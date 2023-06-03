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Сравниваем этот «Сити» с «МЮ»-1999. Очень много совпадений: одинаковые вылеты и набор в группе ЛЧ

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И норвежцы в топе бомбардиров.

Перед манчестерским финалом в Кубке Англии только и разговоров, что о возможном требле «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы может повторить достижение соседа: в сезоне-1998/99 «МЮ» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Пока «Сити» идет точь-в-точь.

• В Суперкубке Англии получили треху от главных конкурентов эпохи: «Сити» проиграл «Ливерпулю» 1:3, «МЮ» – «Арсеналу» (0:3).

• В Кубке лиги – поражение в 2 мяча в выездном матче от не самого сильного соперника. «Юнайтед» проиграл 1:3 «Тоттенхэму» (11-е место в АПЛ), «Сити» – вообще «Саутгемптону» (20-е).

Да, «Ман Сити» нужно выиграть два финала, чтобы повторить достижение «Юнайтед». Но путь слишком похож – даже в АПЛ «МЮ» вырвался в лидеры в последних турах.

А что по статистике? Там тоже похожие цифры?

• 2 лишних матча «МЮ» – переигровки в Кубке Англии с «Челси» и «Арсеналом» после нулевых ничьих.

• Как же много «Юнайтед» играл вничью – в группе ЛЧ 4 раза! При этом реже проигрывал.

• Очевидно, что сравнивать забитые голы напрямую некорректно – сейчас все забивают больше. Поэтому мы добавили среднее количество по лиге. Получается, «МЮ» забил на 67% больше средней команды АПЛ, «Сити» – на 73%.

• В ЛЧ у команд по 13 матчей, но разные стадии: «Юнайтед» начал с квалификации, но пропустил 1/8 (ее просто не играли тогда).

• Безумие, но у команд одинаковый национальный состав в группах ЛЧ: испанский клуб («Барса» у «МЮ», «Севилья» у «Сити»), немецкий («Бавария» – «Боруссия») и датский («Брондбю» – «Копенгаген»). К тому же обе манчестерских команды играли спаренные матчи с датчанами.

Продолжаем сравнивать дальше.

• За «МЮ» забивали 17 разных игроков, за «Сити» − 15.

• 2 норвежца в топе бомбардиров − вау.

• Правда, 4 из своих 18 голов Сульшер забил в 1 матче − досталось «Ноттингем Форест». Холанд забивал вообще всем.

‎•‎ ‎Дуайт Йорк и Эрлинг Холанд стали лучшими бомбардирами АПЛ (Йорк разделил награду), а норвежец еще и поставил рекорд турнира.

А вот в списке самых используемых игроков много отличий.

• «МЮ» использовал 29 игроков за сезон, «Сити» − 25.

•‎ В заявке всех 59 сыгранных матчей «Сити» были Гюндоган, Марез и Ортега.

•‎ Бернарду второй по количеству матчей, но по сыгранным минутам только 7-й.

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5 комментариев

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red hikkikomori
И оба раза на втором месте в чемпионате Арсенал)
+8
0
+8
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Tun
Как вообще можно сравнивать? Сейчас клубы АПЛ в финалах ЛЧ через год, тогда победа английского клуба была сродни чуду
+6
0
+6
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igls54
Разница только в цвете: Манчестер из красного стал голубым
+3
-1
+2
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Stewart D.
сомнительные сравнения
+1
-1
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