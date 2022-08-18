Англия снова надеется на успех на ЧМ. В честь Кейна в музее Лондона даже открыли выставку

В Англии чемпионат мира ждут настороженно. Не самое яркое выступление сборной в последние месяцы останавливает болельщиков от безудержного оптимизма, а грядущее Рождество заполняет музыкальный эфир новогодними песнями, а не привычной для турниров It’s coming home.

Тем не менее страна находится в предвкушении: все спорт-пабы на матчи сборной забронированы недели назад, а некоторым сборникам даже посвящают выставки. Так в Музее Лондона открылась выставка про капитана сборной Харри Кейна, на которую сходила Дария Конурбаева.

Музей Лондона находится в самом центре лондонского Сити – исторического центра города. В основной экспозиции собраны залы о 2000-летней истории города.

Выставку про Кейна открыли после Евро-2020 в честь «одного из самых великих спортсменов нашего города».

В описании всячески восхваляют капитана сборной: «Благодаря его настойчивости, упорному труду, жизнестойкости и спортивным достижениям эта выставка, курируемая в сотрудничестве с Харри, будет вдохновлять следующие поколения и мотивировать посетителей всех возрастов быть лучшими и никогда не отказываться от своей мечты».

Со стенда про чемпионат Европы и начинается экспозиция: здесь серебряная медаль, майка с полуфинала, капитанская повязка и награда игрока матча со встречи с Украиной.

Харри перевез в музей всю домашнюю коллекцию трофеев, архивных фотографий и футболок. Экспозиция занимает всего одну комнату: зал небольшой , но больше, чем трофейный кабинет «Тоттенхэма».

Все начинается с детских фотографий и воспоминаний о первых успехах.

Грустная история о том, как 9-летнего Харри отчислили из академии «Арсенала».

Школьная форма и первые детские награды.

Детские мечты, ставшие реальностью: «Я могу ползать, я могу плакать, я могу плавать, я хочу играть в футбол».

В центре зала – гора из многочисленных личных наград Харри.

Мячи с хет-треков, премии игрока матча и золотые бутсы.

Награда «Человек года-2018» от журнала GQ и маска, в которой Кейн играл в 2016-м.

Немного НФЛ, за которым Кейн яростно следит: мяч для американского футбола, подписанный Томом Брэди.

Игровые футболки разных лет оформлены в виде раздевалки. В наушниках – плей-лист Харри (Эд Ширан, Рианна и Адель).

Отдельная вешалка для маек «Лейтон Ориент»: в 2011-м Кейн играл там в аренде, а с 2020-го спонсирует клуб Лиги 2.

Остальные футболки из «Миллуола», «Лестера» и «Норвича» развешены в хронологическом порядке.

И, конечно, десятилетие в Северном Лондоне.

Финальная часть посвящена выступлениям за сборную.

Аккредитация с молодежного чемпионата мира-2013 (правда, Харри вряд ли часто про него вспоминает: Англия даже не вышла из группы).

Для ЧМ-2018 тут отдельное место.

Майка с матча против Панамы.

«Золотая бутса» за 6 голов.

Орден Британской Империи, который Харри получил после турнира.

Семейные фотографии с российских трибун.

На грядущий ЧМ у Харри две задачи: стать рекордсменом сборной по голам...

...и пополнить трофейную коллекцию. Получится?

Фото: Дария Конурбаева