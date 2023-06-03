Сравниваем этот «Сити» с «МЮ»-1999. Очень много совпадений: одинаковые вылеты и набор в группе ЛЧ
И норвежцы в топе бомбардиров.
Перед манчестерским финалом в Кубке Англии только и разговоров, что о возможном требле «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы может повторить достижение соседа: в сезоне-1998/99 «МЮ» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Пока «Сити» идет точь-в-точь.
• В Суперкубке Англии получили треху от главных конкурентов эпохи: «Сити» проиграл «Ливерпулю» 1:3, «МЮ» – «Арсеналу» (0:3).
• В Кубке лиги – поражение в 2 мяча в выездном матче от не самого сильного соперника. «Юнайтед» проиграл 1:3 «Тоттенхэму» (11-е место в АПЛ), «Сити» – вообще «Саутгемптону» (20-е).
Да, «Ман Сити» нужно выиграть два финала, чтобы повторить достижение «Юнайтед». Но путь слишком похож – даже в АПЛ «МЮ» вырвался в лидеры в последних турах.
А что по статистике? Там тоже похожие цифры?
• 2 лишних матча «МЮ» – переигровки в Кубке Англии с «Челси» и «Арсеналом» после нулевых ничьих.
• Как же много «Юнайтед» играл вничью – в группе ЛЧ 4 раза! При этом реже проигрывал.
• Очевидно, что сравнивать забитые голы напрямую некорректно – сейчас все забивают больше. Поэтому мы добавили среднее количество по лиге. Получается, «МЮ» забил на 67% больше средней команды АПЛ, «Сити» – на 73%.
• В ЛЧ у команд по 13 матчей, но разные стадии: «Юнайтед» начал с квалификации, но пропустил 1/8 (ее просто не играли тогда).
• Безумие, но у команд одинаковый национальный состав в группах ЛЧ: испанский клуб («Барса» у «МЮ», «Севилья» у «Сити»), немецкий («Бавария» – «Боруссия») и датский («Брондбю» – «Копенгаген»). К тому же обе манчестерских команды играли спаренные матчи с датчанами.
Продолжаем сравнивать дальше.
• За «МЮ» забивали 17 разных игроков, за «Сити» − 15.
• 2 норвежца в топе бомбардиров − вау.
• Правда, 4 из своих 18 голов Сульшер забил в 1 матче − досталось «Ноттингем Форест». Холанд забивал вообще всем.
• Дуайт Йорк и Эрлинг Холанд стали лучшими бомбардирами АПЛ (Йорк разделил награду), а норвежец еще и поставил рекорд турнира.
А вот в списке самых используемых игроков много отличий.
• «МЮ» использовал 29 игроков за сезон, «Сити» − 25.
• В заявке всех 59 сыгранных матчей «Сити» были Гюндоган, Марез и Ортега.
• Бернарду второй по количеству матчей, но по сыгранным минутам только 7-й.
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