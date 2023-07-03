11 комментариев

Роналдо тоже.

Переход Джуда Беллингема в «Реал» за 103 млн евро – в топ-15 за историю футбола: занимает 13-е место между Полем Погба и Гаретом Бэйлом.

Вот полный список.

Но сравнивать суммы некорректно без учета инфляции – да, в футболе она тоже есть. В 2019-м понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:

• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ, по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.

• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-либо страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.

• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс, сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.

Конечно, у этой формулы есть минусы: она жестко привязана к трансферам, зависима от активности топ-клубов и не учитывает все обстоятельства (вроде трансферных банов). Например, провал от 2016-го по 2018-й сложно объяснить экономикой, но глобальные тренды все же верные – резкий приток денег в 90-е, замедление роста футбольной экономики после кризиса-200 и последующее восстановление. Кажется, метрики лучше пока не придумали.

А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

• Виалли переходил в «Ювентус» королем «Сампдории» (с Манчини выиграли для клуба шесть из семи трофеев в его истории) – это вполне отражает ценник.

• Неймар и Роналдо появляются в списке по два раза.

• В списке по шесть переходов в Ла Лигу и Серию А. И только, связанный с АПЛ – хотя в топе зимних их сразу восемь.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos