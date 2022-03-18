Экопротест в АПЛ против добычи нефти: активист привязал себя к штанге и простоял так 7 минут

В игре «Эвертона» и «Ньюкасла» произошло нечто слишком нестандартное: на 50-й минуте при счете 0:0 на поле выбежал зритель и демонстративно приковал себя к штанге, обвязав замок вокруг шеи.

Парень был одет в оранжевую футболку с надписью «Просто остановите нефть».

Стюарды не могли снять замок с шеи фаната – пришлось задействовать инструменты.

В итоге протест продлился около 7 минут.

Действия внезапного героя вечера объяснил твиттер-аккаунт Just Stop Oil. «Сегодня молодой сторонник Just Stop Oil выбежал на поле, чтобы привлечь внимание к требованию нашей группы: правительство должно прекратить все новые проекты по разработке всех ископаемых видов топлива».

Затем аккаунт назвал имя протестующего и возраст (Луи, 21 год), а также прояснил его мотивы: «На дворе 2022 год, пора действовать, а не стоять в стороне. Сообщение за сообщением говорят, что мое будущее будет ужасным, но правительство твердит, что не надо беспокоиться. Однако у нас есть выбор. Мы можем указать, что климат разрушается. Мы можем оказывать сопротивление правительству, которое нас предает, финансируя новые нефтяные месторождения в Северном море. Новая нефть разрушает будущее наших детей. Это означает войну с малыми островными государствами. И сейчас это несет страдания для самых бедных».

Кстати, в матче «Арсенала» с «Ливерпулем» выбежавший активист тоже собирался приковать себя к штанге, но его остановили.

А «Эвертон» и «Ньюкасл» закончили матч 14 (!) минутами добавленного времени и ультраважным голом Алекса Ивоби на 99-й минуте. Ливерпульцы наконец-то выиграли – 1:0.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Phil Noble