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Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику

Александр Овечкин Александр Овечкин
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Мы этого ждали.

Александр Овечкин записал видеообращение для легенды Sports.ru – Дух Хлебонасущенского ведет его статистику с 2007 (!) года и выкладывает в комментариях под новостями о новых голах.

В декабре прошлого года мы подробно поговорили с Духом (его настоящее имя Андрей). Комментарии с его статистикой содержат десятки пунктов и собирают под тысячу плюсов. Когда он начинал в 2007-м, еще не было такой обширной и доступной информации, ее приходилось собирать по крупицам.

Андрей совмещает хоккейное хобби с работой на Байконуре – он отправляет людей в космос. Статистику обычно публикует по дороге на работу. Мало того, у него даже появились последователи.

В комментариях под интервью было множество положительных откликов. В том числе пользователи массово просили рассказать Александру Овечкину о Духе Хлебонасущенского. И вот пришло время. 

Александра Лихачева встретилась с Александром на детском турнире OviCup в Красногорске, там проводили и Матч Легенд.

Узнав историю о Духе, Овечкин записал ему видеообращение:

«Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику. Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд (Гретцки), и твоя статистика будет на вес золота. Удачи».

Дух после просмотра видео перезвонил. Его голос был очень радостным, он несколько раз поблагодарил и сказал, что ему безумно приятно. 

Такие истории делают спорт чуточку лучше.

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

Ориентиром для Овечкина в следующем сезоне снова будет Бретт Халл. Его 37 голов – рекорд для 38-летних

Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным

Фото: личный архив Андрея 

6 комментариев

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tarvitz877
Ставьте плюс, если ждете встречу Овечкина и Андрея🙌🏼
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Hlebushik09
После побитие рекорда, нужно организовать встречу двух легенд!!!
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Лёша Алёшин
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
уважаемые ведущие блогов страничек хоккейных команд нхл пожалуйста разберитесь со статистикой игроков она давно не правилась будь то бэкстрем у которого 1000 очков но почему-то в статистике 899 и по матчам у многих понимаю что нудно долго кропотливая работа но к сезону надо подготовится многие закончили с хоккеем числятся в командах многие уехали в кхл кто-то лигой ниже спустился а в списках команд нужен порядок
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Ноябрьский Набат
Ну респект, что такая легенда не оставил без внимания. Ведь мы все голосовали за этот пост. Чтоб он был в топе.
Ждём сезон с нетерпением и стату Духа.
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