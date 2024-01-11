Тренер в игре общается с вратарями 7 тайными знаками. Вот в чем разгадка

Подсмотрел в «Форд против Феррари»!

Во время матчей «Сочи» с трибун или же в трансляции можно заметить эпизоды, когда тренер вратарей Олег Ромашко поднимает загадочные таблички вверх. На табличках – разные цифры: от единицы до семерки.

При обсуждении в редакционном чате была даже версия, что это оценка сэйвов Максима Третьяка и Михаила Бердина. На деле же оказалось, что все не так.

Таблички с номерами – система связи между тренером вратарей и голкиперами во время матча. Каждая цифра означает элемент игры, на который стоит обратить внимание: слежение за шайбой, перемещение, игра внизу и вверху.

Если после игрового эпизода тренеру кажется, что вратарь в чем-то не доработал – он показывает табличку с цифрой, чтобы игрок улучшил конкретный аспект игры.

И такое практикуют только в «Сочи». Олег Ромашко рассказал, что давно вынашивал идею связи с вратарем во время матча, чтобы устранить недочеты и улучшить игру. А после просмотра фильма про гонщиков – пазл сложился.

Дальше – слово тренеру вратарей южного клуба.

Как появились эти карточки и что они означают?

«Во время полета посмотрел «Форд против Феррари», где гонщикам на доске писали подсказки. Меня осенило, что это та самая быстрая связь, которую стоит применить в команде.

Табличек с цифрами всего семь. Если шесть – с основными моментами для всех подопечных, то значение седьмой для каждого индивидуально. После поднятой цифры вратарь сразу понимает, что надо подтянуть.

В этих табличках заложен и ментальный момент. Вратарь спокоен, ведь знает, что, в случае чего, его всегда поправят. Почти то же самое, когда приходишь на экзамен с учителем, который тебе подскажет – хотя ты и сам все вызубрил.

В этом сезоне чаще всего показываю «четверку» и «пятерку». «Четыре» означает «забудь, забей, играй в свою игру дальше». У вратаря должна быть короткая память, он не должен думать о пропущенной шайбе. Бывает такое, что некоторым не хватает сильной ментальности – и они начинают много думать о легком пропущенном голе.

А вот «пятерку» поднимаю, когда вратарь хорошо отработал игровой эпизод. Каждый любит, когда его хвалят, так что эта цифра несет за собой положительные эмоции. Тем более вратари оставляют во время матчей очень много эмоций на льду.

Показываю ее не только, когда вытаскивают броски, но и за отработку элементов, которые раньше не получались.

Бывает такое, что игрок не сразу видит табличку, поэтому держу ее как можно дольше, да и после смены полевых поднимаю, чтобы точно донести информацию».

Как относятся к таким табличкам коллеги?

«Может показаться, что эти карточки сделали для того, чтобы выделиться [среди других клубов] – это не так. Мы хотим улучшать свою игру любыми способами, да и прогресс по ним можно можно определять. Если в прошлом году часто показывал таблички с акцентом на те или иные ошибки, то в этом гораздо реже.

Отработали элементы до механизма, и теперь когда вратарь устает, то все равно выдерживает темп с движением с шайбой, пасом, правильной работой глаз.

Когда только внедрили таблички – было много вопросов. Даже судьи удивлялись и подъезжали к Дмитрию Кокореву во время игр, спрашивали, что же это такое. Очень много кто писал, интересовался. Но для того, чтобы внедрить их у себя – никто не обращался. Вероятно, ждут время, когда это начнет работать.

Если кто-то в других командах начнет это использовать – я не против. Тем более если будет приносить пользу. Я тоже постоянно развиваюсь и совершенствуюсь как тренер. Могу что-то увидеть, доработать, и внедрить в команду».

* * *

Оценить со стороны эффективность этого метода непросто. Прямо сейчас ХК «Сочи» – последний в лиге по очкам, а игра в своей зоне откровенно плоха (худшие в КХЛ-2023/24 по количеству допущенных бросков по воротам – больше 1500). Поэтому в такой ситуации статистике Бердина и Третьяка сложно расти, сколько табличек ни поднимай. У Михаила – 91,1% ОБ, КН – 3,27 (в прошлом сезоне – 91,4% ОБ, КН – 3,26), а у Максима – 88,3% ОБ, КН – 4,61 (в 2022/23 – 89,4% ОБ, КН – 3,91).

Но то, что тренеры в лиге ищут новые способы взаимодействия с игроками прямо во время матча – само по себе очень крутой факт.

Фото: hcsochi.ru