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«У меня кровь русская». Интервью чешского новичка КХЛ Остапа Сафина, сменившего спортивное гражданство

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История о жажде попасть в КХЛ.

В июле Остап Сафин не просто приехал в КХЛ на пробный контракт в «Ладу», но и получил российское спортивное гражданство. 

Сафин родился в Праге, прошел хоккейную школу «Спарты», поиграл в США и Канаде (АХЛ, главная юниорская лига Квебека, хоккейная лига Восточного побережья). Его вызывали в молодежную сборную Чехии, а в 2017 году «Эдмонтон» выбрал в четвертом раунде под 115-м номером.

Несмотря на то, что Остап родился в Праге, вся его семья говорит на русском, а он сам учился в русской школе при посольстве в Чехии. И говорит, что ощущает себя на 100% русским.

В четырех матчах этого сезона чешский новичок «Лады» в среднем проводит по 14 минут и уже отметился дебютной шайбой. Александра Лихачева поговорила с Сафиным о готовности отказаться от Европы ради КХЛ. 

После молодежного Кубка мира мог оказаться в «Ак Барсе», но агенты отговорили

– Это твой первый контракт в КХЛ. До этого часто приезжал в Россию?

– В детстве часто приезжал к бабушке в Тюмень и к дедушке в Краснодар. Когда уже повзрослел, получалось намного реже – в основном только летом на пару недель. 

– Как обустроился в Тольятти?

– Сначала жил в гостинице и перед турниром снял квартиру. Папа еще прилетал и помог обустроиться – что-то докупить по мелочи.

Квартиру сам не искал: парень из команды ее нашел, но его отправили в вышку. Он предложил мне снять – я и согласился. 

– Как город? Уже успел осмотреться?

– С папой на набережной были, ходили по ресторанам. Город красивый, но пока весь не успел посмотреть.

– Папа надолго приезжал?

– Приезжал на «Кубок Лады» в августе. Когда мы полетели в Челябинск – он взял билеты на Москву. У него там друзья, родственники, решил провести время с ними и вернуться в Прагу.

Он редко приезжает в Россию, но сейчас захотел посмотреть мои матчи, как я обустроился. Ему все понравилось, даже подсказывал что-то после игр.

– Отец тоже занимался хоккеем?

– Нет, он в детстве занимался дзюдо, только непрофессионально. Старшего брата отдали в хоккей и потом уже меня. 

– С кем уже подружился в команде?

– Со всеми понемногу. Был знаком с [Никитой] Попугаевым и [Павлом] Колтыгиным. Мы пересекались по сборным или на драфте.

– На молодежном Кубке мира в Нижнекамске генменеджер «Ак Барса» Валиуллин был заинтересован в твоем переходе в клуб, и даже плотно вел переговоры с твоей семьей. Это правда? Почему отказался тогда?

– Было такое. Отчетливо помню, как после турнира Казань хотела, чтобы я прилетел. Тогда был молодой, 16 лет. Поспрашивал агентов, как они на это смотрят, но обсуждение быстро закончилось. Сказали, что сейчас не нужно никуда ехать.

Вернулся в «Спарту» и после драфта улетел в Канаду.

Называет Москву любимым городом (хотя там не жил) и верит, что в России хоккей – вид спорта №1

– Ты успел пожить в Европе, Америке, Канаде и России – какие глобальные отличия? 

– Везде люди разные. В Америке более приветливые, постоянно улыбаются. Не знаю, все ли по-настоящему, но они пытаются быть дружелюбными. В Европе я прожил большую часть жизни и не замечал глобальных отличий от России. Люди такие же.

В Канаде играл в главной команде города – вероятно, поэтому люди узнавали и подходили. Там все ярые болельщики. Для них хоккей на первом месте. Вот в Чехии все-таки футбол – главный вид спорта.

А в России хоккей – номер один, надеюсь на это. 

– Где было комфортнее всего?

– Жить? В России всего месяц, потому не могу точно сказать, но пока меня все устраивает.

Прага – очень комфортный город. Всегда рад туда возвращаться. 

В принципе мне без разницы, я же не отдыхать приезжаю. Это все рабочий процесс, а на города даже не смотрю.

– Ты много где побывал, какое место можешь выделить?

– Лас-Вегас. Там сумасшедшая энергетика. Когда мы прилетали туда на пару дней, я вообще был в шоке – все светится, ярко и шумно в любой день. Все красиво, энергично, люди гуляют. Я был впечатлен. Похожих городов не видел и даже не знаю, есть ли такие вообще.

Хотя любимый город из всех – Москва. Но, возможно, из-за того, что я там не жил. Может, мне там было бы тяжело, так как не люблю большие города. Москва суетная, но погулять там – топ.

– А где ты не был, но хотел побывать?

– В Америке – Нью-Йорк или Майами. В лучших городах Калифорнии я играл. Там пляж, тепло, зимой было +20 – кайфовал от этого. Бывало, мы оттуда улетали в -10 – и это просто колоссальное отличие.

Я слышал, что в Тольятти -35 бывает, в Чехии такого нет. Но я в Канаде поиграл, а там схожий с Россией климат, так что к этому готов.

– Ты сказал, что в России хоккей – вид спорта номер один. Как часто следил за КХЛ?

– Я фанат хоккея, как и многие в России. Поэтому следил и за НХЛ, и за КХЛ. В России же вторая лига по силе, надо следить.

И здесь у меня играет много знакомых, с кем просто пересекались или общались.

– Ты про Дмитрия Яшкина? Как вообще познакомились?

– Да, он живет в Праге, у нас дружат семьи. Мы знакомы с детства, он меня на 6 лет старше. Он всегда был в нашей компании.

– Перед тем, как переехать в Тольятти, поддерживал с ним связь?

– Да. Я уточнял у него некоторые моменты. Не бытовые, а хоккейные. 

По-чешски говорил только в команде и ресторане, учился в русской школе, друзей-чехов – нет

– Ты говорил, что по большей части ощущаешь себя русским. У вас дома на русском говорят?

– Ну конечно! У меня абсолютно все родственники русские, кровь русская. Дома разговариваем только на русском. Да, чешский – мой второй язык, но разговаривал на нем в основном в команде. Или когда в рестораны ходил.

У меня в Праге есть друг, он венгр. Мы разговариваем с ним на чешском. Так что хотя мы в семье разговариваем на русском, чешский точно не забуду.

– Как у семьи обстоят дела с чешским?

– Мне кажется, что люди постарше не особо заморачиваются с языками. Родители живут около 25 лет в Чехии, но папа до сих пор разговаривает на ломаном чешском. Ему без разницы. Да, языки немного похожи, и он когда говорит на русско-чешском – его понимают. Мама говорит хорошо, хотя и с акцентом. Сестра разговаривает на русском, чешском, английском.

– У тебя в Праге больше русских друзей или чехов?

– С чехами я общался только в хоккейной команде. Сказать, чтобы были прям друзья – я не могу. Все русскоязычные – в Чехии их много.

Я учился в русской школе при посольстве в Чехии, друзей заводил в основном там, все окружение русское.

– Там преподавали и русский, и чешский языки?

– В школе был только русский, и на выбор я взял французский, хотя так его и не выучил. Урок ставили девятым по счету, а я из-за тренировок часто его пропускал.

– В Чехии ты подписывал фотографии на русском языке. Местные как на это реагировали?

Раньше все спокойно к этому относились, а сейчас из-за ситуации в мире будут остро реагировать.

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– Как пришел к решению поиграть в России? Как отреагировали близкие? 

– Не скажу, что решение было спонтанным. Я и раньше задумывался, как было бы классно поиграть в России.

Не думал, что полечу сюда так рано. Думал, что получится это сделать после небольшой карьеры в НХЛ, после 30 лет. Но все это были планы, которые не осуществились. 

В силу обстоятельств пришлось вернуться в Европу, начать все заново, чтобы потом снова попробовать себя за океаном. В прошлом году поиграл в Чехии, и мне не особо понравилось. Команда звездная, было тяжело себя проявить. А я молодой, мне нужно себя показывать. Поэтому выбрал Россию, где нужны игроки, так как многие уехали. 

Лига хорошая, и мы вместе с семьей и агентами приняли решение поиграть в КХЛ. Семья меня всегда поддерживает. Думаю, мы сделали правильный выбор.

– Не боялся осуждения?

– Нет. Из знакомых никто не осуждал. Все понимали, что я еду за хорошим хоккеем и в первую очередь работать. Писали только люди, которых я не знаю, а мне на их мнение без разницы.

– Как ты вообще согласился на пробный контракт в команду, которая только вернулась в КХЛ?

– Понимал, что очень сильно рискую. У меня был еще год контракта в Праге, и я попросил, чтобы меня уволили. Если бы с «Ладой» не получилось, обратно уже никак не смог бы вернуться, потому что тем, кто уезжает в Россию, запрещают играть в Европе. Но я был уверен в своих силах и шел напролом.

– Разве можно договориться, чтобы тебя просто уволили? Без компенсации?

– Нет, все было обоюдно и мирно. Они меня поняли. Мы попросили их по-дружески, потому что я вырос в этой команде.

– Как вообще возник вариант с «Ладой»?

– Это все решали агенты. Я ждал момента, когда напишут «выезжай куда угодно». Мне было без разницы, куда лететь, я просто хотел играть в хоккей в хорошей лиге.

«Лада» вернулась в КХЛ, и мне интересно тут поиграть: ребята такие же, как я – голодные на победы. Для меня это идеальный вариант.

– Почему не поехал как легионер? Из-за лимита?

– Я понимал, что у меня не лучшая статистика – и было бы тяжело найти работу в КХЛ.

Смена спортивного гражданства – несложный процесс, а полетев сюда как русский, получаешь больше шансов и выбора команд. Практически в каждой команде закрыты позиции легионеров, и мне было бы сложно на них пробиться.

– У тебя всегда было двойное гражданство, просто сейчас ты получил внутренний паспорт. Как происходит эта процедура?

– Я принес загранпаспорт, свидетельство о рождении, и мне все сделали за 4 дня. Все было очень быстро.

После этого уже сменил спортивное гражданство, отдал все документы в федерацию хоккея, мне все оформили.

– Если поменял спортивное гражданство, сможешь потом вернуться в чешскую сборную? 

– Если вернусь обратно, то, думаю, да. Я об этом не задумывался, так как делал все ради КХЛ. 

– Раньше говорил, что хочешь выступать только за сборную Чехии. Но сейчас туда не берут игроков из КХЛ. Теперь не исключаешь возможность поменять сборную?

– Такого варианта не исключаю. Я приехал играть в хоккей, а как дальше будет – посмотрим.

– В интервью русским медиа ты говоришь, что «всегда ощущал себя русским», а чешским – «это формальность». Как на самом деле?

– Когда я уехал, началась классическая возня, писали гадости в личные сообщения. Я не обращал на это внимания, был сосредоточен только на подписании контракта. 

Как начал тренироваться в Тольятти, пошла информация, что я получаю российское гражданство, а чешский паспорт чуть ли не выкинул. Я удивился этим слухам и дал чешскому изданию интервью, чтобы все успокоились. Объяснил все, как есть.

– Как реагировал на эти слухи?

– Вообще не понял, почему начали раздувать эту тему. Думаю, что в руководстве «Лады» не знали, что у меня есть загранпаспорт, и поэтому так сказали. Медиа упустили, что это спортивное гражданство. Не знаю, как так получилось все.

Из-за этого в Чехии все сошли с ума и начали писать, что чешский хоккеист выкинул чешский паспорт в мусорку и так далее.

Это не бесило, меня сложно вывести из себя, поэтому реагировал спокойно. Чешский паспорт при мне, но и русский теперь тоже.

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Фото: Andrea BrancaJP/Global Look Press; Instagram/ostapsafinhclada.ru

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