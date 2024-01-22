Роналдиньо зажег на Неделе моды в Париже: прошелся по подиуму в шубе и футболке со своим лицом. Исполнил мечту американского дизайнера

KidSuper крепко связан с футболом.

Огненные новости из Парижа – легендарный Роналдиньо попробовал себя в роли модели на Неделе моды. Бразилец эффектно прошелся по подиуму для бренда KidSuper: в шубе, светлом джинсовом костюме, очках, берете Kangol. И в футболке со своим изображением!

Футболка – тоже часть коллекции KidSuper. Есть и несколько других вещей в честь Роналдиньо: джинсы с его изображением времен «ПСЖ», лонгслив, джинсовка с 11-м номером на спине и джерси.

Появление Роналдиньо на подиуме часть доброй истории!

KidSuper относится к одежде как к искусству. И мечтал об участии Роналдиньо в показе, когда о нем мало кто знал

Сегодня KidSuper – заметный и популярный бренд. Его основатель, 32-летний американец Колм Диллэйн, уважаемый человек в фэшн-комьюнити: стабильно приезжает на Неделю моды в Париже, а в начале прошлого года поучаствовал в разработке мужской коллекции Louis Vuitton (так же круто, как прикоснуться к процессам в «Реале» или «ПСЖ»). Для публики KidSuper известен серией коллабораций с Puma.

Его одежда напоминает полотна из ткани, а принты – картины Фрэнсиса Бэкона и других экспрессионистов. Мимо вещей Kidsuper не пройти, они примагничивают взгляды. В этом и есть манифест Диллэйна!

«Я анализировал моду и уличную одежду. Всем кажется, что бренды просто копируют друг друга. И я подумал: как мне выделиться в этом мире? У меня не лучшее производство. У меня не лучшие ресурсы, поэтому мой козырь – рисование одежды.

Возможно, вам не понравится, но это будет мой оригинальный арт. Худшее, что люди могут сказать: «Это отстой». Но они никогда не смогут сказать, что я кого-то копировал, потому что это мое искусство», – рассуждал Колм в интервью Fashionista.

Колм родился в Нью-Йорке, его мама художница с испанскими корнями, а отец – потомок ирландских рыбаков. В детстве семья семья часто переезжала (даже в Мексике пожили).

Когда Колму было 12 лет, они с родителями окончательно вернулись в Нью-Йорк. В мегаполисе мальчик нырнул в мир уличной моды. Он заметил, насколько для людей важна одежда: подростки почти не надевают одно и то же два раза подряд и стремятся выделиться. Вместе с этим он не забывал о других хобби. «Я играл в футбол, ходил в школу и занимался рисованием. Всегда эти три вещи».

Со временем появилось стремление заслужить признание как художника: «Но когда тебе 14-15 лет, никто не будет покупать твои картины или приглашать на выставки. То, что будет продаваться в Нью-Йорке, – это только футболка за 15 баксов». Так Колм с друзьями открыл первый бизнес – кастом футболок. На базовые майки наносили прикольные принты и продавали подороже. Штамповали товар в подвале родительского дома, а продавали повсюду, даже в школьной столовой.

В школьные годы будущий фэшн-дизайнер гонял на какое-то время в Бразилию заниматься футболом в лагерь для юношей. Потом Диллэйн поступил в Нью-Йоркский университет на математику и также играл за сборную универа. Примерно в эти годы появился и KidSuper. Уже более серьезный проект: с сайтом и осмысленными работами.

«Я основал бренд в юном возрасте, когда думал, что возможно все. Я представлял себя суперребенком, поэтому название было преувеличенной версией того, кем я себя ощущал или кем бы хотел стать», – объяснял выбор названия Колм.

По чуть-чуть Диллэйн прощупал свою ценность. И понял, что его миссия – создание яркой и уникальной одежды с узорами на основе его картин. KidSuper набирал популярность сначала в комьюнити. Итогом стала одобренная в 2020-м заявка на участие в Парижской неделе моды. Из-за ковида она прошла в онлайн-формате.

В честь первого попадания на мероприятие такого масштаба Колм выкатил коротенький ролик Everything’s Fake Until It’s Real («Все фальшивка, пока не стало реальностью»), где по подиуму ходят куклы-звезды в модных нарядах. И да, для каждой куклы Колм сшил одежды. А тот кукольный показ открывал Роналдиньо!

Увы, тогда о KidSuper мало кто знал. И Роналдиньо точно ничего не слышал о фанате из мира моды. Колм не сдавался, продолжал творить. И воплотил мечту!

Kidsuper крепко связан с футболом: коллекции для Puma, форма для «Барнсли», Мойзе Кин – модель, модный Гнабри

Диллэйн не скрывает любви к футболу. В 2020-м на фоне дебюта на Парижской неделе моды и первой волны популярности на Колма вышла Puma и предложила создать коллекцию, вдохновленную футболом.

Немецкий бренд подключил амбассадора и самого модного футболиста мира на тот момент Эктора Бельерина, предложив поучаствовать в создании бутс вместе с KidSuper.

Коллекция получилась бодрой!

Через год вышла еще одна коллекция с Puma, вдохновленная футболом. Видимо, прошлая хорошо зашла.

В том же 2021-м Kidsuper поддержал тренера Уилсона, под руководством которого играл в Бразилии. Тот объявил о благотворительном проекте Wilson Favela, цель которого – помочь детям в бразильских фавелах раскрыть потенциал и реализовать мечты. Колм пообещал перечислить процент от продаж одежды в фонд тренера.

Естественно, бренд KidSuper уважают и футболисты. Вот Колм позирует с послом Puma Джеком Грилишем.

А это уже Мойзе Кин, который летом 2022-го прошелся как модель для KidSuper.

А помните, как в прошлом январе на Гнабри наехали в «Баварии» из-за поездки на Неделю моды в Париже? Так вот Серж не обошел стороной показ KidSuper и нарядился в вещи бренда.

Летом Диллэйн тренировался в расположении «Барнсли» из третьего дивизиона Англии. Но визит неслучайный. KidSuper задизайнил для клуба все три формы.

Если вдруг смущает странный дизайн и растянутые звезды, не спешите ругать Колма. Он просто вдохновился комплектом «Барнсли» сезона-1989/90.

Кстати, а как часто вообще Недели моды в Париже? На этой уже засветились футболисты и Зидан!

В октябре 2023-го мы рассказывали, что футболистка Надежда Карпова поучаствовала в показе Balenciaga на парижской Неделе моды. Чуть выше упоминали о летнем показе KidSuper 2022 года с Мойзе Кином. А сейчас, получается, еще одна Неделя моды в Париже. Как же часто они проходят?

Все просто. Недели моды в Париже организовывают четыре раза в году: в январе и июле устраивают Неделю высокой моды и Неделю мужской моды (это та, что сейчас), в марте и сентябре – Неделю женской моды прет-a-порте.

Парижская Неделя моды наряду с лондонской, нью-йоркской и миланской образуют так называемую «Большую четверку». Если переводить на спортивный язык, это что-то вроде «Больших шлемов» в мире моды.

Кстати, январская Неделя моды в Париже уже традиционно примагнитила футболистов. Тут засекли Трента, Тюрама, Куртуа, Экитика, Заира-Эмери, Умтити, Доннаруму, Верратти. И даже Зидана в странных ботинках на показе Едзи Ямамото.

Как дела у Роналдиньо? Тюрьма, алкоголь, вечеринки, бизнес

Роналдиньо закончил с футболом в 2015-м. Но жизнь у бразильца все такая же насыщенная. Он много разъезжает по миру и продолжает неплохо зарабатывать. Хотя не всегда дела идут гладко.

Летом 2018-го Роналдиньо запускал криптовалютный проект Ronaldinho Soccer Coin, в рамках которого будет открыта футбольная академия, а также построены стадионы, оснащенные системами виртуальной реальности. Но проект быстро схлопнулся.

В ноябре того же года власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну из-за долга в 2,3 млн евро, после чего заблокировали еще 57 объектов недвижимости и отобрали паспорт. Санкции были связаны с расследованием возможного нанесения экологического вреда при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

В марте 2020-го Рональдиньо вместе с братом задержали в аэропорту Парагвая при прохождении паспортного контроля. Выяснилось, что Рональдиньо и его родственник пытались попасть в страну по поддельным документам. На время расследования бразильца посадили в тюрьму. Там он провел месяц и даже выиграл футбольный турнир, пока не вышел под домашний арест.

В феврале 2021-го у Роналдиньо умерла мама из-за ковида. И, кажется, из-за этого бразилец стал больше пить и искать утешения в вечеринках.

«Каждый день – вечеринка. Он начинает пить водку, виски, джин утром и прекращает только на следующее утро. После смерти матери все это стало интенсивнее»», – жаловались друзья Роналдиньо бразильской газете Extra.

Роналдиньо также создал трэп-проект TROPA DO BRUXO («Армия волшебника» или «Группа волшебника»). Сам он выступает продюсером: «Мне всегда нравились r&b, рэп, хип-хоп, за последние годы трэп набрал в объеме. Он очень популярен среди бразильской молодежи. Это жанр, в котором меньше правил».

Рон снимался в клипах: танцевал, улыбался, но не говорил ни слова. Зато рекламировал собственный джин R One, показывая его на камеру. Унего есть свое пиар-агентство Nooke, которое курирует все рекламные проекты Роналдиньо. И предлагает услуги сопровождения для других знаменитостей. Также у Роналдиньо есть два приложения: R10 Score, где можно следить за результатами матчей, и Footsider, которое сводит игроков и клубы (футболисты могут выложить инфу о себе, прикрепить нарезки и отправить запрос в желанный клуб).

Еще бразилец регулярно путешествует и участвует во всяких активностях. За последние несколько лет гонял в Индию, Бишкек (там открывали академию «Барсы»), Замбию, Катар (на Гран-При «Формулы-1»). Роналдиньо участвовал в матчах испанской медиалиги и регулярно заезжает на матчи легенд.

Фото: East News/Marechal Aurore/ABACA ; Gettyimages/Astrid Stawiarz; Jit Chattopadhyay/Keystone Press Agency/Global Look Press; soccerbible.com; puma.com; kidsuper.com; instagram.com