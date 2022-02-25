Россия слабее Израиля, вся надежда на «Спартак», можем остаться с 4 клубами в Европе – таблица коэффициентов сильно пугает

Грусть.

Потеря еще одного клуба в еврокубках – повод вспомнить про таблицу коэффициентов УЕФА.

Там все не очень хорошо. Фиксируем главное.

• Россия занимает 20-е место по евроочкам в сезоне-2021/22 с 5,100 балла. Хорошая новость: все европейские ассоциации ниже России (21-55 места) остались без представителей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Это значит, что ниже 20-й позиции мы не спустимся. Еще один положительный момент – наконец есть прогресс. В кампании-2019/20 были ничтожные 4,666 балла, в 2020/21 – 4,333. Но на фоне хороших 2010-х, когда результаты ниже 9,000 казались неудачами, сезон-2021/22 тоже кажется невзрачным.

Вот и переход к грустной части. 20-е место – это очень слабый результат. Подняться – трудная задача. Только у двух ассоциаций выше не осталось команд: Хорватия (18-е место, 6,000 баллов) и Израиль (13-е, 6,750).

• У нас держится лишь «Спартак». Даже если он пройдет в четвертьфинал ЛЕ с победами в двух матчах, Россия наберет всего 6,300 балла и продвинется на 17-ю позицию – и это с учетом, что другие страны вообще не наберут очков. Так что ситуация очень сложная. «Спартаку» нужен серьезный европоход, чтобы дотянуть этот сезон хотя бы до статуса приемлемого.

• Пока Россия идет на 10-м месте в общей таблице коэффициентов УЕФА (34,482) c ничтожным отставанием от Шотландии (34,900, остался «Рейнджерс» в ЛЕ) и терпимым запасом от Сербии на 11-м месте (больше 1,600 баллов). 10-е место – это две команды в ЛЧ (чемпион – сразу в группе), одна в ЛЕ и две в ЛК (все начинают с разных стадий квалификации).

По традиции: кто какой вклад внес в результат этого сезона?

• «Спартак» набрал 12 очков: 4 балла за победы над «Наполи», 2 балла за победу над «Легией», 1 балл за «Лестер», 4 – бонус за первое место в группе ЛЕ, еще 1 – бонус за выход в 1/8 финала ЛЕ.

• «Зенит» набрал 9 очков (4 из них – бонус за выход в группу ЛЧ, 2 – за победу над «Мальме», 1 – за ничью с «Мальме», 1 – за ничью с «Челси» и еще 1 – за ничью с «Бетисом»).

• «Сочи» дважды обыграл «Кешлю» (2 очка) и дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1 балл).

• «Локомотив» получил 1 очко за ничью с «Марселем» и 1 за ничью с «Галатасараем».

• «Рубин» заработал 0,5 очка за «Ракув».

Сумма очков делится на количество стартовавших клубов. Поэтому ранний вылет «Рубина» и «Сочи» ослабил результаты «Зенита» и «Спартака». «Локо» тоже помог не очень сильно.

Что будет дальше? Россия может остаться с 4 клубами в еврокубках (ниже падать просто невозможно)

В следующем сезоне из учета исчезнет великолепный сезон-2017/18 – тогда Россия набрала 12,600 балла и заняла 4-место по евроочкам за конкретный год.

Без него Россия скатывается на 17-е место в таблице коэффициентов – ниже Швейцарии, Греции, Хорватии, Норвегии. И это не история вроде проигрыша Израилю – Израилю мы проигрываем в конкретном сезоне, а этим ассоциациям уступаем на дистанции в четыре года.

Важно попасть хотя бы в топ-15, потому что ниже остаются ассоциации лишь с четырьмя клубами в еврокубках. Что нужно, чтобы забраться выше? Верить в чудеса «Спартака». Если у московского клуба не получится – верить, что в следующем сезоне команды очнутся и снова начнут хорошо зарабатывать евроочки.

Может ли быть хуже? Формально – да, но фактически для этого нужно упасть на 51-е место и ниже – там страны получают по три места в Европе. Сейчас это Эстония, Андорра, Сан-Марино, Фарерские острова и Косово.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander; REUTERS/Russell Cheyne, Marcelo Del Pozo