошибся в важных матчах ЛЧ.

Свен Ульрайх, май 2018-го. Его привоз оставил «Баварию» без финала

В мае 2018-го Бензема тоже забил после вратарской ошибки. В ответном полуфинале постарался резервный голкипер «Баварии» Свен Ульрайх. При счете 1:1 он неловко принял мяч от партнера: хотел взять его в руки, но осознал, что это не по правилам, и пропустил мяч –  Бензема наказал.

Ошибка закрыла мюнхенцам путь в финал: дома «Бавария» уступила (1:2), в гостях сыграла вничью (2:2). Ульрайх извинился и рассказал, что привело к этому ужасу.

«Когда пошел пас назад, я попытался понять, сможет ли Бензема его перехватить, и приготовился к выходу один на один. Но потом увидел, что мяч просто продолжает катиться в мою сторону, и понял, что не могу теперь брать его в руки. Я хотел сыграть ногой, но не сумел сложиться, а потом уже не получилось сыграть и рукой. В таких эпизодах все решают какие-то доли секунды. У меня было в голове два решения, и я не смог правильно оценить ситуацию», – объяснил Ульрайх.

На карьере немецкого вратаря ошибка особенно не сказалась – он по-прежнему сидит на скамейке в «Баварии».

Лорис Кариус, май 2018-го. Памятных ошибки в финале сломали его карьеру

У Лориса случилась личная трагедия. Есть параллели с ошибкой Ульрайха: вратарь «Ливерпуля» тоже немец, ошибся в том же сезоне и тоже против «Реала». Только на кону уже стоял кубок ЛЧ.

Кариус в одиночку проиграл тот финал: еще при счете 0:0 он выкинул мяч на ногу Бензема (да-да, снова Карим). Потом немец жутко ошибся во второй раз: вспомнил фэйл Игоря Акинфеева против Южной Кореи и подарил Гарету Бэйлу дубль (один из голов – через себя) и победу в ЛЧ-2017/18.

Ошибки надломили карьеру Лориса: «Ливерпуль» сослал его на два года в аренду в «Бешикташ», в котором Кариус также регулярно допускал ляпы. Потом англичане отправили немца в годичную аренду в «Унион». Сейчас Лорис тренируется с «Ливерпулем» без особых шансов на основу. 

Джанлуиджи Доннарумма, март 2022-го. Затянул с обработкой и пропустил «Реал» в четвертьфинал

Кроме Менди в этом сезоне ЛЧ привез еще и Джанлуиджи Доннарумма – он затянул с обработкой, Бензема снова накрыл вратаря и забил. Вратарских ошибок Карим совсем не прощает – спросите любого из этого списка.

Итог – старт великого камбэка «Реала» и выход в четвертьфинал. Возможно, пока это главная ошибка в карьере итальянского кипера. Но Бензема в послематчевом интервью призвал не уничтожать вратаря за привоз: «Мы изменили игру во втором тайме нашей силой духа. Это не ошибка Доннаруммы, а результат командного давления. Каждый матч для нас – финал. «Реал Мадрид» жив».

У Джанлуиджи еще все впереди, вряд ли этот привоз покатит его карьеру вниз.

Челси Англия – Реал Мадрид Испания 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Бензема, 0:2 – 24 Бензема, 1:2 – 40 Хавертц, 1:3 – 46 Бензема.
ЧелсиМенди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Пулишич (Лукаку, 64), Маунт, Хавертц.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Начо, 64), Менди, Модрич, Кроос (Камавинга, 74), Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор.
Предупреждения:
Милитао (14), Рюдигер (19).

Чудовищный привоз Доннаруммы, с которого все началось. А «ПСЖ» видит судейский позор

Фото: East News/SEBASTIEN BOZON / AFP; Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Adam Pretty; REUTERS/Mike Blake

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