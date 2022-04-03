Больше 80 тысяч человек на стадионе «Боруссии» – впервые с начала пандемии. Вы должны это увидеть

Фантастически красиво.
Дортмундская «Боруссия», идущая в Бундеслиге на втором месте, дома разгромно проиграла «Лейпцигу» Доменико Тедеско – 1:4. У команды Марко Розе все еще комфортный отрыв от третьего места (6 очков), но поражение выглядит максимально обидно.
Из-за переполненных трибун.
Фотографии с матча пропитаны атмосферой: море флагов и файеры, роскошная «Желтая стена»
Дело в том, что на игру «Лейпцигом» дортмундцы продали все билеты – впервые с начала пандемии весной 2020-го. На «Сигнал Идуна Парк» пришли 81365 зрителей – и они ооочень соскучились по футболу.
Так было на разминке:
После выхода футболистов на поле фанаты зажгли файеры.
Так выглядела «Желтая стена» – главная фанатская трибуна Германии.
На общем плане «Желтая стена» смотрелась не менее впечатляюще.
Звуковое сопровождение как всегда на высочайшем уровне:
Surreal. pic.twitter.com/p0aTsNDt4p— Borussia Dortmund (@BVB) 2 апреля 2022 г.
Трансляция «Матча» оборвалась на 12-й минуте
Зрители из России тоже наблюдали эту красоту, но недолго. На 12-й минуте комментатор Игорь Кытманов (игру показывал «Матч! Футбол 3») сообщил, что трансляция прерывается (такое с матчами Бундеслиги произошло не впервые).
«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило», – сказал Кытманов.
Причины срыва прямого эфира неизвестны, официальных комментариев не было. Возможно, это случилось из-за баннеров по периметру поля.
Ранее с российского вещательного рынка ушли АПЛ и французская Лига 1, Бундеслига подобных заявлений не делала.
🟨 «Желтая стена» – главная фанатская трибуна Германии. Она делает «Дортмунд» великим – и неважно, что из-за нее клуб теряет деньги
В Бундеслиге сразу 13 проданных названий стадионов – больше, чем в АПЛ, Ла Лиге и Серии А суммарно. РПЛ отстает не так сильно
Фото: REUTERS/Leon Kuegeler; East News/ Ina Fassbender / AFP; globallookpress.com/Jurgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto, IMAGO/David Inderlied
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