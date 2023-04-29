47 комментариев

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Это свершилось! Овечкин встретился с Духом – легендой комментов Sports.ru, который знает о нем все

Александр Овечкин Александр Овечкин
болельщики болельщики
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Вашингтон Вашингтон
Хоккей Хоккей

🤝

Легендарный пользователь Sports.ru – Дух Хлебонасущенского – с 2007 года выкладывает в комментариях под новостями масштабнейшую статистику своего любимого хоккеиста – Александра Овечкина. 

Мы вместе с «Фонбетом» организовали их встречу на «FONFEST КХЛ: хоккей в городе». Сейчас все расскажем. 

Как возникла идея встречи?

В декабре прошлого года мы взяли у Андрея (настоящее имя Духа) интервью. Оно стало одним из самых заплюсованных постов года – и многие просили организовать встречу двух легенд. 

Мы прислушались: в августе сходили на детский турнира Овечкина и рассказали ему об уникальном болельщике. Александр тогда записал Андрею видео.

Этой историей заинтересовались ребята из «Фонбета» (Овечкин –  их амбассадор), и мы вместе начали работать над организацией встречи. 

Как все прошло: Дух подарил Овечкину модель ракеты, удивил статистикой и победил в споре

Для встречи Дух прилетел с Байконура, где готовит космонавтов к полетам. С ним приехала его дочь Ксения, которая тоже увлекается хоккеем. Она помнит времена, когда Андрей собирал статистику еще в тетради.

До фестиваля мы обменялись подарками. Андрей привез с Байконура модель ракеты, вымпел, медали, магниты, шевроны, связанные с космосом наклейки. 

А мы подарили ему футболку и толстовку с персонализированным дизайном – анонс главной новости в стилистике сайта: «Это случилось: Дух Хлебонасущенского встретился с Овечкиным».

До приезда Ови мы вместе с Духом посмотрели матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь» (2:1). Андрей старался не волноваться, хотя всегда мечтал познакомиться с кумиром: «Когда работаешь на Байконуре с космонавтами, привыкаешь не нервничать. Но в этом случае есть приятное волнение».

Овечкин приехал на фестиваль примерно в 14:55 и сразу подошел к Андрею. 

Они проговорили около 10 минут, Дух был очень впечатлен: «Эмоции не передать словами! Овечкин – нормальный, простой русский парень. Открытый, не зазвездившийся. Мне нравится, что он приезжает на родину и уделяет внимание болельщикам – это великолепно.  

Я сказал ему все, что хотел. Рассказал свою историю, как начал за ним следить. Пожелал достичь главного рекорда – обогнать по голам Гретцки. Александр пообещал выполнить все наши пожелания.

Спасибо всем, кто добивался этой встречи – в том числе пользователям Sports.ru».

Овечкин очень удивился, какую богатую базу цифр собрал Дух о его карьере. 

А еще Андрей подготовил квиз из пяти вопросов – и они с Овечкиным поспорили, кто лучше знает карьеру капитана «Вашингтона». Внимание: Александр допустил две (!) ошибки и проиграл. Скоро вы узнаете, что ему теперь предстоит сделать. 

Закончилось все обменом подарками. Андрей подарил Овечкину модель ракетоносителя «Протон» – как символ того, что двигаться нужно только вверх, к новым рекордам.

Александр подписал шайбу и джерси: «Андрею от Ovi. Спасибо за веру в меня».

Фото: Катя Орехова

47 комментариев

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CHIP26RUS
ну это однозначно лайк)спасибо Духу за его дело)когда играет Вашингтон,я с утра лезу смотреть не счёт матча,а сразу ищу его коммент)
+169
-1
+168
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ribikorto
Ответ aalto
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Почему жаль? Человек совсем не потерялся в жизни и совсем не похож на сумасшедшего фаната. Здесь на спортсе полно куда более помешанной на своих любимчиках публики. Только эти люди вместо чего-то конструктивного участвуют в бесконечных срачах, хейтят конкурентов любимок и так далее. Вот их можно пожалеть но не Духа.
+80
-1
+79
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max jones
«внутри себя - я танцую». Очень приятно читать такие истории с логичным финалом :) Спасибо организаторам, Андрею и конечно же Александру :)
+72
-1
+71
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Zhokaboka
Красивая история, Жаль что джерси слабенькое такое, было бы джерси Кэпиталс, или сборной России, было бы красиво, но от контракта с буками не убежишь...
+54
0
+54
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Сергей Галынский
Две легенды👏👏👏👍
👍 однозначный лайк
+54
-1
+53
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Дух Хлебонасущенского
Меня трудно удивить, но удивили!!! Огромное вам спасибо, друзья и хоккейные болельщики,, без вас эта встреча бы не состоялась! Спасибо Александре, она прекрасная девушка с большой душой! Спасибо редакции и Фонбету за прекрасную организацию, встретили как родного! Всём удачи и всех благ! Теперь Александр нас точно не подведёт!
+42
0
+42
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oleg414
Теперь после каждого результативного матча Саша будет заходить на Спортс и читать посты Духа)
+36
-1
+35
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David17
Это самая офигителньая история для сайта
+35
-1
+34
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Данзан Басаев
Ок, начинаю собирать статистику Заболотного
+26
0
+26
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Плеймейкер87
Данное событие говорит о том, что спортс является очень влиятельным медиа. Ни у одного юзера кого-либо спортивного сайта в стране нет таких возможностей встретиться со своим кумиром. Без спортса Дух так бы не добрался до Александра. В этой истории все красавцы)
+26
-1
+25
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tarvitz877
Ответ ribikorto
Почему жаль? Человек совсем не потерялся в жизни и совсем не похож на сумасшедшего фаната. Здесь на спортсе полно куда более помешанной на своих любимчиках публики. Только эти люди вместо чего-то конструктивного участвуют в бесконечных срачах, хейтят конкурентов любимок и так далее. Вот их можно пожалеть но не Духа.
если бы можно было, поставил бы вам пять плюсов
+18
-1
+17
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LaffyTaffy
Ответ Zhokaboka
Красивая история, Жаль что джерси слабенькое такое, было бы джерси Кэпиталс, или сборной России, было бы красиво, но от контракта с буками не убежишь...
да, Джерси будто с Вайлдберриза
+16
0
+16
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yaki2104
Надеюсь Овечкин за кадром подарил ему нормальный свитер.
+16
-1
+15
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Pirikas
Больше Саши, больше Духа!
Не подведите) оба Великие в своем роде)
+12
-1
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Sevan87
Это прекрасно!!!
+10
0
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Elit
потрясающая история. ребята большие молодцы кто организовал! ради таких историй и следишь за спортом))
+10
-1
+9
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Дух Хлебонасущенского
Ответ Ноябрьский Набат
Поделитесь пжста со Всеми нами!!! Что было самое запоминающее из всей встречи с Ови? Спасибо заранее, за ответ.
Абсолютная доступность Ови и простота в общении! Его разрывают на части, пресс-служба постоянно напоминает об отведённом времени, но он находит эти минуты для болельщиков. Мне даже стало неловко, что я невольно отобрал эти секунды у фанатов, которые ждали его автографа.
+9
0
+9
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Всё знаю
Ответ oleg414
Теперь после каждого результативного матча Саша будет заходить на Спортс и читать посты Духа)
Но сначала Дух посмотрит матч Ови и напишет пост)))
+7
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Alexander Lyakhov
Овечкину, Духу и организаторам встречи - огромный респект!
А на 6-м фото сверху рядом с Духом, часом, не обладатель Бриллиантовой совы Денис Лагутин?
+6
0
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Sebastian Debussy
Ответ Данзан Басаев
Ок, начинаю собирать статистику Заболотного
Это будет не сложно)))🤣🤣🤣 Хотя в этом сезоне он пока хорош
+6
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Sebastian Debussy
Овечкину респектос, что нашел время встретиться с Духом! Дух тоже счастлив полюбому, красивая история получилась!))) Надеюсь Овечкин порадует Духа еще раз, когда побьет этот вечный рекорд!)))
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Александр Воронцов
Ответ Дух Хлебонасущенского
Меня трудно удивить, но удивили!!! Огромное вам спасибо, друзья и хоккейные болельщики,, без вас эта встреча бы не состоялась! Спасибо Александре, она прекрасная девушка с большой душой! Спасибо редакции и Фонбету за прекрасную организацию, встретили как родного! Всём удачи и всех благ! Теперь Александр нас точно не подведёт!
Дух, мы тебя любим и ценим! Эта история очень человечная и добрая. Ждем нового сезона в НХЛ и голов Овечкина с твоей супер статистикой.
+5
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LaffyTaffy
Крутая история!
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Двестик Двестик
Присоединяюсь ко всем теплым словам в адрес Андрея и Александра.

И большое спасибо Александре Лихачевой, как катализатору этой истории, начиная с интервью с Духом и закономерным итогом в виде встречи.
Александра, вы большая умница!
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Alisher Buranov
Духу респект, Овечкину быстрее достичь рекорда Грецки. И всего хорошего всем вам дорогие друзья!!! С уважением к Вам всем
+5
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