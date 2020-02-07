Искусство шпионажа в спорте: агент Бьелсы добывал инфу в пабах, скаут Швеции притворялся туристом, тренер «Дженоа» прятался в кустах как Рэмбо

В спорте крутятся миллиарды, поэтому ради побед команды стараются добыть максимум информации. Иногда они прибегают к шпионажу.

2020-й тоже начался со шпионского сюжета: порадовал Жозе Моуринью. «Тоттенхэм» играл в АПЛ с «Саутгемптоном» и уступал 0:1 с 17-й минуты. В конце игры Жозе пошел на крайности – побежал в техническую зону соперника и стал подглядывать в блокнот тренеров «Саутгемптона». Судья Майк Дин не оценил и наказал португальца желтой карточкой.

В этом тексте Sports.ru при поддержке «М.Видео» собрал гораздо более серьезные истории спортивного шпионажа и изучил самые распространенные методы слежки, придуманные тренерами. Здесь в дело идет самая современная техника – такая, как ноутбук Huawei Matebook D 15.

Иногда получается кино: человек Бьелсы гонял по пабам, а швед в горах с телескопом шпионил за тренировкой Кореи (а те молодцы – придумали, как защититься)

В начале прошлого года в Англии шумел скандал: «Дерби» засек разведчика «Лидса», который по указанию Марсело Бьелсы с кусачками и биноклем наблюдал за тренировкой соперника. Шпион узнал, что не сыграет лучший бомбардир Харри Уилсон. «Лидс» выиграл, но Лэмпард, возглавлявший «Дерби», очень разозлился.

На пресс-конференции Бьелса объяснил: его люди шпионили за всеми соперниками, но он не уверен, что это незаконно (в правилах об этом ничего). Лига в итоге оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов, Марсело сам выплатил штраф.

Чуть позже появились подробности секретной операции. 20-летний стажер Бьелсы не просто разглядывал в бинокль чужие тренировки. Парень на сутки отправлялся в город ближайшего соперника «Лидса». Он общался с жителями, читал местную прессу и даже выпивал в пабах с фанатами клуба.

В схожую командировку в 2018 году отправился скаут сборной Швеции Ларс Якобссон. Мужчина полетел в Австрию, где к чемпионату мира готовилась Южная Корея, их будущий соперник по группе. Швед погнал за базу корейцев, но оттуда его выставили, потому что тренировки закрыты для посторонних. Он прикинулся проходящим мимо туристом, но оправдания не помогли.

Ларс не растерялся, взял автомобиль и поехал в горы, где нашел дом с идеальным видом на тренировочную площадку и уговорил хозяев пустить его, чтобы пошпионить. На месте он установил высокоточный телескоп и видеокамеру.

Но главный тренер Южной Кореи Син Тхэ Ен перехитрил шпиона. Игроки корейской сборной просто поменялись номерами. «Они могут знать некоторых наших футболистов, но западным людям очень трудно различать азиатов, поэтому мы так сделали», – объяснял Син (добавивший, что не осуждает методы Якобссона). На ЧМ Швеция все же переиграла корейцев – 1:0.

Совершенно уникальная история случилась в 2013-м в Италии. Перед генуэзским дерби с «Сампдорией» тренер молодежной команды «Дженоа» Лука Де Пра (внук экс-вратаря сборной Италии Джованни Де Пра) в камуфляжном костюме прятался в кустах, откуда наблюдал за тренировкой соперника.

Шпиона засекли болельщики «Сампдории», они увидели, что кусты шевелятся. В «Дженоа» разозлились: отстранили тренера и сказали, что не посылали его шпионить, это личная инициатива.

«Сампдория» замечательно обыграла историю. На сайте клуба опубликовали заявление: «Мы знали, что дерби – вопрос нервов, тактики и стратегии, но, честно говоря, мы никогда не ожидали, что оно может превратиться в площадку для шпионажа. Лука Де Пра, тренер вратарей «Дженоа» и человек благородного футбольного происхождения, подобно Рэмбо прятался в ветках на холме».

Текст сопроводили замечательным фото с места события.

Что только не используют для слежки: дроны (аналитика «Вердера» штрафовали на 500 евро), камеры, жучки и смарт-часы

Раньше информацию в основном собирали люди. Молодой Андре Виллаш-Боаш тайно пробирался на тренировочное поле соперника, работая на Моуринью в «Челси»: «Я оценивал психологическое и физическое состояние игроков. Жозе не полагался на удачу». Человек Нила Уорнока в «Шеффилде» начала нулевых подслушивал около чужой раздевалки в перерыве (хотя тренер все отрицает).

Сейчас часть обязанностей забрала техника:

• В декабре позапрошлого года «Гранада» (на тот момент лидировала в Сегунде, а по итогам сезона поднялась в Ла Лигу) попалась на серьезном шпионаже. На стадионе обнаружили прослушку и скрытые камеры – в раздевалках, в судейской и даже в пожарных сигнализациях. История полна загадок: подозрительные устройства обнаружились после смены руководства в «Гранаде». Ответственность, по данным El Mundo, возложили на бывшего директора по инфраструктуре, но тот настаивал, что все сделал по правилам. Дальше дело заглохло. Мы так и не узнали, использовала ли «Гранада» собранную информацию для своей выгоды.

• Дроны – очень распространенный способ слежки в футболе. Летом 2019-го во время Копа Америка над базой сборной Перу перед матчем с Бразилией летал беспилотник. Местные медиа заподозрили тренера бразильцев Тите, тот расстроился и сказал, что слишком стар для этого (и признался, что единственный раз шпионил в 2001-м, когда пришел на открытую тренировку соперника).

На ЧМ-2014 на летающие дроны жаловались в сборной Франции. Не менее интересно было во время квалификации к чемпионату мира в России. За путевку рубились Австралия и Гондурас, гости тренировались на стадионе в Сиднее, когда над ним закружил дрон.

По официальной версии, беспилотник запустили дети в парке рядом, но тренер Гондураса Хорхе Луис Пинто не поверил и разнес австралийцев за шпионаж (параллельно оказалось, что какой-то гондурасский журналист сливал Австралии информацию о своей сборной). Забавно, что годом ранее Гондурас тоже использовал дроны, но для защиты от подглядывания: убедиться, что за ними никто не следит.

А вот прогрессивный Юлиан Нагельсманн не против технологий, даже когда с помощью дрона шпионят за его тренировками: зимой 2018-го на этом спалили аналитика «Вердера» (Нагельсманн тогда тренировал «Хоффенхайм»). Все закончилось мирно: региональный совет Карлсруэ (административный округ, где базируется «Хоффенхайм») оштрафовал аналитика на 500 евро, а ответственность за инцидент взял на себя спортивный директор Франк Бауманн. «Я не очень зол на аналитика, выполняющего свою работу. Похвально, если они делают все, что могут, пытаясь шпионить за соперником», – комментировал ситуацию Нагельсманн.

• Шпионят не только в футболе. Зимой 2017 года случился скандал в регби. Сборная Новой Зеландии приехала в Австралию на Кубок Бледислоу (трофей, который эти две страны разыгрывают ежегодно с 1930 года), заселилась в отель, в котором, как оказалось, за ней шпионили: в кресло в конференц-зале вшили жучок. Устройство записывало разговоры команды о тактике. Австралия уверяла, что ни при чем.

• В бейсболе и НФЛ считывают знаки – сигналы руками, расшифровывая которые, можно понять, что задумал соперник. В американском футболе все построено на комбинациях. Поэтому, к примеру, координатор защиты может подавать определенные сигналы, чтобы команда перестроилась или обратила внимание на какого-то игрока атаки. Из-за считывания знаков в НФЛ в конце нулевых разгорелся шпионский скандал – «Нью-Ингланд Пэтриотс» у себя на бровке снимали на камеру сигналы тренера соперника, что запрещено. Лига оштрафовала «Пэтриотс» на 250 тысяч долларов, тренера команды Билла Беличика – на 500 тысяч, также клуб лишили выбора в первом раунде драфта.

В 2017-м случился скандал с бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс»: тренер во время матчей смотрел в смарт-часы и что-то говорил игрокам. Оказалось, ему через часы передавали сигналы соперника, а он информировал игроков, благодаря этому бейсболисты понимали, как именно будет подавать питчер соперника.

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Клубы пока не придумали, как бороться с хай-тек шпионажем. Арбитрами в подобных ситуациях выступают лиги, которые могут выписать штраф. Но системно бороться пока не научились. После того, как во время одной из тренировок сборной Франции над полем летали беспилотники, Дидье Дешам прямо сказал, что не знает, как решить проблему.

В 2020 году шпионаж существует и в интернете, в том числе поэтому люди часто заклеивают видеокамеру на ноутбуке. Вот почему Huawei разработал специальную технологию: камера выезжает из клавиатуры ноутбука именно тогда, когда нужно пользователю, что защищает от шпионства и утечки данных.

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Шпионаж – ничто без грамотного применения. Информацию надо обработать так же тщательно, как Бьелса

Важный момент: истории с Бьелсой, скаутом Швеции и тренером «Дженоа» не нарушают уголовный кодекс, а скорее идут вразрез с этическими нормами и фэйр-плей.

Не нужно переоценивать роль шпионажа (мы не говорим о преступлениях – взломе данных или незаконной прослушке). Слежка дает информацию – это ценный материал, но ему еще надо придать форму и найти применение. Подглядывания Моуринью в блокнот тренеров «Саутгемптона» не перевернули ход матча, «Лидс» Бьелсы так и не вышел в АПЛ, а дроны «Вердера» не помогли обыграть «Хоффенхайм» (игра закончилась вничью 1:1).

Шпионская сеть Бельсы – всего лишь маленькая часть общей концепции тренера. Марсело помешан на аналитике и обрабатывает тонны информации на компьютере: прошлой зимой он говорил, что тратит с помощниками по 360 часов на разбор каждого соперника. Тренер смотрит много видео, работает в таблицах и Power Point.

Не каждый компьютер выдержит такую нагрузку. Для комфортной обработки большого массива данных необходим качественный ноутбук с современными технологиями. Портативный и легкий ноутбук Huawei MateBook D 15 с мощным процессором AMD Ryzen 5 – идеальный вариант. Он заряжается c помощью специальной USB-зарядки до 53% всего за 30 минут и очень удобно синхронизируется со смартфоном: при наложении телефона на поверхность ноутбука дублируется экран на обоих устройствах.

Фото: REUTERS/Christian Charisius; Gettyimages.ru/Mark Robinson, George Wood, Shaun Botterill, Hector Vivas; elmundo.es