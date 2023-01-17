Парадоксы межсезонья.

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open прошел один из самых интересных матчей лета. «Авангард» победил СКА со счетом 5:1 – единственный гол у питерцев забил центрфорвард Мичков. Авторы голов Омска: Михайлов, Венгрыжановский, Мурылев, Панюков, Куликов. Половину из этих фамилий массовый зритель никогда не слышал, но они – новые лица клуба.

По главным звездам «Авангарда» все неожиданно прояснилось как раз после матча со СКА. Центрфорвард Найт уходит: женился и выкупил контракт. Зато Владимир Ткачев остается. Он прилетел к «Авангарду» в Сочи и там подписал трехлетний контракт. Вместе с Буше они ждут замену Найту в будущей яркой тройке.

Уход лидеров в СКА – одна из многих серьезных проблем «Авангарда» на всех уровнях

Вокруг матча «Авангард» – СКА традиционно ощущалось напряжение. Формально это все те же два топ-клуба, которые спонсирует «Газпром нефть». Вот только летом 2023-го их игры считываются еще и через переходы топ-игроков. В СКА оказались Сергей Толчинский и Арсений Грицюк – бывшие хоккеисты «Авангарда». Туда же ушел нападающий Дедунов.

После первой игры за СКА против «Авангарда» на их лицах были улыбки:

Буквально пару месяцев назад было сложно представить подобную атмосферу.

Переговоры по Грицюку и Толчинскому «Авангард» вел еще в апреле. Ответ на все предложения от их агента Шуми Бабаева: «Ситуация с «Авангардом» закрыта, думаю. Предложение по Сергею – смех, даже разговаривать не буду. Арсений будет в НХЛ». На фоне слива конкретных деталей в переговорах за клуб вступился капитан Дамир Шапризянов – его Бабаев вообще назвал крысой.

В итоге Грицюк и Толчинский ушли в СКА, где удовлетворили все их запрашиваемые условия. Арсений выбирал между СКА и «Нью-Джерси» и остановился на первом варианте. Бабаев объяснял: «Авангард» мог бы повторить контракт от СКА, но тогда Грицюк обязательно поехал бы в НХЛ. Ему не понравились переговорные встречи с «Авангардом», а в СКА дали вообще все для развития еще на два сезона».

Толчинского подкупил срок контракта – в Санкт-Петербурге он останется аж до 30 апреля 2028 года. Этого хотела сторона Сергея, а СКА и сам готовил подобное предложение. С «Авангардом» Толчинский не договорился в том числе из-за сложного фона между клубом и Бабаевым. Важные слова Шуми об этом процессе: «Это «Авангард» думал, что они ведут переговоры без агента».

Казалось, что «Авангард» из-за этого вынужденно меняет вектор развития – смотрит много молодых игроков и дает шанс не самым известным новичкам. Панюков, Пьянов и Гераськин перед сезоном стали лидерами, пока в Омске разбираются с контрактами звезд и подписанием легионера. Дальше именно эта тройка будет в «Авангарде» второй и заменит ушедшее звено Грицюк – Бродхерст – Толчинский.

«Авангард» начал турнир Sochi Hockey Open с поражения от «Сочи» (1:3), а тренер Кравец потом проговаривал удручающую мысль: «12 человек в атаке не могут забросить ни одной шайбы». Турбулентность сохраняется не только на льду. Антон Курьянов экстренно включается в процессы работы генменеджера и больше берет на себя после ухода Крылова с руководящей должности.

Кравец вообще едва остался в «Авангарде» – сорвались переговоры с Хартли и другими кандидатами. В итоге «Авангард» оставил тренера, но тот долго ждал решения клуба и в такой атмосфере включился в работу с разобранным составом. Номинально «Авангард» вылетел из числа претендентов на Кубок Гагарина, хотя Кравец и говорит о попытке навязать конкуренцию.

Кажется, все не так плохо: «Авангард» наладил отношения с агентом, а молодежь готова к новому уровню

Владимир Ткачев – один из лучших игроков «Авангарда» в сезоне-2022/23. Там он переписывал карьерные рекорды по очкам в регулярке и плей-офф, делал лучше и раскрывал партнеров по звену. «Авангард» – родной клуб для Ткачева. В Омске он начинал карьеру, прошел через «Омских Ястребов», а затем возвращался в команду уже на новую арену.

На двух матчах «Авангарда» в Сочи Ткачев присутствовал вместе с агентом. Интересы Ткачева представляет все тот же Шуми Бабаев, но в его ситуации не нужно искать дополнительный подтекст. Ткачев уже выступал за СКА – уходить туда в третий раз за карьеру он не собирался.

Все лето Владимир настраивался на возможный отъезд в НХЛ. Это затягивало его переговоры с «Авангардом». Они проходили совсем в другом ключе и отличались от случаев Грицюка и Толчинского. Ткачев сразу обозначил: в России у «Авангарда» при любых раскладах остается приоритет по договоренностям. Если он не уезжает из КХЛ, то наверняка остается в Омске.

Агент Бабаев объяснял изменившуюся реальность так: «Тот человек, который устроил весь этот скандал и фейерверк, – теперь его влияние на команду ограничено. А кто пришел – они на позитиве и понимают, что от нас не идет никакого негатива». Бабаев подразумевает фигуру Рашида Хабибулина, которого обвинял в создании конфликтов и сложностей в переговорах.

Летом Хабибулин перешел на роль ассистента генерального менеджера – его место и занял Антон Курьянов. «Матч ТВ» утверждает, что «Авангард» выписал Ткачеву контракт на 100 миллионов в год. Он заработает в клубе даже больше Рида Буше (95 млн). «Авангард» сохранил лидера, но сделал его самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Клуб может позволить себе подобное, учитывая фамилии остальных игроков из текущего состава. Кроме возможного новичка-легионера, никто и близко не имеет контрактов на уровне Ткачева и Буше. «Авангард» обозначил ключевую деталь уже в официальном объявлении о продлении контракта с Владимиром: «Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона».

В СКА параллельно собственные эксперименты: Ротенберг добавил Грицюка в звено к Мичкову – Матвей забил с передачи Арсения. Толчинский пока играет с Лайпсиком и пропустившим прошлый сезон Танковым. Выбор игроков и вариантов сочетаний у СКА пока намного больше, чем у «Авангарда». Хотя новички заиграли и там. Венгрыжановский тяжело проходил в «Торпедо» Ларионова, Панюков набирал мало очков за «Ак Барс» – оба забили СКА.

Матч «Авангарда» и СКА показал, что в молодежке «Авангарда» тоже хватает перспективных игроков. 19-летний Илья Рейнгардт выбил против СКА хет-трик из голевых передач. 20-летний защитник Артем Мурылев набрал 1+1. Оба фигурировали в весенних новостях, когда «Авангард» почти одновременно подписал девять новых двусторонних контрактов с игроками из системы.

Интересно, что прогресс хоккеистов в «Авангарде» будто бы разозлил Романа Ротенберга. На пресс-конференции он попросил журналиста «СЭ» Михаила Зислиса не перебивать, и продолжал говорить о своих игроках: «Если вы сравниваете с нашим составом, то давайте пойдем конкретно по фамилиям. Сколько у нас игроков 2004 и 2005 года рождения и сколько у «Авангарда»?

Первый официальный матч между СКА и «Авангардом» пройдет 2 ноября в Санкт-Петербурге. Кажется, будет горячо.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Максим Богодвид