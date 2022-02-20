Вратарь «Нанта», остудивший «ПСЖ», раньше котировался на уровне Доннаруммы. Но «ПСЖ» предпочитает уничтожать судейство, а не хвалить соперника

Претензии очень странные.

Скромный «Нант» неожиданно разнес «ПСЖ» в чемпионате: два гола за первые 15 минут и третий с пенальти в добавленное время прибили Неймара и компанию впервые за четыре месяца. Именно столько «ПСЖ» не проигрывал в Лиге 1 – с матча против «Ренна» в октябре 2021-го.

Главный герой – 23-летний голкипер «Нанта» Альбан Лафон. У него восемь сейвов и отраженный пенальти Неймара.

Во Франции тоже не прошли мимо подвигов Лафона: издание L’Equipe оценило игру Альбана в максимальные десять баллов, он стал только третьим кипером в истории с лучшим результатом и присоединился к компании датчанина Ларса Виндфельда и легенды «Осера» Бруно Мартини.

Лафон мог стать одной из главных звезд поколения. Вместе с Доннаруммой и Мбаппе

Хоть Лафону всего 23 года, он проводит уже седьмой полный сезон в европейских топ-лигах. Да, он начал в 16 лет – и в ноябре 2015-го стал самым молодым вратарем в истории Лиги 1 (16 лет и 310 дней). Тогда же оформил и первый сухарь, его «Тулуза» победила «Ниццу» 2:0.

Он выступал за юниорские и молодежные сборные Франции, хотя родился в Буркина-Фасо. Рос в спортивной семье: его дедушка играл в футбол, мама любила гандбол и даже играла за национальную сборную, а папа играл в теннис. Родители расстались, когда Лафону было девять лет – и Альбан переехал во Францию вместе с отцом. Там Лафон быстро захотел заниматься футболом, папа мешать не стал. В 2014-м оказался в академии «Тулузы» и моментально стал там своим. Хотя еще до этого пробовался в любительской команде «Латте» на позиции атакующего полузащитника.

Уже в феврале 2017-го он стал самым молодым вратарем за последние 30 лет, который отыграл целых 50 матчей в Лиге 1. На тот момент ему было всего 18.

В феврале 2018-го Международный центр спортивных исследований даже назвал Лафона вторым игроком мира в возрасте до 20 лет после Джанлуиджи Доннаруммы – позади Альбан оставил Килиана Мбаппе. В июле того же года Лафон сделал первый серьезный шаг в карьере – перешел в «Фиорентину» за восемь миллионов евро.

В Италии было сложно: по информации La Nazione, Лафон не мог сработаться с тренером вратарей Розаленом Лопесом. Отношения между ними всегда были хорошими, но Альбану не понравились методы тренировок. Когда Лопес продлил контракт с клубом, вратарь решил, что пора уходить. Сезон, кстати, выдался сложным – Лафон привез немало голов из-за чересчур рискованной игры ногами и пропустил на 3,5 мяча больше ожидаемого (один из худших показателей Серии А-2018/19).

Поэтому после одного года в Италии Лафон вернулся во Францию, выбрав скромный «Нант» (сначала аренда, потом выкуп). Тут Альбан проводит уже третий сезон – и текущий кажется наиболее успешным. Да, пока стать топ-голкипером не получилось, но Лафон хотя бы не потух – вполне вероятно, что у него еще будет шанс показать себя в сильном клубе.

«ПСЖ» гнобит судейство и игнорирует игровые проблемы

Лафон точно блистал ярче других в «Нанте», но его команда выдала удивительно цельный и качественный матч: высокий прессинг, колкие контратаки (главная фишка в этом сезоне) и относительно хорошая реализация моментов.

Представители «ПСЖ» ушли от комплиментов сопернику и от вопросов про собственные игровые проблемы. Вместо этого – много разговоров про судейские решения.

«Нам показали 10 желтых. Как такое возможно? Арбитр явно увлекся. Мы не можем говорить с судьей. Ничего не можем. Как можно было не дать желтую Аппиа в концовке? Это желтая и пенальти. Нет, это даже красная. Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обосрали», – злился Марко Верратти.

Кстати, «ПСЖ» дали только шесть желтых. Вряд ли у итальянца в гневе было время изучать протокол матча.

Верратти был не единственным – к разносу присоединился спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «ПСЖ» тяжело переиграть – и арбитры знают это.

К первому тайму добавляют минуту – а пенальти берут и назначают на четвертой добавленной! Я не собираюсь жаловаться, но это какой-то особый настрой свистеть все против нас».

Надо заметить, что футболисты играли дольше положенного из-за вмешательства ВАР в эпизод, который мог обернуться красной карточкой игроку «Нанта». Видеоассистент подсказал главному арбитру, что прямое удаление – перебор. Совсем скоро помощь понадобилась из-за момента в штрафной «ПСЖ» – сначала судья не заметил очевидную игру рукой Джорджиньо Вейналдума.

Так что вопросы по длительному добавленному времени звучат надуманно.

Фото: globallookpress.com/JB Autissier via imago-images.de, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency, Alberto Lingria/Xinhua; REUTERS/Stephane Mahe