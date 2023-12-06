Самые яркие трансферы АПЛ-2023. Кто как прижился?

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Английская Премьер-лига всегда была местом, где футбольные трансферы напоминают голливудские блокбастеры – только здесь вместо спецэффектов у нас голы, а вместо звезд кино – звезды мирового футбола. Посмотрим на самые громкие трансферы АПЛ 2023 года и дадим им оценку от 1 до 10.

Топ-12 ярких и дорогих трансферов лета

Цены указаны в евро:

1. Деклан Райс, «Арсенал» – 116,60 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Да, игрок основы.

Оборонительные цифры заметно упали, но это связано с изменением стиля команд, если сравнивать «Вест Хэм», где Деклан играл ранее, и нынешний «Арсенал».

Лондонцы давно искали ключевого игрока в опорной зоне, который сможет грамотно подключиться к атаке, а затем мощным контрпрессингом вернуть владение себе, и приход Райса смог в значительной степени укрепить середину поля.

Вот что говорит главный тренер Микель Артета:

«Он необыкновенный. Он удивил меня с точки зрения того, как быстро адаптировался к команде. Деклан продолжает делать то, что делал последние несколько сезонов, и делает это экстраординарно. Я думаю, он действительно выступал на самом высоком уровне, особенно в больших играх».

2. Мойсес Кайседо, «Челси» – 116,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Да, игрок основы.

В первом же матче Мойсес заработал пенальти, но только для чужой команды, снеся Эмерсона в своей штрафной, а спустя несколько матчей он совершил результативную ошибку, которая привела к забитому голу соперника.

В конечном итоге, Почеттино высказался о Кайседо следующим образом:

«Сейчас условия вокруг него отличаются от тех, что были. Он присоединился к нам, когда мы уже сыграли несколько матчей в АПЛ, поэтому сейчас у него что-то вроде предсезонки со всеми соответствующими эмоциями. Он травмировался и много летал из-за международных матчей.

Совершенно несправедливо оценивать игроков в разных командах и разных сезонах. Мы не сомневаемся, что и Кайседо, и Санчес выйдут на уровень, которого мы от них ожидаем».

Нельзя сказать, что Мои уже показывает тот уровень, который мы наблюдали в «Брайтоне». Оборонительные цифры это подтверждают:

Абсолютные показатели нужно посмотреть здесь – много необычного можно увидеть, особенно в плане перехватов.

3. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити» – 90,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Игрок ротации.

Сумма в 90 млн € – значительная инвестиция, что указывает на большие ожидания от Гвардиола как ключевого игрока в обороне. При этом, учитывая молодость Йошко, этот трансфер сам по себе инвестиция.

Это универсальный игрок, который может стать важнейшим винтиком машины Пепа Гвардиолы в будущем. Ему не чужды ошибки, однако полузащита и атака в системе испанского коача максимально сдержит чужой натиск и оградит от дальнейших ошибок, а времени у Йошко предостаточно.

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4. Кристофер Нкунку, «Челси» – 60,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Можно наверняка утверждать, что станет игроком основы. Но с начала августа Кристо лечится в лазарете из-за невероятно тяжелой травмы в обрасти колена. Учитывая проблемы с коленом в прошлом (выбыл на три месяца с разрывом связки колена в ноябре 2022 года), за его здоровьем необходимо пристально следить. Подробнее по ссылке.

Прогнозировалось возвращение Нкунку в конце ноября на матч с «Ньюкаслом», но она так и не сыграл. Оценить трансфер пока невозможно.

5. Расмус Хейлунд, «Манчестер Юнайтед» – 75,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Незаменимый винтик в Лиге чемпионов, но игрок ротации в АПЛ.

Откуда такой вывод? За пять матчей ЛЧ он забил пять мячей, а вот за 10 игр в АПЛ – 0. При этом Расмус активно влияет на атакующие и оборонительные действия команды и вписывается в игровую модель Тен Хага. Этот трансфер также можно рассматривать как инвестицию клуба.

Тен Хаг о нападающем:

«Если ты забиваешь пять мячей в Лиге чемпионов, будешь забивать и в Премьер-лиге. Это лишь вопрос времени. Он будет забивать голы, если команда будет обеспечивать его моментами».

Впрочем, прямо сейчас из-за нереализованных убойных моментов его клуб недосчитывается дополнительных очков, а общеигровой кризис «Ман Юнайтед» еще больше давит на молодого игрока.

6. Кай Хавертц, «Арсенал» – 75,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Игрок ротации и пока самый яркий провал «Арсенала» на трансферном рынке. Два гола в 14 играх не могут оправдать слабые выступления Кая. Он привозит голы, плохо ориентируется в пространстве в контексте новой роли, не забивает из убойных моментов.

«Я сказал Каю, что вначале все сложно... Трудно просить, особенно наших болельщиков на стадионе, о большем, но я чувствую, что Кая нужно окружить любовью, и мы добьемся того, чтобы он показал свои лучшие черты».

Иначе говоря, ничего позитивного по игре сказать Артета не может.

7. Доминик Собослаи, «Ливерпуль» – 70,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Игрок основы и важнейшая единица клопповского футбола. Оценка его трансфера и выступлений за клуб варьируется, но в целом отзывы положительные.

Вратарь Венгрии Дибус:

«Он вызывает те же эмоции, что и Лионель Месси несколько лет назад, в его лучшие годы в «Барселоне». Он игрок невероятного уровня и отличный лидер.

Однако, как и любой игрок, Собослай продолжает развиваться и адаптироваться к новому клубу. Его вклад в игру «Ливерпуля» и его влияние на команду будут более ясными по мере того, как он будет проводить больше времени на поле и взаимодействовать с новыми товарищами по команде.

8. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль» – 42,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Игрок основы.

Одним из ярких моментов был его первый гол за клуб, забитый ударом почти с 30 метров, который напомнил легендарные голы Стивена Джеррарда в «Анфилд». Но, в целом, не собирает восторженной прессы в этом сезоне.

Клопп об игроке рассуждает в контексте его позиции:

«Является ли Макаллистер прирожденной «шестеркой»? Нет. Но за последние несколько лет футбол развивался так, что этого никто не мог представить. Это означает, что сейчас Макаллистер может сыграть «шестерку»

9. Мэйсон Маунт, «Манчестер Юнайтед» – 64,20 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Плотный скамеечник.

Помимо травм, которые преследуют Мэйсона, Маунт все так же отстает от других игроков в плане общей интенсивности, физических данных и уровня энергии, что и в августе. Однако, его техника и хорошее понимание игры заметны, особенно в стремлении вернуть мяч и во вкладе в оборону в целом. Но в данный момент ему много чего не хватает, в том числе и искры в текущий момент.

Тен Хэга спросили о роли Маунта в команде. Голландец предположил, что Маунта удержала форма других игроков, добавив, что травма, полученная в сентябре, повлияла на его способность интегрироваться в команду.

«Но он начал сезон, затем получил травму, а это худший момент для нового игрока. Травма останавливает процесс интеграции, и это стало неудачей для всех нас».

10. Сандро Тонали, «Ньюкасл Юнайтед» – 64,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

От игрока основы Тонали деградировал до лавочника, а затем, спустя 9 туров АПЛ, и вовсе вылетел из футбола на 10 месяцев.

Ему запретили играть в футбол за нарушение правил азартных игр. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что Сандро Тонали испытывает «боль и страдание» и обещал поддерживать его. Однако, несмотря на это, владельцы клуба могут рассмотреть возможность предъявления исков в связи с последствиями нарушений, которые произошли, когда Тонали был в «Милане» и «Брешии».

Никакой жалости к подобным историям у меня нет, поэтому оценка будет низкой.

11. Ромео Лавия, «Челси» – 62,10 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Схожая история с Нкунку. Лавия так и не дебютировал за основную команду ни на предсезонке (довольно поздно купили), ни в товарищеских играх, а во время тренировки получил травму, лечится до сих пор.

12. Матеус Нунеш, «Манчестер Сити» – 62,00 млн €

Влияние на команду и является ли игроком основы

Плотный лавочник Пепа.

Игрок проходит процесс адаптации к требованиям своего нового клуба и Пепа Гвардиолы. Он признал, что тактические требования в «Манчестер Сити» существенно отличаются от тех, с которыми он сталкивался ранее.

Нунеш подчеркнул, что в команде присутствует множество тактических вариаций, и в ходе игры может потребоваться менять тактику два-три раза, а также временно играть на позициях центрального защитника или правого защитника.

Сразу после разгромной победы «Манчестер Сити» со счетом 5:0 над «Спортингом» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, Гвардиола назвал Нунеса «одним из лучших игроков в мире». На тот момент Нунеша играл за португальский клуб.

Гвардиола отозвал свои предыдущие слова, сказав: «Может быть, я немного переоценил. Он не таков. Он действительно хороший игрок, но, возможно, я сказал это после пятерки, это было 5:0? Но он исключительный игрок».

Итоги

Больше 5 баллов получило всего 3 трансфера из 12.

Вновь и вновь убеждаемся в безумии трансферного рынка, на котором в высокорисковые активы вкладывается все больше и больше средств.

Может оно зря?

А может именно за это мы и любим футбол?

Приглашаю всех высказаться в комментариях, а пока милости прошу на телеграм-канал «Иди на факты глянь», если хотите увидеть больше подобных графиков про АПЛ и «Челси». В общем, не пропускайте и подписывайтесь!

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill