Англия снова надеется на успех на ЧМ. В честь Кейна в музее Лондона даже открыли выставку
В Англии чемпионат мира ждут настороженно. Не самое яркое выступление сборной в последние месяцы останавливает болельщиков от безудержного оптимизма, а грядущее Рождество заполняет музыкальный эфир новогодними песнями, а не привычной для турниров It’s coming home.
Тем не менее страна находится в предвкушении: все спорт-пабы на матчи сборной забронированы недели назад, а некоторым сборникам даже посвящают выставки. Так в Музее Лондона открылась выставка про капитана сборной Харри Кейна, на которую сходила Дария Конурбаева.
Музей Лондона находится в самом центре лондонского Сити – исторического центра города. В основной экспозиции собраны залы о 2000-летней истории города.
Выставку про Кейна открыли после Евро-2020 в честь «одного из самых великих спортсменов нашего города».
В описании всячески восхваляют капитана сборной: «Благодаря его настойчивости, упорному труду, жизнестойкости и спортивным достижениям эта выставка, курируемая в сотрудничестве с Харри, будет вдохновлять следующие поколения и мотивировать посетителей всех возрастов быть лучшими и никогда не отказываться от своей мечты».
Со стенда про чемпионат Европы и начинается экспозиция: здесь серебряная медаль, майка с полуфинала, капитанская повязка и награда игрока матча со встречи с Украиной.
Харри перевез в музей всю домашнюю коллекцию трофеев, архивных фотографий и футболок. Экспозиция занимает всего одну комнату: зал небольшой
, но больше, чем трофейный кабинет «Тоттенхэма».
Все начинается с детских фотографий и воспоминаний о первых успехах.
Грустная история о том, как 9-летнего Харри отчислили из академии «Арсенала».
Школьная форма и первые детские награды.
Детские мечты, ставшие реальностью: «Я могу ползать, я могу плакать, я могу плавать, я хочу играть в футбол».
В центре зала – гора из многочисленных личных наград Харри.
Мячи с хет-треков, премии игрока матча и золотые бутсы.
Награда «Человек года-2018» от журнала GQ и маска, в которой Кейн играл в 2016-м.
Немного НФЛ, за которым Кейн яростно следит: мяч для американского футбола, подписанный Томом Брэди.
Игровые футболки разных лет оформлены в виде раздевалки. В наушниках – плей-лист Харри (Эд Ширан, Рианна и Адель).
Отдельная вешалка для маек «Лейтон Ориент»: в 2011-м Кейн играл там в аренде, а с 2020-го спонсирует клуб Лиги 2.
Остальные футболки из «Миллуола», «Лестера» и «Норвича» развешены в хронологическом порядке.
И, конечно, десятилетие в Северном Лондоне.
Финальная часть посвящена выступлениям за сборную.
Аккредитация с молодежного чемпионата мира-2013 (правда, Харри вряд ли часто про него вспоминает: Англия даже не вышла из группы).
Для ЧМ-2018 тут отдельное место.
Майка с матча против Панамы.
«Золотая бутса» за 6 голов.
Орден Британской Империи, который Харри получил после турнира.
Семейные фотографии с российских трибун.
На грядущий ЧМ у Харри две задачи: стать рекордсменом сборной по голам...
...и пополнить трофейную коллекцию. Получится?
Впервые футбол показали по ТВ в 1937-м. Вспоминаем историю спортивных трансляций
Фото: Дария Конурбаева
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