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Насколько скучный хоккей Билялетдинова? Изменения «Ак Барса» в 2023-м: откат, меньше игры с шайбой, плотная оборона

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Главный фаворит Востока?

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На финишной прямой регулярки «Ак Барс» уверенно занимает первую строчку в конференции. Еще пару месяцев назад такой расклад сложно было представить, но отставание от лидера испарилось очень быстро.

Впечатляющий рывок команды после назначения Зинэтулы Билялетдинова нельзя оставить незамеченным – так обратим внимание на изменения, которые произошли в игре вслед за сменой тренера.

Возвращение отката

Сравнение Билялетдинова и Знарка, возглавлявших в этом сезоне казанский клуб, всегда сводится к штампам: у одного скучный хоккей™, у другого – активный. Это высказывание не так и далеко от истины – вспомним начало сезона: «Ак Барс» использовал высокие 1-2-2, пытался играть в давление с большим объемом движения. Чуть позже, все еще при Знарке, команда перестроилась на 1-3-1 в попытке перекрыть центр площадки.

При Билялетдинове все стало намного проще: один из форвардов, по сути, лишь обозначает прессинг, остальная четверка находится сзади. С момента назначения нового-старого тренера «Ак Барс» стал одной из самых пассивных команд лиги; в этой же компании, помимо «Северстали», ожидаемо «Адмирал» и «Сибирь». Со Знарком на старте регулярки казанцы были выше среднего в КХЛ по пробегу: 6-е место в сентябре, а в октябре – 8-е место.

Отличие стилей

Здесь будет пара графиков, в которых две версии «Ак Барса» будут сравниваться между собой и с другими клубами. Все показатели приведены за 60 минут игрового времени.

Можно еще раз восхититься игрой «Торпедо» в пас, хотя это уже давно не новость. Казанцы при Знарке были лучшими из остальных по контролю шайбы и количеству передач, но это не переросло в нечто большее, чем просто красивые цифры в статистике. СКА-2016/18 отлично атаковал и много забивал, но тогда в распоряжении тренера был куда более сильный состав и другие помощники в штабе.

С тех пор многое изменилось, лига выровнялась, команды научились лучше обороняться. Любимый пример – это блокированные броски. Те показатели, что еще 5 лет назад считались топовыми, сейчас являются средними по КХЛ. Многие коллективы играют от обороны, здесь нужно понимание как именно их взламывать. Чтобы трансформировать владение в заброшенные шайбы нужны идеи. У Ларионова они есть, у Знарка, как видно, их не оказалось.

При Билялетдинове все показатели на графиках значительно уменьшились. Теперь игру первым номером можно увидеть только в редких случаях, при этом команда создает схожее количество моментов, а реализует их куда лучше. Может показаться контринтуитивным, что увеличение результативности происходит после сокращения времени владения/атаки, но в нынешней лиге это уже стало правилом.

Контратаковать проще и эффективнее, меньше риска для своих ворот. В равных составах, без учета овертаймов, «Ак Барс» стал забивать больше, чем при Знарке – 1,81 гола за матч против 1,61. Билялетдинов не придумал ничего нового, приемы все те же и на данный момент они работают лучше всего.

Порядок в защите

Главный плюс такой игры для защиты – уменьшение числа провалов, сокращение разрыва между линиями атаки и обороны. «Ак Барс» начинает защищаться в большинстве, соперник атакует, а сзади уже четверо.

В построении грамотной позиционной обороны сомневаться не приходится. Кому как не Зинэтуле Хайдаровичу расставлять игроков и обучать их действиям в своей зоне? Эффект уже виден – компактность и плотность перед воротами с заметным увеличением процента блокированных бросков. Вратарская статистика пошла вверх, но не потому, что голкиперы внезапно вспомнили, как ловить шайбу. У них в целом стало меньше работы, она стала проще, с меньшим числом по-настоящему голевых моментов.

Большинство ни при чем

Мнение, что Билялетдинов пришел и наладил большинство, является ошибочным. Как и то, что улучшение реализации лишнего при Знарке потянуло бы за собой результат.

Результат команда Олега Валерьевича показывала в сентябре, когда худо-бедно набирались очки, а проблемы с большинством еще можно было назвать резервом для усиления. Тогда тренерский штаб не мог уместить игроков по двум спецбригадам и грамотно расположить их. Из-за чего, например, можно было увидеть Шипачева на пятаке, закрывающего вратаря при бросках от синей, вместо привычной позиции для розыгрыша на правом фланге.

Реализация вышла на топовый уровень в ноябре, еще со Знарком, а вот командные результаты наоборот только падали. Развалилась защита, «Ак Барс» получил по 6 шайб от «Торпедо» и «Сибири», обострились внутренние конфликты, после чего стало ясно: изменения во главе штаба неизбежны. Пришедший на пост Билялетдинов не мог починить большинство, просто потому что к тому моменту оно уже работало. Также продолжает работать и при нем, что явно должно пугать остальные команды в преддверии плей-офф.

«Ак Барс» имеет абсолютно лучшее большинство во второй части сезона, сентябрьский провал уже давно забыт в прошлом. Вместе с тем подтянулась игра в меньшинстве, на отрезке с конца декабря казанцы идут на 5-м месте по этому показателю. Убийственные спецбригады с удушающей защитой при игре вторым номером, помноженные на индивидуальный уровень игроков, делают «барсов» главным фаворитом на Востоке.

В конференции не видно команд, которые могут разбить «Ак Барс» давлением и движением, а значит неудобных соперников не будет. Играть в атаку против них слишком наивно, а пытаться перетерпеть Казань в похожем стиле – утопично. Насколько вероятно сыграть серию с минимумом ошибок и удалений, заодно закрыв лидеров? Будет интересно посмотреть, как решат эту загадку их соперники по играм на вылет.

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Фото: ak-bars.ru

3 комментария

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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Dok.Polet
Автор вообще хоккей смотрит или только статистику. Хоккей не бывает скучным. А то, что при Знарке был "пробег" и все, это не показатель тренерской мысли. А вообще главное результат. А то, что Ак Барс на первой строчке, а не на 8-ой-это и есть показатель. А главное, спроси у тех команд которые сейчас Ак Барс обыграл, да и тому кому он проиграл. Скучно им было ?
Статья шлак. АФтор напиши лучше про команды, которые со 2 по 6 место. Вроде и игроки и тренеры не менялись. И про Адмирал, который вроде почти на 2 месте побывал.
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забанинныйСевер12
Результат на лицо, всё остальное шлак, Хайдарыч повёл команду за 4тым, я думаю он хлопнет калиткой....
Если Сибирь закончит борьбу, однозначно предпочтение АКБ, очень драматичная история может получится.....
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dok.Polet
Автор вообще хоккей смотрит или только статистику. Хоккей не бывает скучным. А то, что при Знарке был "пробег" и все, это не показатель тренерской мысли. А вообще главное результат. А то, что Ак Барс на первой строчке, а не на 8-ой-это и есть показатель. А главное, спроси у тех команд которые сейчас Ак Барс обыграл, да и тому кому он проиграл. Скучно им было ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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