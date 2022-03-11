Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?

Полная картина показа в России.

Каждый день мы слышим про новые и новые разорванные или минимум остановленные контракты правообладателей с российскими вещателями. Спорта в доступе – без пиратства и стремных сервисов – меньше и меньше.

Давайте суммируем, что из международных и иностранных турниров по-прежнему легально, а что уже пропало.

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⚽️🇪🇺 Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций – футбольные еврокубки все еще на «Матч ТВ», тут УЕФА у нас ничего не отнял.

⚽️🇪🇸 Ла Лига – теперь главный актив Okko, все матчи, как и раньше, в прямом эфире.

⚽️🇮🇹 Серия А – остается у «Матча», но там уже снимали некоторые игры с эфира (по неназванной причине).

⚽️🇩🇪 Бундеслига – та же картина, тоже были отмененные трансляции, но основной массив по-прежнему в эфире.

⚽️🇳🇱 Эредивизи – чемпионат Нидерландов редко пробивается на федеральный уровень, но на футбольных каналах «Матча» остается.

🥊 UFC – трансляции с «Матча» не уходили, этот свежий контракт пока не сорвался, 13 марта новый турнир заявлен в сетке.

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⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ – ключевая футбольная потеря для России, из-за разрыва контракта Okko пришлось перепридумывать подписку и предлагать новые условия.

⚽️🇫🇷 Лига 1 – на Александра Головина теперь тоже не посмотреть, на Месси-Неймара-Мбаппе тоже.

🏒 НХЛ – ушла из России первой, оставила без флагманских трансляций «Яндекс» и Wink, а «Матч ТВ» – только с КХЛ.

🏀🇺🇸 НБА – еще до того, как свернуть проекты в России, в показ баскетбола вмешались другие обстоятельства: украинский сервис Megogo, владевший правами, полностью перестал работать на российской территории. В букмекерских приложениях видео в плохом качестве можно найти.

🏀🇪🇺 Евролига – главный европейский баскет все еще у «Матча», но с отстранением российских клубов уже не на главном канале, а ниже в системе

🏎 Формула-1 – контракт с «Матчем» разорвали за полторы недели до первого этапа сезона, сервис F1 TV в России тоже работать не будет

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🎾 Теннис – повреждения частичные: уход «Евроспорта» лишил нас турниров «Большого шлема» (ближайший – «Ролан Гаррос» в конце мая), они в доступе только для тех, у кого была подписка на евроспортовский онлайн-сервис, прямо сейчас там можно смотреть «Мастерс» из Индиан-Уэллса. Параллельный женский турнир – на Okko, там остался солидный женский пакет.

👀 Биатлон – без сборной России «Матч» показывать перестал, последние гонки сезона можно поймать там же на «Евроспорте» по действующей подписке, хоть и без комментария на русском.

🎿 Лыжи – та же картина, последние гонки сезона без россиян остались только в ОТТ «Евроспорта».

⛸ Фигурное катание – пока под вопросом: Международная федерация у Первого канала ничего публично не отнимала, но неясно, нужен ли турнир без россиян вещателю, особенно в параллель с Кубком Первого канала. Есть надежда, что покажут хотя бы у себя на сайте.

🎱 Снукер – с «Евроспортом» из общего доступа пропадает и эта экзотика с грандиозным комментатором Владимиром Синицыным.

О других потерях коротко:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️🇪🇸 Кубок Англии у «Матча» забрала английская сторона, Кубок Испании вне доступа из-за ухода Megogo.

🇵🇹⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили контракты с «Матчем».

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Английский чемпионшип отняли у канала «Футбол», женскую английскую Премьер-лигу – у «Старта».

Какие важные для вас турниры и права мы тут не упомянули? Каким образом вы теперь следите за тем, что любите? Рассказывайте в комментариях!

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников; REUTERS/Pablo Morano, Geoff Burke-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Dan Kitwood