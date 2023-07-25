8 комментариев

Амрабат на подходе.

Еще в прошлом сезоне мы отмечали, что Эрик тен Хаг – лидер по трансферам знакомых игроков: Эриксен, Мартинес и Антони были в «Аяксе», Маласиа хорошо знаком с голландским футболом. Сложный график из-за чемпионата мира не давал времени на раскачку, поэтому наличие футболистов под стиль упрощало жизнь тренеру.

Яркий пример: Антони вышел в основе через пару дней после трансфера, а Каземиро вначале оставался на скамейке. «Каземиро – новичок в команде, ему нужно привыкнуть к моему футболу. В отличие от него Антони знает стиль, в котором мы хотим играть, чего мы ожидаем и что требуем», – объяснял тен Хаг.

Этим летом тенденция продолжается: Мэйсон Маунт и Андре Онана тоже играли в Эредивизи.

• Из 11 переходов при Тен Хаге семеро связаны с чемпионатом Нидерландов. Если считать только трансферы – 6 из 7!

•‎ А ведь прошлым летом была еще пачка футболистов «Аякса» Тен Хага, за которыми охотился «Юнайтед»: Френки де Йонг, Юрриен Тимбер, Брайан Бробби.

• Из тенденции выбиваются только аренды (очевидно, брали для заплаток) и Каземиро – очевидный топ, которому все равно пришлось привыкать к системе.

• Трансфер нападающего сломает серию: Расмус Хейлунд из «Аталанты» не играл в Нидерландах.

Тен Хаг фанатеет от Маунта еще со времен «Витесса»

С Онана все ясно – расскажем про Маунта, который за год в Нидерландах впечатлил будущего тренера. Сезон-2017/18 англичанин провел в аренде в «Витессе» и дважды встречался с Тен Хагом: в октябре вышел на замену с «Утрехтом» и забил первый мяч в профессиональной карьере, в марте – отыграл 90 минут против «Аякса» (Тен Хаг переехал туда в декабре 2017-го).

Правда, Маунт помнит только матч с амстердамцами: «Я помню игру против «Аякса» [весной 2018-го]. Той команде было сложно противостоять. Они доминировали в лиге, но нам удалось вырвать победу (3:2). Это был первый раз, когда я встретился с Эриком».

Надежный по «Челси» журналист Низар Кинселла докладывает: покупка Маунта – указание Тен Хага, который фанатеет от англичанина еще с 2017-го. Более того, Эрик пытался арендовать полузащитника летом 2018-го, но Мэйсон предпочел «Дерби» Фрэнка Лэмпарда.

Фактор Тен Хага работает и в другую сторону: не только он выбирает знакомых игроков – футболисты рады воссоединиться с любимым тренером. Свежий пример: Софьян Амрабат отказал всем клубам (среди них точно был «Ливерпуль»), чтобы перейти в «МЮ».

Марокканец (еще с волосами) играл у Тен Хага в «Утрехте» – команда в сезоне-2016/17 сенсационно забралась на 4-е место, а Амрабат выдал лучший год по голевым действиям (7 ассистов).

«Я знаю, Тен Хаг очарован моим братом, Софьян пробился в основу под его руководством, у них хорошие отношения», – говорил Нордин Амрабат об интересе «МЮ» к брату.

Такие точно будут биться за тренера.

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press