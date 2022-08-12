Что происходит на питерском автодроме после отмены этапа «Формулы-1»? Впечатления с фестиваля, где Квят выиграл гонку на выносливость

Весь российский автоспорт – в одном месте.

В 2023 году «Игора Драйв» должна была сменить в календаре «Формулы-1» трассу в Сочи, но чемпионат покинул Россию. Сейчас на «Игоре» проводят этапы крупнейших российских серий, а недавно, в конце июля, обновили ее конфигурацию и устроили там крупный праздник автоспорта – Garage Fest (6-7 августа). Я побывал там и все рассмотрел.

Что такое Garage Fest?

Если совсем просто – микс спорта и музыки.

Организаторы постарались вместить все развлечения автоспорта в один уик-энд: это дрэг-заезды, дрифт, выставка суперкаров и четырехчасовая гонка в рамках этапа Russian Endurance Challenge (российские гонки на выносливость), в которой участвовала команда G-Drive Racing (многократный победитель Европейской и Азиатской серий Ле-Ман и чемпион мировых гонок на выносливость WEC – все в классе LMP2). В классе спортпрототипов за нее выступали главные звезды российских гонок: многократный победитель международных гонок на выносливость Роман Русинов и самый успешный российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят (сейчас еще и гонщик NASCAR).

Суббота: знакомство с лучшими гонщиками России и необычными технологиями. Настроение подпортил ураган

Мои выходные на Garage Fest начались с прогулки по всей территории фестиваля. По пути в глаза попадала пыль от непрекращающегося дрифта на участке рядом: гонщики с таким упорством жгли резину, что дым нехило накрывал гостей.

Первое событие фестиваля – пресс-подход Даниила Квята. Гонщик дал несколько коротких интервью журналистам, в том числе и мне: в числе прочего обсуждали будущее российского автоспорта.

«У нас развивается много чемпионатов, – сказал Квят. – Надеюсь, их будет больше и больше. Есть трасса «Игора», Moscow Raceway, была трасса в Сочи – не знаю, остается она или нет («Сочи Автодром» все еще активен; к примеру, в октябре там пройдет финальный этап REC – Sports.ru). Есть хорошие трассы, нужно заняться организацией».

Во время разговора нас с Квятом оглушал не только рев моторов, но и басы с главной сцены, где в это время выступали музыканты (хедлайнерами фестиваля были L’One, Niletto и «Звери»).

После пресс-подхода Даниила я отправился изучать паддок. Посмотрел там на местную резину «Мишлен»:

Удалось краем глаза заглянуть в зоны отдыха пары команд:

Чьего-либо покоя я не нарушил – в зонах никого не нашлось, все увлеклись работой. Например, Роман Русинов помогал механикам G-Drive Racing выгружать спортпрототип G01:

Обычно Русинов руководит процессом, но в этот раз пришлось сделать исключение.

«Я помогал сегодня собирать всю команду, – рассказал позже Роман. – Я обычно больше делаю некий супервайзинг того, что происходит. Так как машина у нас приехала только сегодня, нужно было всем помочь».

Затем я прошелся по выставке «Автокультура», где увидел множество суперкаров и ретро-машин. Там даже был один из самых быстрых драгстеров в мире:

Хотя по-моему, самым интересным экспонатом был разобранный двигатель:

Затем я заглянул в фудтрак кафе G-Drive. Вообще-то эти кафе находятся на заправках «Газпромнефть», но в этом году их можно встретить и в городе – как минимум одно я видел в московском парке Горького. Меню такое же, как и на заправках: хот-доги, бургеры, кофе. Есть еще очень любопытная новинка – G-Drive Cola. Столики стилизовали под бочки с топливом – неплохой ход для поддержки гоночной атмосферы.

Тут же встретил популярного автоблогера Илью Стрекаловского за перекусом:

Затем пошел смотреть на роборуку.

Что это? В релизах писали, что она снимает красивые ролики для соцсетей, но представить это было довольно сложно. Я решил испытать все на себе.

«Это видеоробот, который снимает видео с трех камер одновременно в течение 10 секунд, – рассказала мне сотрудница стенда Анастасия. – Какое-то время видео само монтируется, и на выходе получается очень классный ролик. Можно подвигаться, потанцевать. Можно просто пафосно постоять».

Ради разнообразия в своей сидячей жизни я устроил странные телодвижения.

Далее я планировал посетить открытый пит-лейн и рассмотреть боксы команд, но тут вмешалась знаменитая питерская погода.

Сначала сгустились тучи и подул сильный ветер, затем начался дождь, который вскоре перерос в ураганный ливень. От стихии пришлось спасаться в подземном переходе.

Так мы провели минут 15.

Дождь внес изменения в расписание: автограф-сессию пилотов G-Drive Racing перенесли на вечер, а прогулку по пит-лейну и вовсе отменили. Вообще, такая капризная погода неплохо скрасила бы Гран-при Санкт-Петербурга (хотя, скорее всего, в такой ливень гонка просто не состоялась бы).

Просохнув, я отправился в боксы SMP Racing. Там пилот программы Сергей Сироткин познакомил меня и других гостей с прототипом BR03.

«Это отечественная разработка нашей команды, – рассказал Сироткин. – Машина полностью собрана у нас в стране. Те же шасси, тормоза. Здесь установлен двигатель, который используют в мировой серии «Рено» – 420 л.с. Выдает даже чуть больше – 450.

По сути, это «ле-мановская» машина в миниатюре. Здесь активная аэродинамика, и при этом машина достаточно простая. Заправляем ее топливом G-Drive».

Вечером я отправился на автограф-сессию пилотов Даниила Квята, Романа Русинова и Насти Нифонтовой, чемпионки мира по ралли-рейдам.

После окончания ливня пилоты пребывали в приподнятом настроении – Квят даже начал пританцовывать под Niletto:

На этом мой первый день на Garage Fest Игора Драйв подошел к концу. С автодрома меня провожал красивый закат.

Финал выходных: посмотрел многочасовую гонку изнутри, прокатился на багги и увидел вблизи радость победе

В воскресенье все готовились к главному событию уик-энда – четырехчасовому этапу REC. Меня пригласили в бокс №10, где G-Drive Racing работали над машиной. Коллеги обратили внимание на проходящего с шинами механика SMP Racing и заметили на верхних протекторы. «Опять дождь?!» – со смехом сказали они. По прогнозу день должен был быть ясным (к счастью, это оказалось правдой), но после вчерашнего было нелишним перестраховаться.

Мы вошли в боксы и тут же на одном из столов увидели часть экипировки пилотов: шлемы (черный – Русинова, красный – Квята) и перчатки.

В гараже чувствовалось напряжение: механики ходили вокруг машины, бегали за резиной с просьбой не мешать – это оказалось частью разработки стратегии.

«Этот комплект шин», – сказал на английском сотрудник команды и указал на стопку рядом с нами. «Вон они лежат, но, если надо, мы можем их надуть», – ответил один из механиков уже на русском.

Они начали говорить о шинах с правой и левой стороны, о давлении в них. Шел спор – но в боксах слишком громко, услышать что-либо невозможно. Разговор явно был интересным, ведь в дело вмешался сам Русинов.

Проблему вроде бы решили. Механики начали работать над задней подвеской и крылом, но, видимо, возникли новые трудности. «А что опять происходит?» – тут же подошел Русинов и помог парням разобраться.

Приближалось время гонки – машины не спеша начали выезжать на трассу, чтобы занять места на стартовой решетке.

Прототип G-Drive Racing занимал поул-позицию. Начинать заезд предстояло Роману Русинову. Вокруг него собралась толпа, поэтому для пары кадров пришлось немного подождать.

SMP Racing – соперники Русинова и Квята в классе прототипов – заняли в квалификации 4-е и 5-е места. Около их болида тоже собралось немало людей – особенно вокруг первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

К концу стартовой решетки людей стало поменьше, и во время прогулки мне удалось услышать пару любопытных фраз. Я невольно подслушал конец беседы менеджеров двух разных команд. «Ладно, «Игора» нас рассудит», – сказал один из них. Еще мне попался совет одному из пилотов: «Если ты атаковал [в повороте] и не прошел, тебя просто резанут».

За 8 минут до прогревочного круга маршалы попросили всех покинуть решетку.

Гонка началась стартом с хода – традиционно для заездов на выносливость. К первому повороту G-Drive Racing удалось удержать лидерство. После финиша Виталий Петров в разговоре с Русиновым так описывал этот момент: «Вы прям как по рельсам вошли в поворот. Такие – вжух! И все».

Людей на автодроме было гораздо больше, чем в субботу. Однако зрителям гонок на выносливость тяжело усидеть на одном месте весь заезд, поэтому в середине гонки трибуны, бывает, даже пустуют.

Решил прогуляться и я – хотелось прокатиться на симуляторе, до которого не дошли руки в субботу. Там предлагали бросить себе вызов и побить рекорд Квята и Русинова за рулем болида LMP2 из мировых гонок на выносливость.

Удалось проехать один круг – больше мне и не надо было. В основном я держался третьей передачи, сильно разгонялся лишь в паре поворотов и на стартовой прямой. Мне очень понравился руль, который хорошо передал ощущения от перегрузок. На высоких скоростях его начинало мотать, так что приходилось приложить силу для удержания баланса.

Тем временем близились первые пит-стопы со сменой пилота, и я решил посмотреть на боевой дебют Даниила Квята за G-Drive Racing. Когда я вошел в боксы, он уже был в шлеме.

Наконец подъехал Русинов, и все засуетились – началась дозаправка и замена пилота. К слову, все участники гонки заправлялись G-Drive 100. Команде Русинова это топливо хорошо знакомо – проверяют его во время тестовых и межсезонных заездов.

На пит-стопе Роман руководил процессом, при этом помог усадить в машину Квята.

После того, как Квят уехал, я отправился на трассу для ралли-кросса. Мне выпала возможность прокатиться на багги по песчаному треку с Анастасией Нифонтовой. Как тут отказаться!

Я надел балаклаву и шлем и с трудом сел в машину: было тесно, и я постоянно бился головой обо что-то. К тому же, хоть двери и плотно закрываются, грязь все равно попадает внутрь (так что пальцы, конечно, измазались). Мы ехали по классическим участкам ралли: 180-градусным поворотам, кочкам и возвышенностям.

Нас постоянно трясло – казалось, вот-вот отлетит голова. По пути я удивлялся, как штурманы не прикусывают язык в таких условиях. Нифонтова ответила, что они вообще обычно болтают без умолку. Тут главное – гармония между пилотом и штурманом. Анастасия описала случай с одного «Дакара»: после спецучастка чей-то штурман так разозлился, что вышел из машины и в открытую дверь – но так, что все слышали – послал своего пилота на три буквы.

После ралли-такси я протер штаны от грязи и вернулся в медиацентр, где немного посмотрел гонку. Дело шло к финишу: у G-Drive Racing спустило колесо, и пришлось заезжать в боксы. В лидеры вышел экипаж Петров/Алешин, но это не помешало Квяту и Русинову вернуть лидерство после пит-стопа. В конце снова пилотировал Роман. А Даниил вместе с механиками наблюдал за гонкой из боксов:

Когда стало ясно, что победа уже в кармане, механики выбежали на пит-лейн встречать Русинова. А дальше была самая эмоциональная часть – финиш, объятия, фотографии, интервью, и, конечно, традиционный душ из шампанского на подиуме. G-Drive Racing выиграли квалификацию и всю гонку.

У «Игоры Драйв» очень большой потенциал

О судьбе питерского автодрома рассуждают еще с момента создания. У организаторов были большие планы: все-таки трассу проектировал сам Герман Тильке, который занимался такими треками, как «Сепанг», «Шанхай», «Истанбул Парк», «Яс Марина» и «Сочи Автодром» (на каждом проходила «Формула-1»). До главной цели оставалось совсем немного: «Ф-1» собиралась приехать на «Игору» уже в 2023-м. Но все отменилось.

Конфигурацию трека все равно обновили – в конце трассы сделали новую связку поворотов с мощным перепадом высот (максимум на треке – 20 метров). Для большего шанса на обгон на этом же участке расширили трассу до 15 метров (хотя допустимо 12). Более того, здесь поставили новые бордюры и барьеры безопасности. Благодаря этому у трассы теперь есть лицензия ФИМ (Международной мотоциклетной федерации).

«Эта трасса не имеет аналогов в мире. Пусть кто-то скажет, где есть похожая», – говорил Владимир Васильев в конце этого июля на презентации новой конфигурации.

Я уточнил у Даниила Квята, все-таки у него за спиной шесть сезонов «Формулы-1»:

«Финальные повороты – это интересный участок трассы, довольно необычный. На многих трассах такого не встретишь. Удерживать там машину – это очень большой вызов. Там небольшие кочки, перепады высот. Мне понравилось здесь ездить.

«Игора» – очень достойная трасса. Этого и стоило ожидать – все-таки она должна была принимать мировые гонки».

Garage Fest привлек внимание к трассе и отлично проверил, сможет ли «Игора» принять масштабное мероприятие. Все-таки подобное событие проходило в России впервые. По итогам уик-энда все выглядели довольными, но теперь важно и дальше поддерживать «Игору Драйв» такими фестивалями.

Фото: Поршнев Тимофей; gdriveracing.com; drive-igora.ru; AutoSportMedia/Garage Fest-2022