Больше 80 тысяч человек на стадионе «Боруссии» – впервые с начала пандемии. Вы должны это увидеть

Фантастически красиво.

Дортмундская «Боруссия», идущая в Бундеслиге на втором месте, дома разгромно проиграла «Лейпцигу» Доменико Тедеско – 1:4. У команды Марко Розе все еще комфортный отрыв от третьего места (6 очков), но поражение выглядит максимально обидно.

Из-за переполненных трибун.

Фотографии с матча пропитаны атмосферой: море флагов и файеры, роскошная «Желтая стена»

Дело в том, что на игру «Лейпцигом» дортмундцы продали все билеты – впервые с начала пандемии весной 2020-го. На «Сигнал Идуна Парк» пришли 81365 зрителей – и они ооочень соскучились по футболу.

Так было на разминке:

После выхода футболистов на поле фанаты зажгли файеры.

Так выглядела «Желтая стена» – главная фанатская трибуна Германии.

На общем плане «Желтая стена» смотрелась не менее впечатляюще.

Звуковое сопровождение как всегда на высочайшем уровне:

Трансляция «Матча» оборвалась на 12-й минуте

Зрители из России тоже наблюдали эту красоту, но недолго. На 12-й минуте комментатор Игорь Кытманов (игру показывал «Матч! Футбол 3») сообщил, что трансляция прерывается (такое с матчами Бундеслиги произошло не впервые).

«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило», – сказал Кытманов.

Причины срыва прямого эфира неизвестны, официальных комментариев не было. Возможно, это случилось из-за баннеров по периметру поля.

Ранее с российского вещательного рынка ушли АПЛ и французская Лига 1, Бундеслига подобных заявлений не делала.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler; East News/ Ina Fassbender / AFP; globallookpress.com/Jurgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto, IMAGO/David Inderlied