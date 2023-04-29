47 комментариев

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Легендарный пользователь Sports.ru – Дух Хлебонасущенского – с 2007 года выкладывает в комментариях под новостями масштабнейшую статистику своего любимого хоккеиста – Александра Овечкина.

Мы вместе с «Фонбетом» организовали их встречу на «FONFEST КХЛ: хоккей в городе». Сейчас все расскажем.

Как возникла идея встречи?

В декабре прошлого года мы взяли у Андрея (настоящее имя Духа) интервью. Оно стало одним из самых заплюсованных постов года – и многие просили организовать встречу двух легенд.

Мы прислушались: в августе сходили на детский турнира Овечкина и рассказали ему об уникальном болельщике. Александр тогда записал Андрею видео.

Этой историей заинтересовались ребята из «Фонбета» (Овечкин – их амбассадор), и мы вместе начали работать над организацией встречи.

Как все прошло: Дух подарил Овечкину модель ракеты, удивил статистикой и победил в споре

Для встречи Дух прилетел с Байконура, где готовит космонавтов к полетам. С ним приехала его дочь Ксения, которая тоже увлекается хоккеем. Она помнит времена, когда Андрей собирал статистику еще в тетради.

До фестиваля мы обменялись подарками. Андрей привез с Байконура модель ракеты, вымпел, медали, магниты, шевроны, связанные с космосом наклейки.

А мы подарили ему футболку и толстовку с персонализированным дизайном – анонс главной новости в стилистике сайта: «Это случилось: Дух Хлебонасущенского встретился с Овечкиным».

До приезда Ови мы вместе с Духом посмотрели матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь» (2:1). Андрей старался не волноваться, хотя всегда мечтал познакомиться с кумиром: «Когда работаешь на Байконуре с космонавтами, привыкаешь не нервничать. Но в этом случае есть приятное волнение».

Овечкин приехал на фестиваль примерно в 14:55 и сразу подошел к Андрею.

Они проговорили около 10 минут, Дух был очень впечатлен: «Эмоции не передать словами! Овечкин – нормальный, простой русский парень. Открытый, не зазвездившийся. Мне нравится, что он приезжает на родину и уделяет внимание болельщикам – это великолепно.

Я сказал ему все, что хотел. Рассказал свою историю, как начал за ним следить. Пожелал достичь главного рекорда – обогнать по голам Гретцки. Александр пообещал выполнить все наши пожелания.

Спасибо всем, кто добивался этой встречи – в том числе пользователям Sports.ru».

Овечкин очень удивился, какую богатую базу цифр собрал Дух о его карьере.

А еще Андрей подготовил квиз из пяти вопросов – и они с Овечкиным поспорили, кто лучше знает карьеру капитана «Вашингтона». Внимание: Александр допустил две (!) ошибки и проиграл. Скоро вы узнаете, что ему теперь предстоит сделать.

Закончилось все обменом подарками. Андрей подарил Овечкину модель ракетоносителя «Протон» – как символ того, что двигаться нужно только вверх, к новым рекордам.

Александр подписал шайбу и джерси: «Андрею от Ovi. Спасибо за веру в меня».

Фото: Катя Орехова