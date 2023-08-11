В топе всего только защита и один хав.

Перед стартом европейского сезона продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. Уже погружались так в РПЛ, АПЛ и Ла Лигу. Следующая – Лига 1, которая тоже стартует в пятницу.

Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Начинаем по традиции с вратарей.

Из лидеров в чемпионате остается только Матц Зельс.

•‎ Максим Дюпе уже покинул «Тулузу» (перешел в «Андерлехт»), а Александр Нюбель − «Монако»: вернулся в «Баварию» и уже отправился в очередную аренду.

• Джанлуиджи Доннарума был в 10 минутах от топа: его заменили на 80-й минуте последнего тура – дали сыграть Александру Летелье. Это уже традиция: в сезоне-2021/22 Летелье тоже сыграл 10 минут.

• Альбан Лафон наверняка отыграл бы во всех матчах, но удалился в матче с «Ниццей» – не доиграл 37-й матч и пропустил 38-й.

А как дела с полными матчами у полевых?

Очень много защитников – нигде не было настолько много.

• Единственный футболист, отыгравший все туры целиком – экс-футболист «Рубина» Монтассар Тальби. Перешел прошлым летом и стал как влитой. У его партнера по «Лорьяну» Ле Гоффа 37.

• Юнис Абдельхамид в 35 лет пропустил только одну игру из-за перебора желтых. В сезоне-2021/22 37-летний Жозе Фонте отыграл каждую минуту.

• Акселю Дисаси наверняка радуются в «Челси». Еще бы, защитник, который доступен на все матчи (выходил в 38, полных – 36).

• Единственный незащитник – Бирама Туре из «Осера». Лучший результат из форвардов – у Лионеля Месси (27 полных матчей).

• Король замен – Валер Жермен из «Монпелье»: 26 выходов со скамейки, всего 5 стартов.

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Дедлайн в Лиге 1 – в 22:00 мск 11 августа, когда стартует первый матч сезона, «Ницца» против «Лилля».

Графика: Алина Комиссарова

Фото: East News/Damien Meyer / AFP