New School #1 | Каллум Хадсон-Одои

Предисловие: Эта заметка была написана 5-го февраля и просто пылилась. Вчера Каллум забил и отдал 2 голевые передачи в 1/4 финала МКА и как бы намекнул, что пора уже публиковаться, дядя. Океееей.

Каллум родился 7 ноября в Лондоне и начал свой футбольный путь с академии «Челси», поступив туда в 2007 году. Дебютировав в команде U18 в августе 2016 в 16 лет, Одои стал ключевым игроком команды Джоди Морриса. Каллум забивал в полуфинале и финале Молодёжного Кубка Англии и в сезоне 16/17 стал обладателем Кубка Англии и трофея Премьер-Лиги до 18 лет.

Стиль игры:

- универсальный игрок, способный сыграть на нескольких позициях в атаке

- мощный игрок с высокой выносливостью и крепким здоровьем

- грамотно использует свободное пространство

- обладает отличной техникой

- успешно продвигает мяч, как через пас, так и через дрибблинг

- бьёт из любой удачно подвернувшейся позиции

- силён и непредсказуем в ситуациях 1v1

- хорошо исполняет стандартные положения

- не смотря на навыки бомбардира является командным игроком и отлично обостряет игру

- очень взрывной игрок

Свой первый сезон на уровне U18 полузащитник закончил с 8 голами и 11 ассистами, после чего был вызван в сборную Англии U17 для участия в Чемпионате Европы в Хорватии. На пути к финалу Каллум отличился 2 голами и забил первый гол в финале в ворота Испании, но Англия в итоге проиграла этот финал по пенальти (ничего удивительного). Это поражение молодой полузащитник явно не забыл и уже в октябре в финале против той же Испании на Чемпионате Мира отдал 2 голевые передачи. Англия отыгралась с 0:2 (5:2) и стала Чемпионом Мира до 17 лет. Хадсон-Одои был одной из главных звёзд этого турнира. В ноябре «Челси» предложил Каллуму 3-летний контракт, чтобы отбить интерес «Ювентуса» и сохранить талантливого игрока у себя.

[ Отдельно стоит отметить тот факт, что в составе сборной Англии U17 на Чемпионате мира было сразу 5 игроков из академии «Челси»: Каллум Хадсон-Одои, Джордж Макихрен, Конор Галлахер, Марк Гуэхи и Джонатан Панзо. Все они находятся в структуре «Челси» с 8-9 лет.]

Интересный факт: У Каллума есть старший брат Брэдли, выступающий за «Саттон Юнайтед», который в сезоне 16/17 встречался с «Арсеналом» в 1/ Кубка Англии. 29-летний нападающий вышел в стартовом составе, но ничем не отметился, а его команда в итоге проиграла 0:2.

Вернёмя к нашему герою. Хадсон-Одои плевать, где играть – это относится и к позиции и к возрастной группе. Каллум начал сезон 17/18 в команде U18, продолжил в команде U23, а потом и вовсе дебютировал в основе против «Ньюкасла», где стал самым молодым игроком со времен своего тренера Джоди Морриса. Ни в одной из этих команд Одои не затерялся.

Форма Каллума Хадсон-Одои до его дебюта за основу в матче против «Ньюкасла»:

vs Рома U19 ❌

vs Тоттенхэм U23 ⚽️

vs Ливерпуль U23 ⚽️

vs Эксетер Сити ⚽️🅰️

vs МК Донс ⚽️

vs Скантроп Юнайтед U18 ⚽️⚽️🅰️

vs Портсмут ❌

vs Сандерленд U23 ⚽️⚽️⚽️

vs Вест Бромвич U18 ⚽️⚽️🅰️🅰️

vs Оксфорд Юнайтед 🅰️🅰️

После дебюта в Кубке Англии против «Ньюкасла» (10 минут игрового времени) Хадсон-Одои вышел на замену в матче Премьер-Лиги против «Борнмута» на 26 минут и произвёл отличное впечатление. 2 января Independent включили Одои в список 10 самых интересных молодых футболистов Англии в 2018 году, что ж, будем следить оправдается ли прогноз и сможет ли Каллум выстрелить так, чтобы перейти из списка перспективных в список топов.

Цитата: «Каллум может играть на любом уровне, на котором он захочет, но ему ещё есть чему учиться. Ему нужно развить в себе «инстинкт убийцы». Он очень одарённый футболист, он прогрессирует и он безжалостен. Я займусь его развитием, потому что когда у вас есть игрок такого таланта, глупо не выжать максимум из него» Джоди Моррис, главный тренер «Челси» U18

Авторы: Андрей Шибанов и Саня Яшин

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