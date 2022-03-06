«Сити» снес «МЮ» – спасибо шикарным КДБ и Марезу. Легенды «Юнайтед» в бешенстве из-за такого разгрома

Даже Рангник признает огромную разницу.

«Манчестер Сити» выиграл дерби: команда Гвардиолы зажала «МЮ» и проехалась по планам Рангника.

«Юнайтед» потревожил Эдерсона всего четыре раза – и это против 25 ударов хозяев. По владению доминация «Сити» выглядит еще серьезнее: 69% против 31%. За последние 15 минут владение «МЮ» сократилось до 8%.

«Юнайтед» искал моменты на контратаках. Про это еще перед матчем рассказывал Гари Невилл: «МЮ» будет действовать на контратаках. Последние 3-4 года команда была контратакующей, ей было комфортно сидеть в защите и наносить встречные удары через Рэшфорда и других игроков».

Тут хватило только на один гол Джейдона Санчо – он сравнял в первом тайме. Криштиану Роналду отсутствовал из-за проблем с бедром – кажется, что даже Криш в таком матче вряд ли бы помог. «Сити» хотел выиграть дома – впервые с 2018-го.

Провал «МЮ» разозлил Кина и Невилла. Рангник понимает, что соперничать с «Сити» пока сложно

Ральф Рангник считает, что «Юнайтед» боролся, но до «Ман Сити» команда пока не дотягивает.

«Это был крайне тяжелый матч против одной из лучших команд мира. Четвертый гол мы пропустили на последней минуте. Сложная игра, которая показывает, какой путь нам еще нужно пройти, чтобы сократить отставание от этой команды.

Было очевидно, что нам придется много бегать, чтобы иметь шанс победить. Надо было находиться в режиме охотника, и так оно и было в первом тайме. Но третий гол нас убил. Он стал результатом прекрасно разыгранного углового, против такого невозможно защищаться.

Во втором тайме соперник был сильнее и показал свое мастерство. У нас игра не складывалась, особенно после третьего мяча. Все знают, насколько «Ман Сити» хорош. Это один из лучших клубов мира, и мы отстаем от него.

Мы хорошо понимаем, что нам надо побеждать. Но это был один из самых сложных матчей, поскольку нам пришлось принять, что они сегодня были сильнее. Но мы ждем новых игр и должны победить в следующих двух домашних матчах, это очень важно», – сказал Рангник после игры.

Помимо тренера уже высказались легенды «Ман Юнайтед» Гари Невилл и Рой Кин – оба остались жутко недовольны.

«Игроки «МЮ» сдались по ходу дерби. Это непозволительно. Причем в любой игре. Я готов простить ошибки, но не отсутствие желания возвращаться в защиту, пытаться отобрать мяч. В команде есть игроки, которые больше не должны выступать за «МЮ».

Все мы проигрывали, но важно то, как именно это происходило. Ожидаешь, что футболисты проявят хоть какую-то гордость, но сегодняшний матч отражает состояние команды. Если ты не в состоянии вернуться в защиту и броситься под мяч, играя за «Манчестер Юнайтед», то это позор», – заявил Кин.

Невилл отдал должное «Сити», но все равно лихо прошелся по «МЮ»: «Первое, что хочу сказать: «Манчестер Сити» играл выдающимся образом, особенно во втором тайме. «Манчестер Юнайтед» показал серьезность своих намерений в первом тайме, но все закончилось полным отстоем. Команда выглядела позорно в последние 25 минут Ральф Рангник в первый раз столкнулся с настоящей командой – и им показали показали, кто есть кто», – сказал бывший защитник «Юнайтед».

Восхищаемся де Брюйне и Марезом

А теперь о героях:

• Кевин де Брюйне провел фантастический матч: у него дубль и голевая передача на волшебную левую Рияда Мареза. В этой игре бельгийца было просто не остановить: за 80 минут Де Брюйне создал 5 моментов для партнеров – больше, чем все игроки «МЮ» вместе взятые.

• Еще немного величия КДБ: он стал четвертым бельгийцем, с 50 голами в АПЛ. Теперь Кевин в компании Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Кристиана Бентеке.

• Кевин – однозначный игрок матча, но нельзя игнорировать и Рияда Мареза. Он тоже с дублем: и первый гол получился особенно красивым. Марез поймал мяч на лету и в стиле Роббена уложил мимо де Хеа (кстати, голландец тоже забивал так в ворота «МЮ»). У Рияда 21 гол в этом сезоне – так много он не забивал никогда.

«Сити» вновь отрывается от преследующего «Ливерпуля» на шесть очков. У команды Клоппа матч в запасе.

До главного матча всего сезона – чуть больше месяца. Лидеры между собой играют 10 апреля.

Фото: REUTERS/Craig Brough, Carl Recine