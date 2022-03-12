Перезагрузка «Золотого мяча»: ограничили список голосующих, из критериев убрали былые заслуги

Месси и Криштиану теперь будет тяжелее.

Перемены «Золотого мяча» назрели давно. Необъективность, нечеткие критерии, странные участники опроса – об этом говорили почти после каждого вручения награды.

France Football и L’Equipe услышали требования и объявили о большой реформе «Золотого мяча», а заодно и трофея Яшина (лучшему вратарю) и трофея Копа (лучшему молодому игроку).

«Золотой мяч» – это очень живая материя. Он существует в увеличивающемся разрыве между традициями и современностью. Это вопрос выживания, доверия, легитимности. В этом году мы поняли, что «Золотой мяч» должен развиваться. Обновиться, чтобы стать лучше.

Можете воспринимать это как ответ на критику – порой заслуженную. Но в первую очередь, нами двигало огромное желание обеспечить безупречность и исключительный характер «Золотого мяча» – даже после 65 лет вручения приза», – говорится в заявлении l’Equipe.

Четыре главных изменения

1. Теперь в зачет идет футбольный сезон, а не календарный год. Раньше лучших выбирали по итогам двух половин разных сезонов.

Почему это плохо? За примером далеко ходить не надо: Месси выдающимся образом провел концовку прошлого сезона, летом выиграл трофей со сборной, но завалил старт в «ПСЖ». Это повлияло на восприятие: получается, Лео получил «Золотой мяч» за полгода хорошего футбола.

По новому варианту предлагают оценивать период с августа по июль и ориентироваться на достижения: место в чемпионате, международных клубных турнирах, соревнованиях сборных (которые часто проходят летом).

Граница периода – 31 июля (дата финала женского Евро). ЧМ-2022 в Катаре уже идет в зачет следующего «Золотого мяча».

2. Строгий отбор кандидатов. Претендентов на «Золотой мяч» до этого выбирали журналисты France Football и L’Equipe – они и рассылали лист из 30 футболистов, за которых можно было голосовать. Теперь им помогут амбассадор «Золотого мяча» Дидье Дрогба и иностранные журналисты, выбор которых в предыдущем опросе максимально совпал с общим мнением.

То есть летом в отборе кандидатов поучаствует вьетнамец Труонг Ан Нгок – потому что его пятерка в «Золотом мяче-2021» была такой же, как и финальные результаты опроса. Для женского «Золотого мяча» по такому же принципу привлекут чешку Каролину Хлавачкову.

3. Голосуют только представители футбольных стран. В 1956 году лучшего футболиста выбирали 16 европейских журналистов. В прошлом году – 170 из разных стран мира. Обновленный список ограничится 100 журналистами из стран, входящих в топ-100 рейтинга сборных ФИФА . Для женщин – 50 из топ-50 женского рейтинга. По мнению L’Equipe, это добавит авторитета и уберет разные причудливые варианты голосов.

Забавно, что того самого журналиста из Вьетнама привлекут на важнейшей стадии, хотя сборная его страны с трудом заползла в топ-100 (сейчас на 98-м месте). А ведь согласно новым критериям France Football, место страны в рейтинге ФИФА отражает уровень, на котором разбираются в футболе.

И да, по такому критерию без голоса останутся журналисты из Казахстана, Новой Зеландии (тоже угадал топ-5 прошлого голосования), Азербайджана, Латвии, Эстонии, Либерии, Молдавии и Эритреи.

4. Прояснили критерии, убрали пункт «за былые заслуги». Самое главное – индивидуальные достижения, у ровень игры конкретного футболиста, его яркость, способность решать в важные моменты.

На втором месте –трофеи с клубами и сборными.

Третий критерий – имидж спортсмена, его соответствие нормам Fair Play. Потому что быть примером – тоже важная часть образа.

И да, пропал критерий «Карьера футболиста». Объяснили так: «Золотой мяч» – открытое соревнование, ничье место тут не зарезервировано. Учитываются только актуальные достижения в конкретный сезон.

С нынешним уровнем игры Криштиану и Месси могут пролететь даже мимо списка 30 кандидатов, несмотря на коллекции «Золотых мячей».

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«Золотой мяч» за 66 лет сохранил основу: правила выбора, жюри журналистов из разных стран и трофей. Но за последние 30 лет все равно случилась серьезная эволюция: до 1995-го мяч вручали только европейцам, потом расширили до игроков со всего света, играющих в Европе.

В 2007 году географию расширили на весь мир. Последнюю большую реформу провели в 2018 году: тогда появились трофеи Яшина и Копа, а также «Золотой мяч» для женщин.

Теперь – новые преобразования. Проверим!

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier, David Ramos