А Мостового – вообще всегда.

Перед стартом нового сезона РПЛ (и особенно фэнтези-турнира по нашей лиге) интересно разобраться, кто в прошлом сыграл больше других.

Только у четырех футболистов в статистике 30 матчей: это Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все трое – из «Ростова») и Федор Чалов из ЦСКА.

Но так сравнивать не очень логично: Щетинин, например, отыграл только два полных матча – в среднем у полузащитника 57 минут за игру.

Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Но сначала вратари – очевидно, они чаще проводят матчи целиком, когда выходят на поле.

• Только Сергей Песьяков отыграл все 30 матчей целиком (в сезоне-2021/22 было 27). Для сравнения: в АПЛ, Ла Лиге, Серии А и Лиге 1 по три вратаря с 100% игрового времени в чемпионате, в Бундеслиге – вообще пять.

•‎ Акинфеев и Помазун пропустили по матчу из-за травм – но быстро восстановились.

• У Гиорги Шелии 28 полных матчей и 28 с половиной всего – половинку устроил Андрей Талалаев, когда заменил вратаря в перерыве игры с ЦСКА (2:4).

Песьяков не только единственный вратарь с 30 матчами в РПЛ-2022/23 – он вообще единственный: из полевых никто не провел больше 27 полных матчей.

•‎ Глебова подвела дисциплина: из-за красной карточки не доиграл матч с «Торпедо» и пропустил игру с «Оренбургом»; а еще из-за перебора желтых был дисквалифицирован на игру с ЦСКА.

•‎ В топе ни одного форварда. У Квинси Промеса, например, 23 полных матча при 25 стартах, но в фэнтези он полузащитник. Чистый нападающий-лидер – Хызыр Аппаев из «Факела» , 18 игр от начала до конца.

• Чалов 29 раз выходил в основе – но только пять раз оставался до конца. У Андрея Мостового еще интереснее: 23 из 29 игр начинал в старте – и ни разу не отыграл все 90 минут, тут фэнтези-бонусов не дождешься.

• У Никиты Ермакова 22 выхода на поле – и ни одного в старте. Больше выходов на замену только у Егора Голенкова (24).

Возможно, вы сможете использовать это как подсказки, чтобы собрать максимально эффективный состав!

Графика: Алиса Ефремова

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов