Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)

Другой стал арбитром.

Хаби Алонсо вот-вот сотворит историю с «Байером». Важную роль в его успехе сыграла семья. Отец Хаби – бывший топ-футболист. Его трое сыновей росли в атмосфере безграничной любви к игре. И все связали жизнь с футболом.

Отец Хаби дебютировал в Ла Лиге в 24 года, был частью сильного «Сосьедада» и поиграл с Марадоной

«Боевой полузащитник оборонительного плана. У него отличный удар, благодаря которому он забивал немало голов, – описывает Cadena Ser отца Хаби Алонсо как игрока.

Перико Алонсо начинал в клубе «Толоса» из родного города. В 1974-м его подписал «Реал Сосьедад». Первые несколько сезонов Алонсо-старший варился в резервной команде. И лишь в 1977-м, когда ему было 24, дебютировал в Ла Лиге.

Хоть Перико поздно раскрылся во взрослом футболе, он закрепился в основе и был ключевым игроком целых пять сезонов. Мало того, Алонсо стал частью великой команды, которая была чемпионом Испании (1981, 1982). За «Сосьедад» тогда играли Луис Арконада, Хесус Мария Самора, Роберто Лопес Уфарте и Хесус Мария Сатрустеги.

«У нас был отличный состав. Арконада, Cамора, Сатрустеги, Уфарте. Дела шли хорошо, травмы обходили нас. Игроков было проще удержать. И наш тренер Орбегозо создал хорошую команду», – вспоминал Перико.

Из того «Сосьедад» отец Хаби пробился в сборную Испании, с которой ездил на ЧМ-1982, где отыграл все пять матчей. В том же 1982-м на полузащитника вышла «Барса» и вывалила рекордные для баскского клуба 70 миллионов песет (примерно 420 тысяч евро). Тогда же каталонцы купили и Марадону. Кроме того, в «Барсе» играл Бернд Шустер. Все трое очень органично смотрелись вместе: Диего-творец, Шустер-атлет и Алонсо-мудрец.

В первые два сезона в «Барсе» Парико регулярно играл в основе и взял с командой Кубок и Суперкубок Испании. В 1984-м пришел английский тренер Терри Венейблс, который усадил Алонсо на лавку. Перико стал чемпионом Испании в 1985 году, но провел лишь два матча в том сезоне. Пришло время уходить.

Случайный факт: 6000-й гол «Барселоны» забил именно Перико.

Алонсо завершал игровую карьеру в скромном каталонском «Сабаделе». Дальше – больше десяти лет работы тренером. Последним клубом Алонсо-тренера был «Сосьедад». Интересно, что Перико уволили всего за несколько недель до дебюта сына за основу.

Отец мощно повлиял на Хаби – примером и советами

Хаби находился под влиянием игры отца: от качественного паса он получал больше удовольствия, чем от удара. Поэтому в детстве Алонсо-младший решил стать опорником.

«Я и брат ездили с отцом на тренировки. Мы тренировались на другой части поля. Мне было пять-шесть лет, когда я понял, что обычные дети не умеют такого. Я наслаждался пасами папы и отрабатывал их тоже. Наши тренировки строились на пасе, а не ударах», – делился Хаби Алонсо.

Отдельная история – воспитание. Хаби не разрешали думать о футбольной карьере чуть ли не до совершеннолетия. Как-то мальчик провалил тест по испанскому – из-за этого его на месяц оставили без футбола.

«Я вообще не думал, что стану футболистом. До 16 лет у меня была обычная жизнь: я просто учился в школе и дополнительно занимался спортом, – говорил Хаби. – Мне повезло, что все случилось именно так. Футбол не мешал моему созреванию, ведь если с детства быть в профессиональном футболе, можно на нем замкнуться и не увидеть мир. Возможно, именно это помогло мне построить жизнь».

Перико рассказывал, что не давил на сына насчет карьеры. Все начиналось с пляжа, где мальчишки гоняли мяч без обязательств. Потом первые детские турниры, футбольная академия. Хочешь стать футболистом – давай, нет – нет. При этом отец всегда помогал советом.

«Я советовал оставаться профессионалом. Тренироваться максимально усердно каждый день и хотеть побед. Это очень важно», – вспоминал Перико.

А вот какие советы запомнил Хаби: «Папа говорил, что нужно твердо стоять на ногах. Когда все идет хорошо, то люди довольны. Если плохо, начинается поиск виновных. Главное для ребенка – не разочароваться. Отец давал советы относительно школы, а не про футбол».

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Со старшим братом Хаби играл за «Сосьедад». Теперь тот магистр философии

Старший брат Микель тоже стал футболистом, поиграл на высоком уровне. Три года – с 2001-го по 2004-й – Хаби и Микель вместе выступали за «Реал Сосьедад».

В 2004-м Хаби перешел в «Ливерпуль», а через несколько сезонов в АПЛ подтянулся старший брат, оказавшись в «Болтоне» на правах аренды. Правда, дела там не задались. Тренер Гари Мегсон усадил Микеля на лавку. Мешали также травмы и адаптация к английскому менталитету (разница с испанским – очень ощутима).

Великой карьеры у Микеля не вышло: ни одного трофея и вызова в сборную. Хотя все и не так ужасно: он провел более 100 матчей за «Соьседад» и засветился в АПЛ, поучаствовав в семи играх.

Микель считает, что не реализовал себя из-за психологии. «Я слишком сильно страдал вместо того, чтобы наслаждаться. Взвалил на плечи слишком много груза. Во мне был страх. Много раз игра становилась для меня пыткой. Мне бы хотелось, чтобы у меня на лице сияла улыбка, а не жест раскаяния и большой ответственности», – признавался Алонсо. Позже, уже после активной карьеры, Микель стал регулярно посещать психолога.

Старший брат Хаби – интересная личность. Приехав в «Болтон», он быстро заговорил по-английски: «Я люблю языки. В Англии я пытался тусоваться с англичанами и поглощал английскую литературу. Даже записался на курсы китайского языка в Манчестерском университете. Было весело».

Кроме того, Микель обожает читать. «Мой дом полон книг. Я творческий человек, поэтому мое свободное время – постоянный поиск новых занятий, курсов, всякого рода обучения. Несколько месяцев назад я получил степень магистра философии и сейчас изучаю язык жестов. Я также люблю писать», – рассказывал Микель в 2015-м.

После завершения карьеры игрока он немного поработал тренером в системе «Сосьедада», а потом стал помощником Хаби. Медиа писали, что брат отвечал за наблюдение и контакт с игроками, а также отличался рассудительной и спокойной манерой поведения.

Другой брат стал арбитром. Возможно, в его честь Хаби назвал сына

Меньше всего известно о втором брате Хаби – Йоне. Единственный источник информации о взрослении – небольшое интервью в 18 лет. Там Йон рассказывал, что начинал гонять мяч на пляже, но с карьерой игрока не пошло: «Я слишком много нервничал. Я играл слишком напряженно и считаю, что не смог насладиться футболом в полной мере. Но мне нравилось играть».

В подростковом возрасте на пляже Йон впервые попробовал себя в роли судьи. И ему пришлось по душе. Дальше уже матчи посерьезнее пляжной лиги: региональные турниры, матчи юношеских команд.

«Когда ты судья, каждый матч – это испытание. В каждом матче сталкиваешься с чем-то. Это напоминает преодоление. Это как жизнь. И, как и в жизни, случаются хорошие и плохие вещи. Но оно того стоит», – делился Йон.

Построить большую карьеру в судействе брат Хаби не смог. Дальше региональных лиг он не вырос. Чем занимается сейчас – неизвестно. Однако у братьев и отца до сих пор очень близкие отношения. Сына Хаби зовут Йон – похоже, в честь брата.

В октябре 2023-го брат Йон и отец Перико посетили матч «Байера» в группе Лиги Европы. Ту игру команда Хаби Алонсо выиграла 5:1. С лиц близких не сползала улыбка. Представьте, как они будут счастливы сейчас!

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Фото: Xabi Alonso ; Real Sociedad ; Mundo Deportivo.com /Luis M. Unciti; Bild /Arens; commons.wikimedia.org /DONOSTIA KULTURA; Gettyimages.ru /Sigfrid Casals, Laurence Griffiths