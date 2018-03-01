Дуэйн Уэйд почтил память погибшего болельщика Хоакина Оливера

Наверное, каждый из нас слышал про ужасную трагедию в городе Паркленд, штат Флорида, произошедшую 14 февраля. Пару дней назад мир снова заговорил и вспомнил жертв той чудовищной стрельбы. Спустя почти две недели, интернет пространство быстро заполонила весть о том, что один из убитых Хоакин Оливер был похоронен в майке Майами Хит с фамилией Уэйда на спине. Родители Хоакина решились на такой шаг, потому что Хоакин был очень счастлив, когда Дуэйн вернулся в Майами незадолго до трагедии. Девушка и друзья Хоакина также рассказывали о том, что все последнее время Хоакин говорил о Уэйде и мечтал поскорее попасть на домашний матч Майами. К сожалению, Хоакин не успел. В наше время такие вести быстро распространяются и Уэйд отписался в твиттере, что эта новость заставила его плакать. В интервью Уэйд выражал свои соболезнования семье Хоакина и семьям других погибших.

Вполне рядовой вчерашний матч Майами против Филадельфии превратился для Уэйда в нечто особенное. Больше, чем просто игра, как он сам написал. Уэйд вышел на площадку в траурных чёрных кроссовках с именем Хоакина Оливера.

Уэйд, который ещё пару дней назад рассуждал на тему завершения карьеры, вышел на этот матч словно на пике своей формы. 27 очков со скамейки, 3 перехвата и решающее победное попадание в матче.

После матча Дуэйн продолжил тему в соцсетях. Вспомнил он и своего агента Генри Томаса, который скончался месяц назад. Уэйд поблагодарил Генри и Хоакина за то, что были его ангелами в эту ночь. Похоже, что эта история действительно затронула Уэйда до глубины души. Небольшая подборка того, что писал Ди до и после матча. Уэйд пишет, что посвящает своё возвращение в Майами и остаток сезона Хоакину. Казалось бы, это просто слова, но именно после этих слов мы увидели невероятно мотивированного Уэйда в траурных кроссовках с именем Хоакина против Филы. Похоже, что это были не просто слова утешения для родных Оливера.

«Это то, почему мы не будем просто молчать и вести мяч», - пишет Уэйд. Отсылка к недавним словам его друга ЛеБрона Джеймса. Не знаю, читали ли эти слова баскетболисты команды Майами Харрикейнс, но их вчерашняя победа моментально вызвала сравнения и параллели с победой Хит имени Уэйда и памяти Хоакина Оливера. Видимо, иначе вчера быть не могло.

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