Мы этого ждали.

Александр Овечкин записал видеообращение для легенды Sports.ru – Дух Хлебонасущенского ведет его статистику с 2007 (!) года и выкладывает в комментариях под новостями о новых голах.

В декабре прошлого года мы подробно поговорили с Духом (его настоящее имя Андрей). Комментарии с его статистикой содержат десятки пунктов и собирают под тысячу плюсов. Когда он начинал в 2007-м, еще не было такой обширной и доступной информации, ее приходилось собирать по крупицам.

Андрей совмещает хоккейное хобби с работой на Байконуре – он отправляет людей в космос. Статистику обычно публикует по дороге на работу. Мало того, у него даже появились последователи.

В комментариях под интервью было множество положительных откликов. В том числе пользователи массово просили рассказать Александру Овечкину о Духе Хлебонасущенского. И вот пришло время.

Александра Лихачева встретилась с Александром на детском турнире OviCup в Красногорске, там проводили и Матч Легенд.

Узнав историю о Духе, Овечкин записал ему видеообращение:

«Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику. Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд (Гретцки), и твоя статистика будет на вес золота. Удачи».

Дух после просмотра видео перезвонил. Его голос был очень радостным, он несколько раз поблагодарил и сказал, что ему безумно приятно.

Такие истории делают спорт чуточку лучше.

Фото: личный архив Андрея