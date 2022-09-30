По легенде гол Дениса Лоу за «Сити» отправил «Юнайтед» во второй дивизион. Это правда?

Разбираем миф.

«Нет-нет, они вылетели не потому, что их обыграл «Манчестер Сити». Они вылетели потому, что «Бирмингем» выиграл у «Норвича» в тот же день. Так что не смотрите на меня так», – Денис Лоу в конце сезона-1973/74 отбивался от журналистов.

Шотландец выглядел свежо и моложаво. Казалось даже, что ему нет и 30, но паспорт говорил о 34 годах. Шотландец улыбался, хотя всего за несколько дней до этого был мрачнее тучи – ведь был уверен, что своим голом выбил «Юнайтед» из первого дивизиона.

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27 апреля 1974 года весь Манчестер кипел предвкушением дерби – оно впервые за долгое время имело турнирное значение. За два тура до конца чемпионата «Юнайтед» нуждался в чуде, чтобы сохранить прописку в первом дивизионе – и чудо должно начинаться с победы над соседями по городу: команда отставала на три очка от спасительного 19-го места. В те годы за победу давали два очка, поэтому «МЮ» нужно было точно выигрывать оба матча и верить, что «Бирмингем» проиграет свои.

Правда, чудотворцев (точнее, «святой троицы») в составе «Юнайтед» уже не было. Бобби Чарльтон решил, что стал обузой, и летом 1973-го ушел. Джордж Бест в январе 1974-го окончательно забил на режим, за что был отстранен.

А Денис Лоу... Он ушел в «Сити». Из-за многочисленных травм и пропущенного почти целиком сезона-72/73 руководство «Юнайтед» посчитало, что Денис больше не тянет. Шотландца отпустили в клуб, где ему обеспечат место в основе. Лоу выбрал «Сити», чтобы не переезжать – за 11 лет в Манчестере он успел обжиться. К тому же Денис уже играл в «Ман Сити», еще до «Торино» и «МЮ».

Главный тренер «Юнайтед» тех лет Томми Дохерти переживал только за потерю Чарльтона: «Заменить такую фигуру почти невозможно. Есть только один способ сделать это – подписать топ-игрока, который заменит футбольную легенду в лице Бобби Чарльтона. У меня уже есть три игрока на примете».

В итоге «Юнайтед» никого не подписал.

«Сити» в предпоследнем туре не нужно было ничего. Команда прочно расположилась в середине таблицы и играла в эконом-режиме. Но не сегодня – очень уж хотелось укусить непримиримого соперника.

С начала 1968 года «Ман Сити» доминировал в манкунианском дерби: 8 побед и всего одно поражение в 13 матчах (ни разу не проиграли на «Олд Траффорд»), чемпионство-1968 с 3:1 на поле соперника. Но все медиа все равно говорили о «Юнайтед» – и даже в чемпионский сезон он насолил: в том же 1968-м стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов.

Фанаты «Сити» ненавидели «Юнайтед» буквально за все: за успех; за то, что «Юнайтед» играл на их стадионе («Олд Траффорд» пострадал от бомбардировок немцев); за бывшего вингера «Сити» Басби, который стал легендой «Юнайтед». Некоторые фаны винили «Юнайтед» даже в смерти Фрэнка Свифта – экс-вратаря «Манчестер Сити», который после завершения карьеры работал спортивным журналистом и погиб 6 февраля 1958 года в Мюнхенской авиакатастрофе.

Поэтому болельщики надеялись, что Денис Лоу отомстит бывшему клубу и отправит его во второй дивизион. Но шотландец не думал ни о какой расправе – наоборот, чувствовал себя странно и неловко.

«Я играл с каждым из этих парней, – вспоминал Лоу. – Но теперь они были моими соперниками».

Инстинкты нападающего у Дениса оказались сильнее противоречивых чувств. Отбор, стремительная контратака «Сити», пас Фрэнсиса Ли – и вот пятка Лоу движется будто сама по себе. 1:0!

Денис, казалось, пребывал в глубочайшем шоке. Вместо того, чтобы поднять руку в классическом праздновании, он поплелся к центру поля; его почти тут же заменили. На лице великого шотландца отражалась глубочайшая печаль. Он не мог продолжать матч: не зная результатов параллельных матчей, Лоу искренне верил, что похоронил «Юнайтед».

После гола шотландцы фанаты «МЮ» выбежали на поле – знали, что по регламенту судья уведет команды с поля, а игру отменят. Матч прервали на 85-й минуте, но лига оставила результат в силе. Потому что он ничего не решал: «Бирмингем» обыграл «Норвич», а «Вест Хэм» сыграл вничью с «Ливерпулем». Даже в случае победы команда Дохерти не могла догнать конкурентов.

«МЮ» вылетел во второй дивизион – впервые с 1938 года. Но это произошло не из-за гола Дениса Лоу. Хотя ему все равно грустно: «Я 19 лет только и делал, что изо всех сил пытался забить мяч в сетку ворот соперника. И вот это был единственный раз, когда я мечтал, чтобы гола не было».

Фото: Gettyimages.ru/PA Images, Don Morley/Allsport