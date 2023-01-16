«Из 300 своих птиц могу узнать каждую и назвать номер». Монолог хоккеиста ЦСКА о любви к голубям

Увлечение Семена Панкратова.

24-летний нападающий ЦСКА Семен Панкратов пятый год играет в КХЛ – и уже взял Кубок Гагарина. В чемпионском плей-офф у него 4 (2+2) очка в 12 матчах.

Кроме хоккея, Семен живет необычным хобби: разводит голубей и участвует с ними в соревнованиях. Любовь к птицам привил отец, а первого голубя Семену подарили в 8 лет.

Александра Лихачева встретилась с Панкратовым, чтобы услышать о голубях то, чего вы наверняка не знали.

В России голубей разводят для души. А в Европе и Китае это большой бизнес

Голубеводство – необычное для России увлечение. Но во времена СССР практически каждый пацан этим занимался, держали их на чердаках и в подвалах. Папа рассказывал, как родители давали деньги на еду в школе, а он бежал на базар и тратил их на голубей.

Он занимается голубями больше 20 лет и еще в детстве привил мне это душевное увлечение. Сначала я просто наблюдал за процессом, затем помогал, а сейчас делаю самостоятельные шажки в этом направлении.

В Европе помешаны на голубеводстве – Польша, Германия, Голландия. Там очень много опытных голубеводов, лучшие профи даже выводят свою линию – например, Янссен.

Голубиные гонки в Китае – прибыльный бизнес. И недавно китаец за 1,6 млн евро купил на аукционе бельгийского голубя, который выиграл много соревнований.

Часть птиц держат в закрытой голубятне – иначе улетят, очень преданы старому дому

На нашем участке в Подмосковье стоят две голубятни. Содержим около 300 голубей разных пород. Кого-то из Польши привозили, есть и Янссены – на мой взгляд, они самые преданные.

Голуби, которых мы покупаем для разведения, сидят в закрытой голубятне, потому что могут улететь – очень преданы старому дому. Возможно, это звучит жестоко, но мы стараемся создать все условия для них: они могут выходить в вольер на улице в любую погоду – помыться под дождем или погреться на солнце.

Голубеводство отнимает много времени, птицам нужен постоянный уход. Так что по ходу сезона всем занимается отец – 70 процентов забот на нем. Но летом я стараюсь делать всю грязную работу, чтобы у отца была передышка. Он меня научил, что в голубятне всегда должно быть чисто.

Следим за питанием. Кормим зерном, кукурузой, горохом, семечками и ячменем. Нельзя забывать о различных витаминах и минералах. Это самое дорогое в содержании.

Витамины зависят от сезона. Зимой стараемся давать как можно меньше препаратов. Никаких антибиотиков. Во время сезона, который начинается в мае, уже увеличиваем дозировку, чтобы быстрее восстанавливались и набирали мышечную массу.

Спортивное голубеводство: цветные побеждают редко, а мальчиков мотивируют девочками

Бывают разные голуби. Декоративные – изящные и красивые: пушистые, кудрявые. В прошлом году завел себе ижевских гривунов. Они белые с черной шеей.

Есть высоколетные птицы, они парят выше облаков.

Но мое увлечение – спортивные. У них различный окрас: белые, черные, красные. На результат это не влияет, но в основном лучшие – серые либо рябые. Редко бывает, чтобы цветной голубь что-то выигрывал.

Как проходят соревнования? По субботам отвожу голубей в клуб, туда со всей Москвы и области приезжают голубеводы. Птиц сажают в клетки по 25 штук, грузят в голубевоз и отвозят на 250 км от города. В воскресенье, с восходом солнца в 5-6 утра их выпускают, и каждый голубь летит домой.

У них природой заложено – всегда возвращаться домой. Так во время войны голубями отправляли почту. Еще мне рассказывали историю: голуби поселились на крыше дома и мешали людям. Хозяин поднялся на чердак, забрал их и вывез. Возвращается – а они опять там сидят. Так что голубь знает, где его дом.

Есть разные фишки, как мотивировать голубя на гонку. Самый распространенный прием: пять дней девочки с мальчиками живут отдельно, а в субботу утром запускаю девочек к мальчикам. Начинается бурный всплеск, но через 15 минут я их забираю и отвожу на соревнования. Они знают, что кто-то их ждет дома, и стараются быстрее вернуться.

Чтобы понять, как определяется победитель, расскажу предысторию. Когда рождается голубь, ему на лапку надевается колечко. У людей есть паспорт, а у них кольцо с номером. Когда исполняется год – на другую лапку надевают чип, куда забивается, что это за голубь, пол, номер.

И этот чип фиксирует, когда голубь возвращается домой – при входе в голубятню стоит электронная доска, куда он садится, и данные передаются в компьютер. На следующий день все привозят компьютеры в клуб, в базу выводится вся информация и выявляется победитель.

Все люди живут в разных местах: кто-то – в центре, кто-то – в области. Есть специальный человек в клубе, который вбивает точки, кто где живет. Потом высчитывают скорость, время, расстояние. Это уже считается в таблице, и распределяются места.

Голубей отбирают жестко – слабым нужно выжить в марафоне, чтобы получить новый шанс

Я участвую в соревнованиях «Голубь мира». Гонки бывают разные: самые короткие – 250 км, самые длинные – 1000. На длинную дистанцию отправляют более опытных голубей, от трех лет и старше.

Отбор жесткий. Как и у хоккеистов, у голубей есть статистика: в прошлом сезоне отлетал 10 соревнований, а в зачет попал лишь однажды. Если голубь не приносит результат, я даю ему сложную дистанцию: отправлю на 1000 км и посмотрю, как себя проявит. Прилетит – получит шанс, если нет – на его месте будет другой.

У голубей тоже есть специализация: спринт, средние дистанции, марафон. Подбираешь по этим параметрам родителей, которые сами хорошо летали, соединяешь – и они дают детей. Одна голубка летела 14 часов без остановки и заняла первое место.

Еще хочу поучаствовать в самом крупном соревновании – в Барселоне. Туда отвозят голубей со всего мира, и каждый летит в свою страну домой.

Транспортировка голубей происходит так: например, мы договорились с голубеводами со всей Москвы, кто хочет принять участие, собрать 30 голубей. Кто-то один их везет. В Испании платные соревнования, нужен взнос за каждого голубя: уход, питание, препараты. Когда их привозят, дают восстановиться после тяжелой дороги, готовят к выпуску. Там участвует около 15-20 тысяч голубей.

Для меня соревнования – это азарт. В воскресенье в 6 утра я уже на улице. Вроде им еще рано лететь, но я смотрю в небо и думаю: «А вдруг кто прилетит».

На соревнованиях всегда есть интрига, редко бывает абсолютный чемпион. У нас отличный клуб с сильными голубеводами: Михаил Кудин, Сергей Столяров, Виктор Аверин, Геннадий Буцких, Александр Скугаревский, Владимир Смекалин, Михаил Силиванов и другие.

Усиливаемся обычно птицами из заграницы – в России хорошую трудно найти. И мало кто таких продаст.

В этом году из 15 гонок наша голубятня выиграла две. Это неплохой результат, потому что есть голубеводы сильнее.

Раньше еще был призовой фонд, спонсоры. Сейчас уже чисто символически – кубки и медали. Но все равно это дает имя. Когда выигрываешь, со всей России тобой интересуются и приезжают за голубями. Это еще и заработок. Как завел инстаграм, интерес стал еще больше.

На тренировках подгоняет голубей удочкой и не дает им сидеть. Иначе не будет развития

Дрессировка происходит очень просто: выпускаем в небо – если кто-то садится на крышу, подгоняем специальной удочкой. Они должны летать около часа, иначе не будет развития.

Голуби не могут изо дня в день летать по кругу. Они выстраивают маршрут в зависимости от ветров и других факторов. Есть те, кто улетает в зону невидимости, но всегда возвращается.

Чтобы завлечь птицу домой, начинаю свистеть – тогда голубь понимает, что его сейчас будут кормить, и спешит в голубятню.

Перед сезоном, в первых числах мая, начинаю действовать по-другому: собираю голубей и отвожу их на 50 км от дома, а они уже сами прилетают. Бывало, вывозили и на 130 км.

Самое страшное во время соревнований – провода, хищники и, конечно, люди

Конечно, волнуюсь, когда выпускаю их летать. Бывало, прихожу, а голубя нет. Или на прошлой дистанции занял первые места, а сейчас не прилетел. Сразу вопросы: как? что? почему? Бывает, возвращается через несколько дней, а бывает, увы, нет.

Многие бьются о провода, или когда жарко – видят мазут, думают, что это вода, и прилипают. Есть люди, которые закрывают голубей, когда они залетают попить. Видят, что хороший голубь, и оставляют себе.

В прошлом году была история, когда голубь прилетел спустя две недели, но у него не было хвоста – попал под хищника.

Ко мне как-то с соревнований залетел чужой, а у него крылья повисли – пить хочет. Сразу мчится в голубятню поближе к воде. Я посмотрел номер, зашел на сайт клуба и выяснил, у кого такие номера. Позвонил хозяину и сказал, что его голубь у меня. Сейчас многие стали так делать, но некоторые не звонят.

Из-за первого голубя не спал ночь. Отец учил не влюбляться – но все равно есть фавориты

Когда мне было 8 лет, я ездил с отцом в клуб, и голубевод Николай Шкобар на соревновании подарил мне белого голубя. На тот момент белые были для меня неописуемой красоты, хотя тот с небольшим дефектом – клюв наискосок.

Совсем еще птенец – я его выпускал, чтобы он набирал форму. И все было хорошо, но однажды прилетел хищник и начал за ним гоняться. Его не было три дня, и я подумал, что голубя схватили. Сильно переживал, а первую ночь вообще не спал! В итоге он вернулся и прожил 15 лет.

И сейчас у нас есть долгожитель – ему 18. Так-то сложно сказать, сколько живут голуби, которые участвуют в соревнованиях. Они всегда могут не долететь до дома.

У каждого голубя отличительные черты, мимика. Из 300 своих птиц могу узнать каждую и назвать номер.

Имена обычно дают тем, кто выигрывал призовые места, но мы своим не даем. Есть принцип, который привил отец – нельзя влюбляться. Сразу идут поблажки, из-за которых голубь может потеряться.

Не могу сказать, что у меня нет любимчиков. Кто-то занимает первые места, кто-то просто запал в душу. Но стараюсь ко всем относиться одинаково.

Голуби – это не только отдых от хоккея, но и пример душевных качеств. Правда, уличные все равно пугают

В хоккее много стресса и очень важно найти способ расслабиться, отвлечься. Для меня это голуби. Могу зайти в голубятню и простоять там два часа – совершенно другие мысли! Меня вдохновляет, когда утром выпускаю их в небо и просто смотрю.

Конечно, больше всего меня цепляют соревнования. Напряженно жду возвращения своих голубей, интересуюсь у других заводчиков, прилетели у них или нет.

Чему люди могут поучиться у голубей, так это преданности. Они выбирают пару на всю жизнь и всегда стараются вернуться друг к другу. Конечно, есть исключения. Например, голубка может уйти от старого самца, у которого уже нет сил.

Некоторые голуби привязываются к своему хозяину. Садятся на плечо и ждут вкусняшку. Это ощущение могут понять только голубеводы. Это нужно увидеть и прочувствовать.

Кстати, к уличным голубям, как и многие, отношусь с опаской. У них может быть множество заболеваний. Бывало, что и к нам такие залетали. Мы стараемся их как можно быстрее вывести.

Своим делаем прививки – мы с отцом самостоятельно, ветеринаров у нас нет, вообще не развито. Это изучают в Польше, и препараты везут оттуда. Мы уже знаем, что колоть.

Голубеводство – кайф для души. Но не все это понимают

Я бы хотел, чтобы голубеводческая династия в нашей семье продолжалась, но заставить кого-то нельзя. Папа меня не заставлял, я сам проявил интерес. Старшей сестре, например, это не нравится. Вот мама тоже заинтересовалась, ждет, когда уже наши прилетят с соревнований: смотрит в небо, свистит и зазывает.

Часто говорят, что голубеводство – странное занятие. Для многих это дорогое развлечение в пустоту. Они просто не понимают, какое это удовольствие.

Фото: instagram.com/semen_pankratov; instagram.com/pigeon_russia_68