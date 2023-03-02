Душевное интервью Бейла из «Крыльев»: оценивает стадионы РПЛ, кайфует от Самары и скучает по собаке Фиго
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Восхищен местным оперным театром.
Около года назад меня восхитило, что за самарские «Крылышки» играет голландец. Еще и по имени Гленн Бейл. Яркий в выборе краски для волос и движениях во время игры, харизматичный на поле, в меру татуированный и позитивный в видео самарского клубного ТВ правый защитник.
Этой зимой мне повезло с Гленном подружиться и записать его по сути первое просторное интервью на русском языке, в котором игрок рассказал о себе, своем футбольном развитии, тренерском мастерстве Игоря Осинькина и общем прогрессе «Крыльев Советов». А также о таких приятных вещах, как рыбалка, байдарки, мясные блюда, путешествия и, конечно, сборная Нидерландов. Да-да, именно Нидерландов.
Сейчас все узнаете!
Но сначала несколько слов Бейла о том, как «Крылья» по сумме двух матчей прошли «Динамо», и в самом конце игры голландский защитник чуть не забил в пустые ворота с чужой половины поля.
– Гленн, поздравляю с выходом в полуфинал!
– Спасибо, это была тяжелая игра, но успешная для нашей команды. В полуфинал прошла именно команда. Что же касается моего удара… Мне показалось, что судья свистнул до него, и не факт, что гол бы засчитали, если бы мяч пересек линию. Но я попробовал ударить с левой ноги, и это была неплохая попытка. Не хватило сантиметров. А так удары с левой – не моя сильная сторона (смеется).
– В раздевалке «Крыльев» после матча играла «Зима в сердце». Ваш вратарь Иван Ломаев сказал, что это твоя любимая. Как так?
– Это простая песня, чтобы ее петь и понимать на русском языке. Плюс она отлично подходит для вечеринок. Мне также нравятся песни на смеси русского и английского. Например, «Солнце Монако» Люси Чеботиной и Memories рэперов Xcho и MACAN.
Детские поездки на юг Франции, боль после поражения от России и лучшие/худшие стадионы РПЛ
– Для начала сориентируй меня, как правильно называть твою страну?
– Мы – голландцы – говорим «Нидерланды», то есть Netherlands. Слово Holland у нас не использует никто – оно не то, чтобы неприличное, просто устаревшее.
– Тогда расскажи про культ футбола в Нидерландах. Каким он был и как на тебе отразился?
– Главный бум – когда наша сборная выиграла чемпионат Европы 1988 года – я не застал, потому что родился через семь лет после той победы. Моими героями были уже ван Нистелрой, Снейдер, ван Перси, Роббен и мой любимчик – Джованни ван Бронкхорст. Мне действительно было из кого выбирать, потому что в каждом голландском поколении есть сильные игроки и как минимум двое-трое великих.
– Почему именно ван Бронкхорст?
– Я играю на его позиции, он выступал за классные команды – «Фейеноорд», «Барселону». Как-то так.
– Помнишь Евро-2008?
– Мне тогда было 12 лет, мы собрались с друзьями, смотрели все матчи нашей команды и помню тот турнир отлично. Как и то, что сборная России сделала нам очень больно (смеется). В группе мы прошлись по Франции и Италии и, окрыленные, вышли в четвертьфинал. Вера в сборную была высочайшая – но у вас были Аршавин и Павлюченко, которые нас и прикончили. Этих двух футболистов я знал по дальнейшим выступлениям в АПЛ. Как и то, что Гус Хиддинк тренировал разные сборные за пределами нашей страны и показывал с ними результат. Мы на него не злились – к его успехам за рубежом уже привыкли.
Но самым болезненным было поражение от Испании в финале чемпионата мира через два года. Ту игру я смотрел во Франции с родителями где-то на большом экране. На мне была форма сборной с моей фамилией на спине и цвета флага на щеках.
– Плакал после поражения?
– Я так не думаю (смеется). Играли тогда поздно, я устал и сразу после пошел спать.
А вообще матчи сборной у нас смотрят все – и сестра, и бабушка, и соседи. У всех есть формы, все надевают оранжевый цвет. Просмотр футбола в Нидерландах – как вечеринка, люди ходят в гости, собираются в парках и барах, заряжаются классной футбольной энергией. Поэтому когда сборная играла на чемпионате мира в Катаре, 18 миллионов человек смотрели ее матчи. Ну или почти (смеется).
– Что вы делали во Франции?
– Каждое лето мы с семьей ездили в кемпинг. Много катались на машине и останавливались в палаточных лагерях для путешественников.
– На какой машине?
– Hyundai Santa Fe. Кстати, вполне себе российском автомобиле – ведь в Самаре многие ездят именно на джипах.
– Расскажи про ваши кемпинги. Откуда такая традиция?
– В Нидерландах лето не самое прекрасное – может идти дождь, из-за отсутствия солнца бывает холодно и при 20 градусах тепла. Поэтому все ездят на юг – для нас это южные регионы Франции, север Испании, север Италии. Так мы и делали каждое лето, и для меня это было… ужасно. Два дня в пути, по ходу которых ты дерешься с младшей сестрой. У тебя переходный возраст, ты не самый покладистый человек на свете. Но потом ты доезжаешь – и все становится супер.
Наверное, самое красивое место, которые мы посещали – это Le Pont d’Arc на юге Франции. Это река, над которой образовалась огромная арка из камней, и мы с отцом проплывали под ней на байдарках. Это было в июле, в мой день рождения. Лучшие воспоминания о том времени!
– Во время путешествий ходили на футбол?
– На футбол не ходили, но проезжали французские и немецкие стадионы. Многие из них находятся рядом с трассой, поэтому я видел их из окна машины и запоминал: «Это арена «Фортуны», тут играет «Ганновер», тут – «Франкфурт», а здесь кто-то еще». В общем, в 12-14 лет я знал все стадионы этих стран.
– У тебя, кстати, есть любимый стадион?
– Давай скажем, «Камп Ноу». Он старый, немного грязненький, настоящий. Мне не нравятся ультрасовременные стадионы. В России почти все арены – комфортабельные, новые, приятные. Золотая середина. Но «Камп Ноу» берет историей и атмосферой.
– И какой стадион в России тебе нравится больше всего?
– «Солидарность Самара Арена». Я не могу дать другого ответа (смеется).
– Давай с аргументами!
– Во-первых, я живу в Самаре и играю за «Крылья». Во-вторых, знаю, какой волшебной там бывает атмосфера при заполненных трибунах. В-третьих, он прекрасен внешне и супер комфортный внутри. В-четвертых, поле отличного качества.
– Давай сделаем топ-3 стадионов РПЛ.
– На второе место поставлю «Зенит». Правда, мне не нравится, когда они закрывают крышу. Так тяжелее играть. Поэтому, ребята, пожалуйста, открывайте крышу, когда мы к вам приезжаем. И третий – стадион «Урала». Его архитектура – не такая как у остальных. Посмотрите, как выглядит стадион снаружи и на то, как в фасаде переплетены современность и старина. Очень красиво!
– Думал, ты назовешь стадион «Краснодара».
– Точно! Давай лучше сделаем топ-4, их арена обязана там быть.
– И худший стадион в России?
– Против Тулы я не играл, поэтому не знаю. Выберу Уфу. Было жаркое лето, почти без зрителей, плюс беговые дорожки, отделяющие поле и трибуны. Мне не понравилось.
Финал Кубка УЕФА с участием любимой команды и рыбалка на Волге. Почему голландцы такие открытые?
– Моя семья из Роттердама, поэтому исторически мы болеем за «Фейеноорд». Не самую сильную команду, зато родную. И с невероятной атмосферой на стадионе. Пусть мы и жили в Гронингене, с папой и дедушкой по несколько часов ездили на матчи «Фейеноорда» – смотрели футбол – перекусывали в «Макдоналдсе» (на рестораны денег особенно не было) – и возвращались домой.
Позже, когда я начал играть на «Гронинген», то стал переживать и за них. Нам давали бесплатные билеты на матчи основы, плюс у клуба был отличный период, когда он играл в еврокубках.
– Когда я был на «Фейеноорде», меня удивило, что там продают пиво. Но двухградусное!
– Оу, это нормально, потому что у нас есть сумасшедшие фанаты (смеется). Но атмосфера, повторюсь, замечательная. Из-за того, что стадион старый, после голов чувствуется, как арена вибрирует. Очень рекомендую к посещению. Это будет классное приключение!
– Твой главный матч «Фейеноорда» в качестве болельщика?
– Победный для нас финал Кубка УЕФА 2002 года против «Боруссия» Дортмунд, который проходил как раз на нашем стадионе. За немцев приехал играть Ян Коллер – кстати, будущий футболист «Крыльев». Я был на той игре с папой, и это точно мой лучший матч, увиденный с трибуны. Мы победили 3:2, это была фантастика! Коллер забил и в целом был неплох, но наш ван Хойдонк оформил дубль, положив один из голов со штрафного. Что за матч! Что за голы!
– Знаешь кричалки «Фейеноорда»?
– Знаю все!
– Чем занимались твои родители? И как сейчас твои отношения с сестрой?
– Папа и мама работали в компаниях, пять дней в неделю проводили в офисе. У нас была нормальная голландская семья – средний класс. Мы ездили отдыхать на каникулы, мне покупали новые бутсы, которые тогда не были такими дорогими. Раньше самые навороченные стоили от силы 120 евро, тогда как сейчас – все 300.
А с сестрой мы теперь отлично ладим!
– Это правда, что когда у девушки есть старший брат, – это проблема для ее ухажеров?
– Знаю про это, но, к счастью для меня, сестра была милой и спокойной девочкой, у нее не было много парней (смеется).
– Чем ты увлекался в детстве, помимо футбола?
– Мне нравились видеоигры, где-то с 14 до 16 лет я активно играл в Call of Duty – бывало, прогуливал из-за этого школу. Не хвалю себя за этот поступок, но… было, как было.
Также мне всю жизнь нравится рыбалка. Нидерланды – морская страна, и в прошлом многие семьи жили как раз за счет рыбной ловли. Сейчас рыбалка – больше про увлечение, чем про способ заработка. У нас много каналов, рек, озер – и там водится самая разная рыба. Мы с папой можем взять спиннинги, арендовать лодку и выбраться куда-то на природу. Рыбу при этом я не люблю (в ресторане могу съесть только суши или сашими). Поймал – и удовлетворен.
Прошлым летом, кстати, пытался порыбачить на Волге вместе с Матео Барачем (этой зимой ушел из «Крыльев» в аренду) и Женей Фроловым, но у нас не совпали расписания. А жена ехать со мной не захотела. Надеюсь, этим летом у нас все получится!
– Что для тебя значит Гронинген, что там самое красивое, чем ты там обычно занимаешься?
– Там у меня дом, близкие и друзья. Гронинген – это компактный студенческий город, в котором живет много молодежи и оттого очень позитивная энергетика. Бары, рестораны, дискотеки. Город открытый, все друг друга знают. Там легко.
Приехав домой, я обязательно схожу на матч «Гронингена» и моего бывшего клуба «Эммена», а также закажу ребрышки и стейк в любимом ресторане. Ведь я мясоед!
– В Нидерландах меня также поразило, что почти нет высоких зданий, и интерьеры квартир, жизнь людей можно увидеть через открытые окна. Почему вы их не закрываете и даже не занавешиваете?
– Не знаю про других, но я сам по себе открытый (смеется). А в целом это такая культура – никто не закрывается и не переживают, что их кто-то увидит.
Бейл стал футболистом, потому что играл в кайф. Что и как узнал про «Крылья» до переезда в Россию? Шутят ли над его фамилией?
– Мой путь в футболе начался четыре года. Мой папа играл на любительском уровне, дважды ездил на просмотр в «Херенвен», где участвовал в тренировочных играх. В итоге футбольной карьеры не сделал, но был очень профессиональным любителем. Работая в офисе, два-три раза в неделю тренировался и играл по воскресеньям. Я ходил на все его матчи, но за игрой практически не следил – в это время возился с мячом на соседнем поле.
Позже папа тренировал мою детскую команды с четырех до девяти лет.
– Ты поиграл в России и можешь сказать, чем подход к тренировкам у нас отличается от голландского?
– В России тренировки больше нацелены на игры, на результат. А в Нидерландах чаще встречаются упражнения и игры для удовольствия. Просто for fun.
– Перед нашим интервью ты мне сказал, что 75% мальчиков по всей стране занимаются именно футболом, а не другим видом спортом. То есть – чтобы пробиться в профи – надо быть прямо совсем лучшим?
– Я, честно, не знаю, сложно ли стать профессиональным игроком в Нидерландах или нет. В свое время об этом не думал – а просто играл. И запасного плана у меня не было: «А что если…». Я просто ходил в школу, играл в футбол и не думал, что стану профессионалом.
В 10 лет я пришел в «Гронинген», большой клуб. У нас была команда из 20 человек 1995-го, и каждый год кого-то отсеивали. Но я спокойно играл, не обращая на это внимания, никакого пресса – делал свою работу в удовольствие. Всегда злился, когда мы проигрывали, но не терял удовольствия. В любой работе – и особенно в футболе – нужен баланс из серьезного настроя и кайфа. Будет один лишь кайф – провал. Должно быть 50 на 50.
Из интересного – каждые полгода тренеры проверяли и оценивали наши технические параметры, передачи, игру в атаке и обороне. И ставили оценки от 1 до 10 в своего рода дневниках. Я всегда был в серединке – все делал неплохо.
– Твоя фамилия переводится как «топор». У вас есть шутки на этот счет?
– Никогда. Но у меня есть татуировка в виде топора на руке.
– Как тебя называют в команде?
– В основном Гленн, потому что имя проще, чем фамилия – которую в свою очередь можно произнести и написать по-разному. Для русских я стал Бейлом – как Гарет Бейл. Хотя в оригинале наши фамилии и пишутся, и звучат по-разному, при переносе на русский получается одинаково. Окей!
– Что ты знал о футбольной России перед переходом в Самару?
– Практически ничего. Но тогда в России выступало много моих соотечественников – Вильена в «Краснодаре», Тиль, Хендрикс и Промес в «Спартаке», Керк в «Локомотиве». Против каждого из них я играл в юношеских турнирах, так что напрямую написал ребятам: «Как вам чемпионат, как жизнь в России, как атмосфера, как зима?». Их отзывы были даже позитивнее, чем я ожидал. Всем все очень нравилось!
– Ты знал, что Коллер играл за «Крылья». Получается, изучал историю «Крыльев»?
– Когда «Крылья» проявили ко мне интерес, я тоже подготовился, прочитал про клуб все что было можно. В интернете же можно найти все, не так ли? Тогда же узнал, что в Самару приезжал «АЗ», что «Крылья» выиграли ФНЛ с огромным количеством голов, что у команды привлекательный футбол. Затем увидел, что здесь классно летом, и Сергей Корниленко (легенда клуба, спортивный директор) мне это подтвердил. Стадион, набережная, Волга. Климат в целом похожий на мой родной. Зимой у нас также идет снег, и я знаю, как это – кататься на лыжах и ледянке (смеется).
– Только честно! Ты уехал из Нидерландов в чемпионат России. Родная страна, сильный чемпионат, ребрышки и стейки. Зачем?
– Это приключение. Шесть лет я отыграл дома и мне захотелось нового. Адаптироваться к новому футболу, городу, клубу, одноклубникам.
«Осинькин открыл мне глаза на мою позицию». За что игру «Крыльев» считает привлекательной и почему крайним защитникам там особенно тяжело
– Про «Крылья» говорят, что это свежая современная команда. Как это определить? И правда ли это?
– Да, это правда, потому что у нас в команде собралось много молодых игроков. А так как у ребят много сил и энергии, то мы не останавливаемся. Во всех смыслах. Когда другой успокоится и отдаст мяч, наши игроки продолжат бежать. Чем обязательно восхитят зрителей. Но для нас – защитников – так играть сложнее. Если игроки атаки ускоряются, то и нам нужно делать то же самое. Правда, после 60 минут такой реактивной игры особенно резвых нападающих и вингеров меняют, а нам такой темп надо выдерживать все 90 минут.
Быстрые атаки, интенсивность, забить гол как можно скорее – это все про «Крылья». И такую игру смотреть приятнее, чем медленный футбол. В клубе здорово развиваются и растут молодые игроки – их трансферы в другие клубы тому подтверждение.
– А твое собственное развитие. Какое оно в «Крыльях»?
– Сложный вопрос. Первые месяцы я привыкал к быстрым атакам, потому как в предыдущих командах мы больше играли в контроль мяча. Со временем адаптировался – у нас образовалась связка с Ромой Ежовым. Теперь все супер, я расту внутри растущей команды.
– Осинькина называют гением и профи. Игорь Витальевич ездил по Европе, учился у Анчелотти и Моуринью.
– И также приезжал на стажировку в Нидерланды.
Наш тренер одержим игрой вперед, хочет атаковать быстро настолько, насколько это возможно. Постоянно подмечает детали – особенно во время видеоразборов. Поэтому игроки в нашей команде развиваются. В каждом показателе – скорости, владении – он ждет от нас максимальных цифр. Оказывает хорошее влияние на молодых. Совершенствует и свой стиль игры, ведь даже после ухода большого количества футболистов (состава, в который я приходил, практически уже нет) он выжимает из игроков максимум. И играем мы при этом привлекательно. Так что соглашусь, у нас отличный тренер.
– Что Осинькин дал конкретно тебе?
– При нем я стал больше играть вперед. Быть на мяче везде. Ждать своего шанса. Он по сути открыл мне глаза на мою позицию. Теперь я быстрее думаю наперед и знаю, как будут действовать нападающее и как к ним адаптируюсь я.
– Осинькин мог бы тренировать европейский клуб?
– Конечно! Почему нет?
– У вас добрый тренер?
– Добрый, простой, человечный. Когда мне нужно было задержаться на родине из-за собственной свадьбы, он понял меня и дал мне дополнительные дни. Коуч понимает, что ты в первую очередь человек, а не футбольная машина. Что за игроком под 23-м номером стоит личность, и он ее чувствует, уважает. Для самого футболиста – это огромный плюс. Даже в той ситуации со свадьбой. После дополнительных выходных я вернулся заряженный позитивом и готовый тренироваться и играть еще усерднее.
– Смотришь соцсети Игоря Витальевича? Там есть и фото на отдыхе, и в воде с дельфинами. Удивительно?
– Вообще нет. В Нидерландах все ведут соцсети – в том числе тренеры, судьи, спортивные директоры. Это норма.
– Давай поговорим о твоих партнерах. Кто самый быстрый в команде?
– Ежов, об этом все знают.
– Самый сумасшедший?
– Уже наш экс-партнер Барач. После тренировки мог… чего он только не делал (сильно смеется).
– Самый талантливый из «Крыльев»?
– Пиняев был самым молодым, но имел хорошее влияние на команду. Его карьера только начинается, и его будущее многообещающе.
– У кого лучший английский?
– Фролов! Помогал мне на первых порах, когда я только пришел и не говорил по-русски. Показывал рестораны и красивые места, рассказывал о культуре. Был моим учителем. Женя – один из самых опытных в команде, добрый, желающий помочь. Мы сразу подружились.
Самара = 💙
– Твои любимые места в Самаре? Про Проран мы уже слышали (в видеоинтервью «Крыльям» Гленн забавно назвал это место «Прорэном»).
– Да, на Проран мы ездим летом после каждой игры, как минимум 10 игроков. Люблю Волгу при любой погоде и приятные городские рестораны – Seven, «Ваще огонь», «Марани», «Энотека», Cucina Casu.
– Что делаешь в свободное время?
– Гуляю по набережной, иногда захожу в торговые центры. Хочу как-то посетить балет. Никогда не был, но снаружи самарский оперный театр выглядит роскошно.
– Ты активно и умело говоришь по-русски. Как учишь язык? Через приложения?
– Нет, просто живу тут и говорю на языке. Хочешь узнать слово – спроси – и потом его используй. Лучше услышать его от человека, чем от онлайн-переводчика, который в свою очередь ошибается, особенно с длинными предложениями. У меня был преподаватель на протяжении пары месяцев, но мы двигались не так быстро, как я хотел. На практике язык учится качественнее и быстрее. Или мне так просто удобнее. Я запоминаю целые предложения и использую их.
– Хорошо, ты бы мог выучить «хорошо», «вперед», «назад» и другие футбольные фразы. Но ты говоришь много и насыщенно. Записываешь кружки в телеграм-канале. Зачем тебе русский язык в таком объеме?
– Потому что я хочу быть полноценной частью команда и места, в котором живу. Чтобы понять, о чем говорят, кто и о чем шутит, выразить свое мнение. Если ты не знаешь язык, тебя ждет изолированная жизнь. Общение с несколькими партнерами и женой. Но если ты говоришь – тебе открываются большие возможности.
– Знания русского помогут тебе в будущем?
– Я не знаю, что принесет мне будущее. Но чем лучше мой русский – тем проще мне в Самаре.
– Зачем тебе телеграм на русском языке, общение с фанатами, общая открытость?
– Хочу, чтобы болельщики видели меня не продуктом футбольной системы, а нормальным парнем, который профессионально играет в футбол. Важно показывать свою жизнь и обсуждать с фанатами разные темы.
– Что ждешь от «Крыльев» и от себя самого во второй части сезона?
– Как минимум повторить результат прошлого сезона (восьмое место). А для этого нам надо играть качественнее, чем в первой половине. Лично мне – совершенствовать лидерские качества, помогать новым игроком расти и адаптироваться. И, конечно, отдавать передачи, забивать и делать так, чтобы наша команда пропускала как можно меньше.
– И последние вопросы обо всем на свете. В перерыве между сборами ты ездил в Италию, ходил на матч «Сассуоло» – «Аталанта», в котором участвовал твой друг Ханс Хатебор. Как оно?
– Если на протяжении шести недель ты живешь в одной комнате одного отеля и общаешься с одними и теми же людьми – это немного опасно. Важно видеть другие пейзажи, других людей, освежаться. Поэтому я и поехал на выходные в Италию. Вместе со мной была жена – которая жила со мной 10 дней во время второго сбора. С ней я мог посмеяться, что-то обсудить, разгрузить голову и поговорить о чем-то кроме футбола.
– Кстати, про путешествия. На зимних каникулах ты был в Африке.
– Да, мы ездили в Танзанию. Посетили сафари-парк, были на острове Мафия, видели всех диких животных и рыбачили. Плавали с китовыми акулами на глубине 20 метров – они безопасные и это лучший момент нашего отдыха!
– У тебя есть собака?
– Да, его зовут Фиго, сейчас он дома в Нидерландах. Когда моя жена там, он помогает ей переживать нашу с ней разлуку. А еще Фиго обожает пасту с сыром и перцем, которую я ем за день до игры. Конечно, я по нему скучаю. Он так счастлив видеть меня, когда я прихожу домой!
– Твоя мечта?
– Выиграть титул! Вне футбола… однажды я хочу построить для нас с женой домик у воды где-то на родине.
Телеграм-канал Гленна Бейла – про «Крылья», Самару и нескучную футбольную жизнь
Фото: Телеграм-канал «Гленн Бейл #23»; instagram.com/osinkin__igor; pfcks.ru; globallookpress.com/G. Franz/blickwinkel; Gettyimages.ru/ Lars Baron, Martin Rose/Bongarts; РИА Новости/Константин Чалабов
Классное интервью, спасибо автору!
(Само собой говорю про легионеров в Крыльях)