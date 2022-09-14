Ради Елизаветы II хоккеисты вставляли себе зубы, НХЛ меняла расписание, а Морис Ришар посвятил ей самую важную шайбу в карьере

Хоккей в жизни королевы.

Елизавета II находилась на престоле Великобритании в течение 70 лет. И почти до самой смерти она активно участвовала в мировой спортивной жизни.

Хоккей – довольно популярное хобби в королевской семье – правда, играют здесь в него на траве, а не на льду. Принц Филипп – покойный муж Елизаветы II – чьим главным увлечением всегда было поло, в школьные годы стал капитаном команды по хоккею на траве, а Кейт Миддлтон играла в него почти профессионально, также была капитаном, но уже в колледже. Будучи уже принцессой Уэльской (ныне герцогиня Кембриджская) она не упускала возможности заняться любимым делом даже на каблуках.

Елизавета II также бывала на матчах по хоккею на траве и однажды сумела произвести фурор , попав на селфи спортсменок, которые не заметили на заднем плане улыбающуюся в кадр королеву .

Разумеется, она знала и о другой разновидности игры – главном виде спорта в Канаде, бывшем доминионе Великобритании. Елизавета II несколько раз присутствовала на хоккейных матчах и, судя по словам очевидцев, ей понравилось.

Впервые она оказалась на игре в октябре 1951 года – тогда Елизавета, еще принцесса, вместе с принцем Филиппом путешествовали по Канаде. В планах королевской четы было посещение игры НХЛ, но из-за очень плотного графика они не успевали на матч-открытие регулярного чемпионата в Торонто. Президент «Лифс» Конн Смайт ради присутствия королевской семьи на хоккее решил внести изменения в расписание лиги и договорился с приехавшими «Блэкхокс» провести 15-минутный выставочную игру в 3 часа дня, а вечером сыграть запланированный матч в рамках чемпионата. Деньги с билетов решили отдать на благотворительность в пользу детей-инвалидов.

В итоге все вышло как нельзя лучше: почти 14 тысяч зрителей пришли в «Мэйпл Лиф Гарденс» посмотреть, вероятно, больше не на хоккей, а на принцессу Елизавету и принца Филиппа. При этом будущую королеву действительно увлекло происходящее на льду.

«Силовая борьба была активная, но драк не было», – писал спортивный репортер Globe, – Принцесса выдавала свои эмоции удивленными глазами и автоматическим вздрагиванием плеч, когда хоккеисты играли жестко».

А вот что вспоминал сам Конн Смайт, сидевший рядом с Елизаветой: «Принцесса задавала мне много технических вопросов, а после очередного мощного столкновения спросила: «Разве в этой игре нет удалений?». Принц, стоявший позади меня, от души смеялся над грубой игрой. Он смеялся во время силовых приемов и даже пару раз хлопнул себя по бедру от удовольствия».

Во время матча к Елизавете подошел один из ее помощников и сообщил, что они опаздывают на следующее мероприятие, хотя от начала прошло всего пять минут. «Конечно, – сказала Елизавета, – но мы все же можем остаться и посмотреть еще». В итоге вместо запланированных 15 минут принцесса провела на стадионе полчаса – к сожалению ее высочества, голов забито не было.

Возможно, поэтому следующий хоккейный матч, который состоялся через две недели, Елизавета посмотрела полностью. «Монреаль» принимал «Рейнджерс», но будущая королева не успевала на игру – и матч перенесли на следующий вечер. Вносить изменения пришлось не только в расписание: предполагалось, что члены королевской семьи будут сидеть в южной части «Форума» – стадиона «Канадиенс» – на платформе, построенной специально для них. Но кто-то показал принцессе план катка – и она подумала, что ей с мужем следует расположиться ближе к центру, чтобы люди могли ее видеть. Той же ночью рабочие демонтировали платформу, а королевскую семью посадили в самом центре трибун.

Морис Ришар вспоминал, что перед игрой хоккеистов просили произвести хорошее впечатление на королевскую семью: играть цивильно, без споров и драк.

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Монреаля», что не могло не порадовать будущую королеву, которая явно получила удовольствие, хлопая после забитых голов. Но не все были удовлетворены качеством хоккея. Корреспондент Globe and Mail Джим Вайпонд писал: «Матч был в лучшем случае скомканным и далеким от первоклассного шоу нашего великого вида спорта». The Gazette с ним согласилась: «Матч часто затягивался, а временами был рваным».

В своих мемуарах Морис Ришар писал о том вечере: «Произошла небольшая стычка у борта недалеко от места, где сидели принц и королева. В обычной ситуации я бы ворвался в потасовку и стал бы толкаться, но решил оставаться спокойным. Вдруг принц Филипп подошел к бортику и сказал: «В чем проблема, Рокета (прозвище Ришара – прим. Sports.ru), разве ты не хочешь подраться?».

Есть вероятность, что великий Морис Ришар приукрашивает те события, забывая о существовании королевского этикета, но в том, что принцу и принцессе явно понравилось на хоккее, никто не сомневается.

К сожалению для хоккейного мира, следующее посещение НХЛ Елизаветой (уже в статусе королевы), состоялось более чем через полвека после тех событий. Но формально она внимательно наблюдала за канадскими командами: после ее восшествия на престол на многих аренах повесили ее огромные портреты. Ее изображение даже стало свидетелем третьего матча Суперсерии между СССР и Канадой в Виннипеге, где разные версии ее портрета (иногда не очень удачно исполненные) висели вплоть до 1996 года. А в «Мэйпл Лиф Гарденс» он висел до первой половины 70-х, пока Харольд Баллард, одновременно владелец стадиона и команды, не устроил общественный скандал, сняв портрет в пользу расширения трибун.

«Если люди хотят посмотреть на изображения королевы, они могут пойти в галерею», – комментировал он свое решение.

Так, Елизавета оставалась молчаливым хоккейным зрителем до 2002 года, пока во время юбилейного турне, посвященного 50-летию ее восшествия на престол, в компании Уэйна Гретцки не провела символическое вбрасывание на матче между «Ванкувером» и «Сан-Хосе».

Примечательно, что на такую процедуру обычно выходят капитаны команд, и со стороны «Кэнакс» так и получилось: на точку вышел Маркус Нэслунд, но напротив него встал Майк Риччи, который заменял капитана Оуэна Нолана. Риччи, чья длинная и, как правило, неопрятная шевелюра была расчесана и уложена, перед церемонией даже заставили вставить временный протез на место отсутствующего зуба. По поводу же Нолана ходили слухи, что он не захотел быть на матче по политическим причинам – он коренной ирландец и поддерживает независимость своего родного государства от Великобритании. Но в клубе заявили, что у хоккеиста были проблемы со спиной. Королева же покинула стадион, полноценно посмотрев один период.

Ко всеобщему удивлению в следующий раз Елизавету II на хоккее увидели в 2008 году во время первого официального визита королевы в Словакию. Она произвела символическое вбрасывание в товарищеском матче между словацким «Попрад Аква Сити» и британским «Гилфорд Флеймс» и после первого гола, забитого на шестой минуте, ушла с матча. Возможно, уровень игры показался ей недостаточно серьезным после того, как она видела хоккей Мориса Ришара, который, кстати, 8 ноября 1952 года, забив 325-й гол в карьере и став лучшим снайпером в истории НХЛ, отправил ту самую шайбу Елизавете II в качестве сувенира за ее визит годом ранее.

Шайбу – наравне с остальными подарками королеве – с тех пор бережно хранят в архиве Букингемского дворца. Но она там не единственная в своем роде: после вечера в Ванкувере Елизавета захотела сохранить и эту шайбу на память, однако кто-то из игроков сразу же после вбрасывания забрал ее и не вернул королеве. Когда она обратилась с просьбой отдать ей шайбу, то руководство «Ванкувера» отказало королеве (!), сообщив, что хочет оставить ее в клубном музее. Елизавета возмутилась и памятный сувенир ей все-таки вручили.

«Естественно, она должна была достаться мне, – вспоминала королева через несколько лет, – Мне выпала честь совершить вбрасывание, и ради этого я проделала весь этот путь. Несомненно, я должна сохранить ее в качестве сувенира».

Короли и королевы во все времена вдохновляли людей на невероятные достижения, и Елизавета II – не исключение. В матче, в 1951-м, за «Монреаль» играл Флойд Карри – и забил три гола в ворота «Рейнджерс». Этот хет-трик стал первым и единственным в его карьере, и годами позже он шутил по этому поводу так: «Однажды я оформил хет-трик на глазах у королевы. В чем вообще смысл забивать еще?».

Фото: Manitoba Archives ; Archives of Ontario; Gettyimages.ru/Fox Photos / Stringer, Don MacKinnon / Stringer