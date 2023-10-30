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Советские и российские футболисты в списках на «Золотой мяч». В топ-5 – только СССР

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После Аршавина − пустота.

К шортлистам «Золотого мяча» без россиян мы привыкли давно: с 2009-го списки без российских футболистов. Когда-то все было иначе: с 1956 года (первого вручения) всего семь розыгрышей «ЗМ» обходились без представителей СССР.

23 раза советские футболисты попадали в итоговую десятку. После 1991-го – только Андрей Аршавин. 

● Советские футболисты не занимали ни второе, ни третье место − если топ-3, сразу победа.

● В 1988-м после серебра на Евро сразу пятеро представителей СССР влетели в список на «Золотой мяч» − даже нидерландцев было меньше (4). Правда, все представители были в первой пятерке «ЗМ».

● Единственное попадание российского футболиста в десятку − шестое место Андрея Аршавина в 2008-м. Он же единственный россиян, попавший в список дважды (21-е место в 2009-м).

Отдельным списком – попадания советских и российских футболистов в шортлист, но не пробившихся в топ-10. Таких много.

Здесь представительство россиян немного больше: три футболиста бывали в списках.

● Лев Яшин десять раз попадал в шортлист на «Золотой мяч»: победа, три года в топ-5, два − в топ-10.

● В год, когда Аршавин стал шестым, в топ-30 попал и Юрий Жирков. Не получил ни одного голоса − вместе с Бензема, Пепе, Тони и Ван дер Вартом.

● Во времена СССР самым долгим простоем был период с 1976-го (Блохин в шортлисте) по 1981-й (Блохин пятый). 

После Сергея Кирьякова российские футболисты 14 лет не были в шортлисте «Золотого мяча» – столько же прошло со включения Аршавина. Вероятно, антирекорд побьют в следующем году.

Графика: Марина Семенова

Из наших только Кирьякова номинировали на «ЗМ» с 1989-го по 2007-й. Он доводил до слез Зидана и отказывал «Барсе»

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7 комментариев

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special_k
Ответ AF007
То есть Кирьякова за 6 место с Карлсруэ они зачем-то впихнули, а Шалимова, Мостового, Титова, Цымбаларя в их пиковые сезоны нет. Ну и дичь
Ну на главной же висит статья, как впихнули Кирьякова. Через год буквально эту систему пофиксили, чтобы такого не было больше.
+4
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+4
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AF007
То есть Кирьякова за 6 место с Карлсруэ они зачем-то впихнули, а Шалимова, Мостового, Титова, Цымбаларя в их пиковые сезоны нет. Ну и дичь
+5
-5
0
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valer100
Циля мог бы быть, конечно....
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трович
"Он же единственный россиян, попавший в список дважды"

Авторы, или добавьте "ИЗ россиян", или исправьте на "россиянин", а то какой-то абизян получается
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Заборостроитель
Хороший вопрос, а как в нечетные годы голосовали за советских футболистов?
Какой критерий был для выбора или так надо одного нашего?
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