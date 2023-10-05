«Для работы в Израиле и Украине нужны яйца». Кто тренирует «Шахтер»

Друг Кройффа-младшего.

«Шахтер» подарил яркий камбэк против «Антверпена»: 0:2 ➡️ 3:2.

Тренирует команду Патрик ван Леувен, которого летом позвал гендиректор Сергей Палкин. Причем переход состоялся бы, даже если «Шахтер» договорился с Франческо Фариоли (итальянец выбрал «Ниццу») – в таком случае Ван Леувен возглавил бы академию.

Нидерландец семь лет выстраивал принципы молодежной школы «Шахтера» и большинство игроков знает с детства, а Матвиенко и Зубкова воспитывал лично. Без него не было бы и Зинченко, Мудрика и Малиновского.

А карьеру самого Ван Леувена невозможно представить без друзей.

В «Фейеноорд» позвал друг, в «Шахтер» – будущий спортдир «Зенита»

В 21 год воспитанник «Спарты» Патрик ван Леувен еще верил в карьеру футболиста, но готовился к худшему: параллельно получил лицензию А в спортивной академии по специальности «Футбол и зимние виды спорта».

Через год, в 1991-м, Патрик дебютировал за «Спарту», но из-за травм сыграл всего 16 матчей за три года. Дальше была попытка вернуться: еще два года во втором дивизионе – и завершение в 27.

Патрику тут же позвонил друг, который работал в «Фейеноорде»: на волне успеха голландского футбола молодежный отдел расширялся и готов был брать неопытных экс-футболистов.

С 1996-го Ван Леувен, кажется, поработал на всех должностях: в тренерском штабе всех возрастов, скаутом и координатором академии «Фейеноорда» в Китае – и к началу XXI века стал заместителем главы академии Хенка ван Стее.

В 2006-м Хенка позвали в новый проект «в стране бывшего Восточного Блока» (так прощались на сайте «Фейеноорда»!): «Шахтер» как раз достроил новую молодежную базу и запускал революцию.

«В украинских клубах играют футболисты из Бразилии и Ганы, но президент «Шахтера» стремится создать собственную молодежную академию и дать шанс местным талантам. Для их прогресса нужна структура; моя работа – создать систему», – объяснял Ван Стее.

Хенк забрал с собой помощника – Патрик согласился моментально: «Это прекрасный возраст (36) для того, чтобы отправиться в приключение».

Ван Стее предполагал, что голландцы в «Шахтере» проработают года три. У него так и вышло: летом 2008-го уехал тренировать «Де Графсхап», а оттуда в «Зенит». Но Ван Леувен задержался в Донецке до 2013-го.

Работа Ван Леувена – прорыв для «Шахтера»: создал аналитический отдел и запрещал черные бутсы

Инновации Ван Леувена в 2023 году выглядят очевидными, но тогда для Восточной Европы они стали прорывом.

● Запустили общую философию академии. «Когда мы пришли в 2006 году, академия существовала, но у каждого тренера в ней была своя философия, свое видение футбола», – объяснял Патрик.

● Когда требовалось, Патрик с Хенком и сами могли показать упражнение. «Могу выйти на поле и помочь тренеру «Шахтера-2», – рассказывал Ван Стее. – И поначалу людям здесь было сложно это принять: по их представлению, директор должен быть где-то далеко. Я же все время стараюсь показать, что все мы нуждаемся друг в друге, что мы все работаем ради одной цели. И только тогда можно будет говорить о достижении результата».

«Было много ситуаций, когда они проводили тренировки, – подтверждает воспитанник «Шахтера» Сергей Болбат. – Помню, что и лично я тренировался иногда под их руководством. Да и во время игр они всегда подсказывали что-то».

● Философия = дисциплина. Яркий пример – требование играть только в черных бутсах. Ван Леувен объяснял: «Все начинается с дисциплины. Каким бы ни был талантливым игрок, он не добьется ничего без дисциплины – а она в деталях. Я не жестокий, просто придерживаюсь правил. У меня есть четкое видение того, как все должно быть, и оно касается всей академии: от 8 до 19 лет. Так мы обретем философию клуба».

● Запустил аналитический отдел и сеть филиалов в других городах.

Ван Леувена могли уволить из-за Кэтэлина Карпа (помните такого?) и выхлопа академии. Воспитанники «Шахтера» выстрелили уже после его ухода

В марте 2013-го Ван Леувен засобирался в «Кайрат» – в Казахстане предложили пост спортивного директора. Официальная версия (ее озвучил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин): «Ему предложили должность спортивного директора в другом клубе. Патрик хочет попробовать себя в другом амплуа. Если человек хочет расти, то здесь сложно что-то противопоставить».

Но по данным украинских медиа, у руководства были вопросы к специалисту: за семь лет работы из воспитанников в основной команде закрепился только Ярослав Ракицкий (да и то с оговоркой, что в 2006-м он перешел из академии в фарм «Шахтер-3», то есть развивался вне поля Ван Леувена) – остальные гоняли по арендам в другие украинские клубы. Не все хотели вариться в этой экосистеме. В марте 2013-го ушли сразу два таланта: Александр Нойок в «Металлист», Денис Арендарук – в «Динамо» Киев.

За год до этого киевский клуб перехватил еще одного проспекта: будущая легенда «Уфы» Кэтэлин Карп провел два года в Донецке, забил «Барсе» в финале молодежного турнира на Сардинии и вызывался на сборы первой команды – но уехал в Киев.

Ахметов психанул, что Арендарук и Карп выбрали главного конкурента. Денис почти сразу вернулся в «Шахтер», но успел честно рассказать, почему уходил.

– Ты сам попросил, чтобы тебя «Динамо» взяло?

– Нет, мне сделали предложение.

– А почему покинул «Шахтер»?

– Потому что не видел смысла играть в дубле, а потом идти в аренду в «Ильичевец».

Арендарук закончил карьеру в 2021-м, ему было 25. У талантливого вингера всего несколько матчей в УПЛ за «Ильичевец» (ФК «Мариуполь» после переименования) – все-таки приехал в аренду из «Шахтера».

Карп раскрылся и дорос до хорошего уровня, но вряд ли Ван Леувен мог что-то сделать: агент молодого футболиста уговорил его перейти в «Киев». Кэтэлин и там не задержался: в 2014-м уехал в Румынию.

Кажется, если это и было увольнение, то на фоне минутного помутнения владельца – гендиректор Сергей Палкин все эти десять лет тепло отзывался о Ван Леувене, а Патрик говорил, что они на связи. Более того, через две недели после «скандального разрыва» нидерландец презентовал книгу в конференц-зале «Донбасс Арены».

Претензии по количеству воспитанников предвидел еще в 2006-м Хенк ван Стее. «Здесь всегда оперируют такими понятиями, как цели, задачи; спрашивают, когда будет игрок, когда мы его увидим… Я могу сказать так: если мы три года здесь поработаем и создадим академию, то каждый год сможем воспитывать по семь игроков. Я говорю не о тех, кто попадет в основу «Шахтера», а о профессиональных футболистах.

Что же касается первой команды, то это зависит от того, как относятся к этому главный тренер и президент клуба. Когда я работал в «Фейеноорде», один-два футболиста из академии проходили в основную команду. Такова клубная философия: у главного тренера есть определенная квота на футболистов, но всегда должно быть три места для собственных воспитанников».

Долгое время слоты «Шахтера» на украинцев были только в защите − в атаке творили бразильцы. После 2014-го мест для своих стало больше − заодно подросли футболисты, прошедшие полный цикл академии при Ван Леувене.

С юношеской Лигой чемпионов Патрик тоже был прав: в сезоне-2014/15 «Шахтер» дошел до финала, проиграв там «Челси» (2:3) – в составе были Матвиенко и Зубков (основные игроки «Шахтера» в 2023-м), Виктор Коваленко (больше ста матчей за «Шахтер», сейчас принадлежит «Аталанте») и Александр Пихаленок (вызывается в сборную из «Днепр-1»). И Арендарук, конечно.

Вернувшись в «Шахтер» этим летом, Ван Леувен отметил: «Сейчас у нас есть Дмитрий Топалов, который начинал в команде U-8, Валерий Бондарь, Ефим Конопля – в U-10, Анатолий Трубин (уехал в «Бенфику» – Sports.ru) – в U-10/11, Николай Матвиенко пришел к нам в академию в команду U-13/14. У нас есть игроки, которые занимались в академии в мой первый период в «Шахтере».

В «Маккаби» пригласил Йорди Кройфф, с которым они подружились в Донецке

А вот из «Кайрата» Ван Леувен точно ушел со скандалом: в конце 2015-го разругался с тренером Владимиром Вайссом и руководством клуба и решил не продлевать контракт.

«Мы разошлись с руководством во мнении по вопросам дальнейшего развития клубного футбола. Считаю, что за три года я сделал многое и надо было продолжать этот процесс. Однако это стало невозможным. Поэтому, как только закончился контракт, я спокойно ушел из клуба. Решил, что если есть разногласия, то надо приостановить сотрудничество и искать другие пути для своего развития», – вспоминал Ван Леувен.

Патрик планировал открыть частную академию в Казахстане, но из Израиля позвонил друг − Йорди Кройфф, работавший спортивным директором в «Маккаби» Тель-Авив.

С Кройффом-младшим Ван Леувен познакомился в Донецке: Йорди играл за «Металлург» с 2006-го по 2008-й. «Голландцев в городе было немного, поэтому мы быстро сдружились – виделись 3-4 раза в неделю, болтали о футболе и жизни», – вспоминает Патрик.

Когда Йорди уехал на Мальту, связь не прервалась: регулярно встречались в отпуске и заезжали в гости.

«Я уже бывал в Израиле по приглашению Йорди, поэтому согласиться на работу в «Маккаби» было несложно, – объяснял выбор Ван Леувен. – Приезжал сюда на несколько матчей, а однажды приехал оценить работу молодежного департамента. Они звали меня и в 2013-м, но я уже принял предложение из Казахстана – Йорди не обиделся».

Ради друга Ван Леувен согласился на понижение и с позиции спортивного директора откатился к руководителю академии: «Я не собираюсь работать всю карьеру в академии – просто хотел работать ближе к Йорди, а проект «Маккаби» показался мне привлекательным. Очевидно, у меня есть собственные амбиции».

Амбициозность Ван Леувена росла: после ухода Кройффа в 2018-м подхватил должность спортивного директора, а в декабре 2020-го сам себя назначил и.о. главного тренера. Хотя изначально не хотел тренировать – считал эту работу ограниченной.

«Cегодня я вижу себя не тренером одной команды, а скорее тренером 15 команд академии: участвую в их организации, в определении стиля, в переговорах со скаутами, в поиске игроков на нужные нам позиции. Роль тренера приведет к ситуации, когда я могу влиять только на одну команду», – говорил Патрик в самом начале пути в «Маккаби».

Но потом все же пришлось. До этого он уже подхватывал команду на пару матчей после ухода Владимира Ивича, но тут задержался подольше.

Начал с 9 побед в 10 матчах, но наткнулся на «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы – чуда не случилось. При нем в основную команду стали подтягивать Оскара Глуха (главного таланта израильского футбола) и нового вратаря «Баварии» Даниэля Переца.

«В Голландии не все о нем слышали, но до меня доходили позитивные отзывы. Он заработал себе имя в странах, для работы в которых нужны яйца – Израиль, Украина», – говорит бывший игрок ПСВ Роб Макдоналд, который помогает голландских тренерам работать за границей.

«Маккаби» закончил чемпионат на втором месте, проиграв всего три раза (дважды – «Донецку») за 30 матчей. Поэтому летом 2021-го Ван Леувен подписал контракт на два года – и все посыпалось: пять поражений на старте сезона и увольнение.

Только в марте 2023-го Ван Леувен отсудил положенную компенсацию за разрыв контракта: «Маккаби» выплатит полмиллиона евро.

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После увольнения из «Маккаби» Ван Леувен неожиданно возглавил «Зарю». Луганский клуб, игравший в прямолинейный футбол, до последнего боролся за второе (лигочемпионовское) место в УПЛ.

Нидерландец стал лучшим тренером сезона, за которым логично пришел «Шахтер». Хотя, наверное, все же стоило найти нового тренера, а Ван Леувена вернуть в академию.

Фото: Gettyimages.ru/Selim Sudheimer, Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket, Peter Lous/BSR Agency, VI Images; AFP/Sergei SUPINSKY; IMAGO/Justus Stegemann/Global Look Press