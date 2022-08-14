Кейруш − лучший ассистент Фергюсона в «МЮ». Трансфер Роналду − его заслуга

Но променял шанс стать главным на работу в сборной.

Сегодня Англия играет с Ираном. Иранцев тренирует Карлуш Кейруш – один из важнейших ассистентов Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а потому важная фигура для английского футбола.

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Сезон-2001/02 был одним из сложнейших для Алекса Фергюсона в «Юнайтед»: команда сдала после требла, Стива Макларена позвали главным в «Мидлсбро», схема 4-4-2 в Европе уже никого не удивляла, а сам Фергюсон рассматривал уход из команды.

В итоге шотландец остался, но чувствовал необходимость изменений. В интервью Вадиму Лукомскому тактический гуру Майкл Кокс очень хорошо объяснил это умение Фергюсона − и вообще тот период: «Фергюсон всегда был хорош в отслеживании трендов. Он видел, что происходит вокруг, и постепенно адаптировался. Поэтому не могу назвать его именно тактическим революционером – Фергюсон был хорош в другом.

Его команды всегда эволюционировали и обновлялись, он грамотно подбирал себе помощников. Например, в 2002-м к нему пришел Карлуш Кейруш. Считаю, именно в тактическом плане он оказал огромное влияние на клуб. Безусловно, Фергюсон принимал все финальные решения и доносил их до команды, но тактикой занимался преимущественно Кейруш».

С мнением Кокса согласен и сам Фергюсон: шотландец называет Кейруша лучшим ассистентом и единственным достойным кандидатом, который мог заменить его на посту главного тренера. Мог, но выбрал Португалию.

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Начнем с банальностей. Фергюсон − сильнейший менеджер, который ищет топ-сотрудников и делегирует им полномочия. Но Джим Райан, пришедший после Макларена, не был топом − да еще и не подходил под новую стратегию клуба: нужен был помощник не из Северной Европы, знающий несколько языков.

Друг Фергюсона Энди Роксбург, работавший техническим директором ФИФА, порекомендовал Карлуша Кейруша: португалец вывел ЮАР на ЧМ-2002, но ушел из сборной из-за конфликта с федерацией. За Кейруша выступал и Куинтон Форчун: «Фантастический».

− На каком уровне он может работать?

− На любом.

Казалось, все, кто знал Кейруша (кроме ребят из федерации футбола ЮАР, очевидно), были в восторге: пять языков, огромный опыт (работал в молодежке и главной сборной Португалии, «Спортинге», США и т.д.), любит возиться с молодежью − открыл Луиша Фигу, Руя Кошту и еще пачку талантов. А на интервью впечатлился и Фергюсон. Привыкший к британцам тренер «МЮ» ждал появление мужика в спортивном костюме с щетиной после трехдневного запоя. Но Кейруш был другим: вырядился «как на свадьбу», был гладко выбрит и свеж.

«Карлуш был одет безукоризненно. Он источал галантность. И так впечатлил меня, что я сразу предложил ему работу», − писал Фергюсон в автобиографии.

Кейруш − тактический робот, который доставал игроков повторением, а фанов − новой схемой

Видимо, из-за опыта, знаний и заинтересованности нового ассистента Фергюсон позволил себе делегировать гораздо больше обычного. Сэр Алекс отмечал в автобиографии, что Кейруш взял на себя ответственность за процессы, которые формально его не касались. «Он руководил тренировками, готовил нас к матчам, занимался множеством организационных дел, решал, на чем мы должны фокусировать внимание», − вспоминает Райан Гиггз в автобиографии.

Главные изменения с приходом Кейруша связаны с тренировками и схемой. Все сталкивавшиеся с упражнениями Карлуша называют его не иначе как роботом и педантом: португалец мог часами методично давать одно и то же задание, пока не добьется идеального повторения. Сейчас это норма, но для Англии 2002-го казалось слишком инновационным.

Лидеры команды − в основном Гари Невилл и Рой Кин − жаловались на однообразие и тоскливость занятий. В автобиографии Рой вспоминал перепалку с Кейрушем: «Я спросил его: «Карлуш, ты всегда занимаешься любовью с женой в одной и той же позиции? Или все-таки меняешь позиции? То же самое нужно делать и на тренировке». The Athletic уточняет со слов свидетелей: на самом деле слова Кина были гораздо грубее.

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Но Фергюсон был за методичный подход: автоматизм снижал влияние случайности в матче. «Весь процесс подготовки и планирования в клубе построен так, чтобы помочь команде справиться с сильным выбросом адреналина в пылу игры, − объяснял сэр Алекс в автобиографии. − Если матч складывается не так, как предполагалось, игроки, особенно молодые, начинают руководствоваться не столько рассудком, сколько сердцем. Вся наша муштровка на тренировочной площадке, все разговоры о тактике и разбор состава соперников направлены на то, чтобы внедрить в сознание игроков мысль о необходимости придерживаться установки на игру».

С приходом Кейруша изменилась и схема: команда подхватила 4-5-1 (4-3-3, 4-2-3-1), которую все чаще использовали в Европе. Кин – ну а кто еще? – в 2018-м называл ее слишком оборонительной, − но скорее ирландец до сих пор злится на португальца из-за ухода (об этом ниже).

Новая схема давала большую гибкость – особенно с приходом Роналду, Руни и Кэррика: на фланги можно было поставить второго форварда, который будет смещаться в штрафную, или чистого вингера; Скоулз мог играть под нападающим или вторым центральным полузащитником.

Команда переживала перестройку – и неплохо справлялась: взяла чемпионство-2002/03, затем три сезона не опускалась ниже третьего места.

Но болельщикам не нравились перемены, и они нашли причину: конечно же виновата схема!

«Когда команда добилась такого успеха, люди хотят, чтобы эта команда побеждала. «Юнайтед» выиграл все с 4-4-2, поэтому болельщики считают, что ее нужно вернуть», – объяснял Алекс Степни (третий вратарь по количеству сухих матчей в истории «МЮ»).

Кейруша такая риторика бесила. В сентябре 2005-го «Юнайтед» дома проигрывал «Блэкберну» 0:1 после первого тайма. Команда начала по схеме 4-5-1, но после перерыва – и под свист трибун – перестроилась на 4-4-2. Не помогло: 1:2.

После матча в интервью O’Jogo Карлуш пылал: «Мы играли так, как хотела публика, и проиграли. Вот почему в футболе глупость и воображение не имеют границ».

Фергюсон всецело доверял идеям помощника, потому что они не были спонтанными: шотландец вспоминает, что Карлуш врывался в его кабинет и детально расписывал план на доске. Примерно так и родился план на ответный полуфинал с «Барселоной» в ЛЧ-2007/08.

На левом фланге Лионеля Месси встречал «неутомимый сгусток энергии» Пак Чжи Сун – в итоге аргентинец ушел в центр, где его встречала пара Кэррик – Скоулз. Обычно эта связка играла выше, но в полуфинале села глубже – это была идея ассистента.

«Перед игрой против «Барсы» Кейруш разложил по полю маты, чтобы наглядно показать игрокам, где именно он хочет их видеть. При этом два мата лежали практически друг на друге, чтобы подчеркнуть, как близко должны располагаться Скоулз и Кэррик – они должны были держать центр поля и предотвращать проникновения сквозь нашу полузащиту», – писал Фергюсон в книге «Лидерство».

Компактность обороны помогла отбиться от Месси и компании, а контратаки прибили «Барселону». Может, в 2009-м и 2011-м не хватило как раз идей Кейруша?

Кейруш настоял на партнерстве со «Спортингом». Так «Юнайтед» нашел Роналду раньше всех

Летом 2003-го – да, после одного сезона в «Юнайтед» – Карлуша позвали в «Реал». Главным. Вот как запомнил этот разговор Фергюсон:

– Мадридский «Реал» предложил мне работу.

– Я должен сказать две вещи: во-первых, ты не можешь отказаться от такого предложения. Во-вторых, ты покидаешь очень хороший клуб. В «Реале» тебя могут уволить до конца сезона. В «Манчестере» ты можешь провести всю жизнь.

– Я знаю, но это слишком заманчивое предложение.

– Карлуш, я не могу отговорить тебя. Потому что если мне удастся, а «Реал» через год выиграет Лигу чемпионов, ты скажешь: «Я мог быть там». Но я говорю тебе, что работа в «Реале» – ночной кошмар.

Ассистент Фергюсона уехал в Мадрид, но сделал главное: продавил сотрудничество со «Спортингом». Работавший и в молодежной сборной Португалии, и в самом «Спортинге» Кейруш знал, что в их академии всплывают бриллианты – партнерская программа давала возможность заметить их раньше других.

К тому же, португалец уже знал о том, что в «Спортинге» есть Криштиану Роналду.

«Карлуш сказал, что нужно действовать, так как паренек выдающийся, – вспоминает Фергюсон. – Мы отправили Джима Райана в Португалию в рамках нашего договора о сотрудничестве. «Вау, я видел невероятного игрока! Думаю, он вингер, хотя в «Спортинге» выходит в центре нападения. Я не стал бы ждать. В 17 лет его может перехватить другой клуб».

Мы начали говорить о Роналду со «Спортингом». Они сказали, что хотели бы удержать его у себя еще на 2 года. Я предложил договор, по которому они бы сохранили игрока на этот период до того, как мы заберем его в Англию. Впрочем, к этому моменту мы еще не поговорили с ним или его агентом. Это были переговоры между клубами».

Детали самой сделки и матча, после которого купили Роналду, в разных книгах Фергюсона отличаются: в автобиографии клубы договорились, что «Юнайтед» поучаствует в запуске новой арены «Спортинга»; в «Лидерстве» этот матч был уже частью сделки по Роналду. Тем не менее партнерство точно упростило покупку Роналду.

Кейруш не только опосредованно помог купить Роналду – благодаря нему Криш задержался на еще один год в «Манчестере». Когда летом 2008-го «Реал» начал охоту за Роналду, Фергюсон отказался продавать португальца. Больше из-за принципа: Висенте Кальдерон действовал грязно, обвиняя «МЮ» в рабском удержании игрока, который хочет в Мадрид.

Тренер «Юнайтед» заключил джентльменское соглашение с Роналду: Криштиану отпустят летом 2009-го. Разговор происходил в доме Кейруша в Португалии. Сам Карлуш к этому моменту уже ушел из «Юнайтед».

Ван Нистелрой называл Кейруша «папочкой Роналду», а Кин жалеет, что не оторвал голову

В «Реале» Кейруш продержался год. Вернулся в 2004-м – и сразу подхватил Роналду: был и личным тренером, и переводчиком, и наставником. Молодой португалец постоянно заигрывался, и Карлуш работал над этим: «Криштиану, ты станешь великим игроком, только когда тебя будут считать таковым люди за пределами клуба. Стать великим только в «МЮ» недостаточно. Когда ты начнешь раздавать передачи, выполнять навесы в нужное время, ты станешь непредсказуемым. Так рождаются великие игроки».

Такая гиперопека бесила Руда ван Нистелроя. Фергюсон вспоминает, что голландец постоянно высказывал Кейрушу: не принимал, что партнеры (в 2004-м «МЮ» купил Руни) еще сырые, и требовал соответствия уровню.

Перед финалом Кубка Англии-2005 Ван Нистелрой через агента запросил трансфер: Руд чувствовал застой в команде и не верил, что «Юнайтед» выиграет ЛЧ (хм, кого-то напоминает). Только не с такой молодежью – речь конечно о Руни и Роналду.

Летом Фергюсон уговорил Ван Нистелроя остаться. Голландец успокоился, но вспыхнул новый очаг: теперь Роя Кина бесило вообще все. Глубинную причину описывал Алекс Фергюсон – возраст (34) и травмы не позволяли капитану играть как раньше: «Мы хотели, чтобы он перестал носиться по всему полю и не подключался к атаке. Каждый раз, когда кто-то из команды получал мяч, Рой требовал его. Замечательное качество. Но Рой подошел к возрасту, когда уже не следовало так играть, и он не мог это принять. Думаю, он и сам понимал, что мы правы, но гордость не позволяла смириться».

Предсезонку команда проводила в Португалии – за организацию сборов отвечал Кейруш. По словами Кина, он поселил Роя с женой и пятью детьми в виллу, которая им не подходила: мало места, низкие стеклянные столики с острыми углами, слишком мелкий бассейн. Фергюсон утверждает, что Кин отказался от трех предложенных домов, хотя они были отличными – просто Кину хотелось скандала.

«После тренировки я подозвал его и спросил: «Что с тобой, Рой? Я посмотрел на домики — они в порядке». И тут его понесло: он начал жаловаться на все, включая кондиционер. Потом он переключился на Карлуша. Почему мы проводим сборы здесь? Он не переставал критиковать все подряд. Это накалило отношения между ним и клубом. На сборах он отдалился от нас, и это расстраивало меня. Карлуш сделал все возможное, чтобы поездка всем понравилась», – вспоминает Фергюсон.

Шотландец называл язык главным оружием Кина – но Кейруш тоже мог ответить. После наезда за организацию ассистент обвинил капитана в отсутствии лояльности к клубу. Рой описал эту сцену в автобиографии.

«Я сказал: «Не смей говорить мне о верности, Карлуш. Ты ######## (уехал) из клуба через год ради работы в «Реале». Не смей сомневаться в моей верности. У меня были возможности перейти в «Ювентус» и «Баварию».

Фергюсон попытался вмешаться, но у меня были вопросы и к нему: «Нам нужно от вас гораздо больше. Мы отстаем от других команд».

«Я до сих пор жалею, что тогда не оторвал Кейрушу голову», – уточнял Кин в 2018-м.

А потом было то самое невышедшее интервью Роя на клубном канале. После поражения от «Мидлсбро» (1:4) травмированный капитан в эфире MUTV прибил вообще всех (и снова что-то напоминает). Комментарии Роя завернули, но Фергюсон с Кейрушем показали видео всей команде.

«Честно говоря, видео было не настолько ужасным [как его представляют] − а вот ссора босса и Роя была жуткой. В какой-то момент Фергюсон вскочил на стол», − рассказывал Уэйн Руни в интервью The Athletic.

Заведенный Рой опять прошелся по всем присутствующим − добрался и до Кейруша. Помните фразу про позиции в сексуальной жизни португальца? Кин бросил эту фразу именно на совместном просмотре.

«Мы всегда руководствовались правилом «Игрок не может быть больше клуба». Поэтому мы с Карлушем решили, что Рой больше не может быть в команде», − рассказывал Фергюсон. В ноябре 2005-го клуб разорвал контракт с капитаном.

Но Ван Нистелрой остался. Казалось, агрессивность и нервозность Кина зарядила голландца. В финале Кубка лиги против «Уигана» Фергюсон не выпустил Руда даже на замену: хотел дать поиграть Саа и новичкам Видичу и Эвра. Ван Нистелрой прямо на скамейке наговорил лишнего в адрес Фергюсона – шотландец несколько игр не выпускал его в старте. К сожалению для Руда, команда не стала хуже: выигрывали и без него, а молодые забивали.

А затем Ван Нистелрой вообще не попал в заявку на последний матч сезона с «Чарльтоном». После игры появилась информация: форварда отстранили из-за стычки с Роналду на тренировке. Руд психовал, что португалец передерживает мяч и не пасует. Криштиану взбрыкнул в ответ, Ван Нистелрой не поверил.

«И что ты будешь делать? Пожалуешься папочке?» − Ван Нистелрой имел в виду Кейруша, но такое обращение задело Криша: в сентябре 2005-го у него умер отец. Футболисты сцепились, но их разняли.

Это был конец Ван Нистелроя в «МЮ».

«Карлуш зашел к нему и сказал: «Можешь ехать домой, ты не играешь в последнем матче. После такого поведения мы не можем тебя взять», – вспоминал Фергюсон.

Кейруш ушел из «МЮ» еще раз. А мог стать новым тренером «Юнайтед»

После победы в ЛЧ-2008 Кейруша позвали в сборную Португалии главным тренером − Карлуш не устоял. Хотя Фергюсон отговаривал и называл ассистента сумасшедшим.

«Всегда здравомыслящий Кейруш тут поддался эмоциям, − вспоминал сэр Алекс в «Лидерстве». − Хотя я говорил ему: «Тебя будут оценивать по двум критериям: сможешь ли ты выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. А теперь скажи, когда в последний раз Португалия становилась чемпионом мира?»

Но Карлуш ушел. Хотя мог стать преемником Фергюсона − правда, ждать пришлось бы еще пять лет. Во всех книгах и интервью шотландец подчеркивал: «Единственным человеком, которого я видел в этой роли, был Карлуш Кейруш. К несчастью, он упустил свой шанс, когда ушел из клуба во второй раз».

Не хватило терпения.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko ; Gettyimages.ru/ Alex Livesey, Clive Brunskill, Laurence Griffiths, Clive Mason, John Peters / Contributor, Gary M. Prior ; globallookpress.com/imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de , x99/ZUMAPRESS.com