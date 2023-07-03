11 комментариев

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15 самых дорогих трансферов в истории с учетом инфляции. Так Неймар не первый, хотя в списке дважды

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Роналдо тоже.

Переход Джуда Беллингема в «Реал» за 103 млн евро – в топ-15 за историю футбола: занимает 13-е место между Полем Погба и Гаретом Бэйлом.

Вот полный список.

Но сравнивать суммы некорректно без учета инфляции – да, в футболе она тоже есть. В 2019-м понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:

• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ, по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.

• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-либо страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.

• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс, сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.

Конечно, у этой формулы есть минусы: она жестко привязана к трансферам, зависима от активности топ-клубов и не учитывает все обстоятельства (вроде трансферных банов). Например, провал от 2016-го по 2018-й сложно объяснить экономикой, но глобальные тренды все же верные – резкий приток денег в 90-е, замедление роста футбольной экономики после кризиса-200 и последующее восстановление. Кажется, метрики лучше пока не придумали.

А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

• Виалли переходил в «Ювентус» королем «Сампдории» (с Манчини выиграли для клуба шесть из семи трофеев в его истории) – это вполне отражает ценник.

• Неймар и Роналдо появляются в списке по два раза.

• В списке по шесть переходов в Ла Лигу и Серию А. И только, связанный с АПЛ – хотя в топе зимних их сразу восемь.

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Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем

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Пересчитали ретротрансферы на современные деньги: за Халка и Витцеля отдали более 200 млн евро, за Аленичева в 98-м получили 30!

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

11 комментариев

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Динозавр которому платит Озил
Шалимов то легенда ,получается
+16
0
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Nickolay Lyskov
Как так получилось, что 11 миллионов сезона 93/94 оказались дороже 12 миллионов сезона 92/93?
+3
0
+3
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Craz1gor
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как такое возможно что за 30 лет, инфляция увеличилась в 10 раз, по моему она растёт всего на 2-3 процента в год на западе
Специально для таких одаренных есть абзац, где указано, что это не экономическая инфляция
+3
0
+3
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Philip J Fry
с ценой за Зидана что-то явно не то, дороже Фердинанда, на год раньше трансфер, но цена выше у Рио? где косяк?
+1
0
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Zhenek
не совсем понятно, как у Неймара и Мбаппе цена получилась. Разница в год, но у Нея +2,5 млн, а у француза +24
+1
0
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dalmolchun
Миллион за Бышовца сейчас сколько?
+1
0
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Cearvm
Что-то не то с инфляцией девяностых, с нулевыми прямо сильный контраст по адекватности цен. Не могли Бокшич, Шалимов и Панчев столько стоить, стоимости других игроков тоже завышена на несколько десятков. Или как раз поэтому итальянский футбол и скатился?))
+1
0
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Как такое возможно что за 30 лет, инфляция увеличилась в 10 раз, по моему она растёт всего на 2-3 процента в год на западе
+2
-2
0
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2Djo
Зубастик специально перешёл из Интера в Реал, чтобы опередить Шалимова в этом списке
0
0
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dalmolchun
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как такое возможно что за 30 лет, инфляция увеличилась в 10 раз, по моему она растёт всего на 2-3 процента в год на западе
в Германии 9,2% сейчас. 2-3 процента было пару раз за сто лет
0
0
0
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