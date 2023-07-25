8 комментариев

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6 из 7 трансферов Тен Хага − с опытом Эредивизи. Эрик тащит в «МЮ» своих, а о Маунте мечтал с «Аякса»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Андре Онана Андре Онана
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Антони Антони
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Футбол Футбол

Амрабат на подходе.

Еще в прошлом сезоне мы отмечали, что Эрик тен Хаг – лидер по трансферам знакомых игроков: Эриксен, Мартинес и Антони были в «Аяксе», Маласиа хорошо знаком с голландским футболом. Сложный график из-за чемпионата мира не давал времени на раскачку, поэтому наличие футболистов под стиль упрощало жизнь тренеру.

Яркий пример: Антони вышел в основе через пару дней после трансфера, а Каземиро вначале оставался на скамейке. «Каземиро – новичок в команде, ему нужно привыкнуть к моему футболу. В отличие от него Антони знает стиль, в котором мы хотим играть, чего мы ожидаем и что требуем», – объяснял тен Хаг.

Этим летом тенденция продолжается: Мэйсон Маунт и Андре Онана тоже играли в Эредивизи.

• Из 11 переходов при Тен Хаге семеро связаны с чемпионатом Нидерландов. Если считать только трансферы – 6 из 7!

•‎ А ведь прошлым летом была еще пачка футболистов «Аякса» Тен Хага, за которыми охотился «Юнайтед»: Френки де Йонг, Юрриен Тимбер, Брайан Бробби.

• Из тенденции выбиваются только аренды (очевидно, брали для заплаток) и Каземиро – очевидный топ, которому все равно пришлось привыкать к системе.

• Трансфер нападающего сломает серию: Расмус Хейлунд из «Аталанты» не играл в Нидерландах.

Тен Хаг фанатеет от Маунта еще со времен «Витесса»

С Онана все ясно – расскажем про Маунта, который за год в Нидерландах впечатлил будущего тренера. Сезон-2017/18 англичанин провел в аренде в «Витессе» и дважды встречался с Тен Хагом: в октябре вышел на замену с «Утрехтом» и забил первый мяч в профессиональной карьере, в марте – отыграл 90 минут против «Аякса» (Тен Хаг переехал туда в декабре 2017-го).

Правда, Маунт помнит только матч с амстердамцами: «Я помню игру против «Аякса» [весной 2018-го]. Той команде было сложно противостоять. Они доминировали в лиге, но нам удалось вырвать победу (3:2). Это был первый раз, когда я встретился с Эриком».

Надежный по «Челси» журналист Низар Кинселла докладывает: покупка Маунта – указание Тен Хага, который фанатеет от англичанина еще с 2017-го. Более того, Эрик пытался арендовать полузащитника летом 2018-го, но Мэйсон предпочел «Дерби» Фрэнка Лэмпарда.

Фактор Тен Хага работает и в другую сторону: не только он выбирает знакомых игроков – футболисты рады воссоединиться с любимым тренером. Свежий пример: Софьян Амрабат отказал всем клубам (среди них точно был «Ливерпуль»), чтобы перейти в «МЮ».

Марокканец (еще с волосами) играл у Тен Хага в «Утрехте» – команда в сезоне-2016/17 сенсационно забралась на 4-е место, а Амрабат выдал лучший год по голевым действиям (7 ассистов).

«Я знаю, Тен Хаг очарован моим братом, Софьян пробился в основу под его руководством, у них хорошие отношения», – говорил Нордин Амрабат об интересе «МЮ» к брату.

Такие точно будут биться за тренера.

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Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

8 комментариев

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Eden Hazard
Ответ Сергей Доплер
Как заметил, что ТХ набирает своих, так сразу понял, что будет толк. Не гонится за попсовостью, а гнёт свою линию. Если вам дали безлимитную карту и запустили в ресторан, зачем заказывать уши омара под соусом ежевики, собранной на Тибете, когда есть знакомый стейк?
И неважно что стейк за 100 миллионов, главное что знакомый, без всякой тибетской фигни)
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Артур Ганненко
В первый год понятная стратегия, когда приходишь в новый клуб разумно опереться на знакомых игроков. Но дальше уже перебор, Тен Хааг сам ограничивает себе выбор. Уже игру более-менее наладил, нужно искать лучших, а не знакомых
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Утя Ваткин
Главное чтобы сыгрались. Ждём удачного выступления в следующем сезоне.
+4
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Censormorum
Ответ Eden Hazard
И неважно что стейк за 100 миллионов, главное что знакомый, без всякой тибетской фигни)
Вот-вот. Не вижу чему тут радоваться. По моему это означает лишь одно – отсутствие селекционного отдела напрочь. Стоит ли этому радоваться? Сомневаюсь.
+4
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Африкан Богаевский
удачи Аякс Юнайтед!
+3
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Сергей Доплер
Как заметил, что ТХ набирает своих, так сразу понял, что будет толк. Не гонится за попсовостью, а гнёт свою линию.
Если вам дали безлимитную карту и запустили в ресторан, зачем заказывать уши омара под соусом ежевики, собранной на Тибете, когда есть знакомый стейк?
+3
-2
+1
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Censormorum
Ответ Сергей Доплер
Как заметил, что ТХ набирает своих, так сразу понял, что будет толк. Не гонится за попсовостью, а гнёт свою линию. Если вам дали безлимитную карту и запустили в ресторан, зачем заказывать уши омара под соусом ежевики, собранной на Тибете, когда есть знакомый стейк?
Гениально! Зачем нужен хороший дом когда есть знакомая и родная хрущёвка? Зачем немецкий автомобиль когда есть знакомый продукт АвтоВАЗа?
+1
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munkz
Радует, что и люди на верхах стали это понимать. А то мы видели хаотичную покупку КриРо по большей части ради имиджа - никто тогда не думал над тем, как внедрить его в уже отточенную систему ОГС.
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