Грузия – Чехия – дерби сумасшедших историй. Доказываю из Гамбурга

Репортаж Любови Курчавовой.

Матч Чехии с Грузией – путеводитель по захватывающим человеческим историям в футболе. Я выбрала несколько ярких героев и наблюдала за ними особенно внимательно.

Георгий Мамардашвили – от четвертого вратаря (в нескольких командах) до рекорда Евро-2024

Конечно, он. Когда вратаря называют «стеной», имеют в виду именно такую игру.

Мамардашвили тащил даже в моменты, когда я уже не верила, что это возможно.

Чтобы осознать:

● 11 сэйвов – рекорд Евро-2024, до рекорда за всю историю не хватило одного (12 – у Александра Колинько, Латвия-2004)

● Чехия – первая команда в истории Евро, не победившая после 12 ударов в створ.

● Чехия выбила 3,19 xG. Если звучит не так впечатляюще, разверну чуть иначе: без чудес от Мамардашвили Грузия пропустила бы четыре.

В тбилисском «Динамо» ему не дали шанса – ни одного за четыре года. И отправляли в аренды: сначала – «Рустави», потом – тбилисский «Локомотив». Георгий бесился и мечтал доказать, что это ошибка.

А затем за ним пришла «Валенсия» – позвали в аренду без гарантии выкупа. И Георгий рискнул.

Так он снова стал четвертым вратарем. В основе на него не рассчитывали, но из-за травм Силлессена и Доменека Мамардашвили дебютировал в Ла Лиге уже в 20.

Что было дальше? Георгий признавался: понимал, что шанс будет всего один. И вцепился. Больше Силлессен в старт не вернулся.

И сегодня мы увидели почему.

Уже на второй минуте – два сложнейших сэйва подряд в одном эпизоде. На третьей – еще один.

К тридцатой минуте сэйвов было уже шесть.

Я смотрела на поле в оцепенении: казалось, ворота Грузии заколдованы, что там невидимый барьер, который невозможно преодолеть. Вы же видели, как забили чехи? Словно силой проломили эту магическую стену.

Вышедший на замену за четыре минуты до гола Ондржей Лингр пробил головой в дальний. Казалось, уж это-то неотразимо – мяч летел в дальний нижний, даже Мамардашвили не дотянулся бы.

И тут мяч, словно издеваясь над чехами, стукнулся о штангу.

Патрик Шик – к статусу чешского героя через постоянные травмы

Но должно же было повезти и чехам.

После гола Лингр встряхнул Патрика Шика так, будто пытался вложить в него энергию на дальнейшую борьбу с волшебством Мамардашвили.

Шика мы знаем давно. В 2017-м «Рома» отдала за него 38 миллионов евро (на тот момент – самая дорогая покупка в истории клуба). В 2021-м Патрик провел классный Евро – пять голов в пяти матчах.

Но весь его карьерный путь – история борьбы с травмами. У него ни сезона без них. Прошлый был совсем грустным: Шик суммарно пропустил 329 дней.

Только представьте, как счастлив игрок, забивший такой вымученный гол на Евро.

Игрок, который всю карьеру борется не только с соперниками, но и с собственным телом.

Игрок, который выходит в атаке против вратаря в плаще супергероя.

Этот игрок забивает – да, неловко, но забивает – в ворота, за которыми – целая трибуна чешских болельщиков. И эта трибуна после гола сходит с ума: на поле летят пивные стаканы, мужчины орут, беснуются, стягивают с себя футболки.

Жорж Микаутадзе – через разочарования к роли главного (и единственного) бомбардира сборной Грузии

Но вообще-то Шик сравнял. А до этого был еще один гол – Жоржа Микаутадзе.

На минуту вернемся в прошлое.

2015-й – 15-летнего Жоржа Микаутадзе отчисляют из академии «Лиона». Причины: недостаток мощи, сильные конкуренты, нехватка игровых навыков. Слезы на парковке, долгий разговор с родителями.

2023-й – «Аякс» покупает Микаутадзе за 16 миллионов евро. Похоже на отличный шанс. Но команда валится, обновляя антирекорды, получает шесть от злейших врагов из «Фейеноорда». У Жоржа все тоже плохо – ноль результативных действий в девяти матчах.

Сегодня Грузия терпела против Чехии, а на 49-й получила неожиданный подарок от Робина Гранача – рука и пенальти.

Микаутадзе забрал мяч у Георгия Цитатшвили. Такая дерзость – от единственного игрока Грузии, не забившего в серии с Грецией в финале стыков. И так же дерзко он развел мяч и вратаря Индржиха Станека по углам.

Теперь Микаутадзе – среди главных бомбардиров Евро-2024: два гола в двух матчах. И единственный, кто забивает у Грузии на этом турнире.

Робин Гранач – пока главный страдалец этого Евро

Но Микаутадзе не получил бы такой шанс, если бы не Робин Гранач.

Его судьба на этом турнире напоминает: футбол – это не только про истории с счастливым финалом.

Гранач отлично смотрелся против Португалии (не только мое мнение: в чешских медиа полно комплиментов), но из его ошибок родились два гола. Чехия вела, но уступила 1:2.

Сегодня Гранач неловко выставил руку в штрафной. Пенальти, гол. Чехия доминировала, но сыграла 1:1.

Катастрофа.

Но вообще-то история Гранача – про резкий взлет.

Два года назад он играл за словацкий середняк «Липтовски-Микулаш». В прошлом – боролся за выживание с «Пардубице». Перед стартом этого сезона Робин перешел в пльзеньскую «Викторию» – и стал лучшим защитником чешского чемпионата, вытеснив из старта легенду и капитана Лукаша Гейду. С Граначем у «Виктории» было восемь сухих матчей в Лиге конференций подряд.

И вот парень, у которого сезон мечты, приезжает на Евро с багажом из трех матчей за сборную. Выходит в старте и на Португалию, и на Грузию – теперь игр за Чехию у него пять. И плюс три ошибки.

Трагедия. Но, кажется, все, кто мечтали о больших турнирах, должны быть готовы и к таким испытаниям.

***

Весь сегодняшний матч я видела на поле не футболистов с характеристиками, навыками и задачами, а истории, стоящие за ними.

Сражались не только те, о ком я рассказала подробно.

Томаш Соучек ездил по сто километров ради тренировок со «Славией».

Обороной Грузии командовал Лаша Двали, у которого в 2013-м сбылась и сразу же оборвалась мечта об Англии – из-за проблем с визой он не сыграл за «Рединг» ни разу.

На последние минуты у чехов вышел Петр Шевчик, который родился в деревне на семьсот жителей (там и начинал играть в футбол).

У Грузии в середине второго тайма появился Георгий Чакветадзе, семья которого бежала из Абхазии от войны.

Продолжать можно долго. И не только о преодолениях, но о разочарованиях. Например, страдал еще и Саба Лобжанидзе. Он мог в одну секунду превратиться в национального героя, но пробил сильно выше после выхода троих в одного (кстати, Гранача).

После матча я смотрела, как грузины всей командой утешают Лобжанидзе. Как чешские футболисты всем составом встают на колено перед болевшей за них трибуной. Как весь грузинский состав хлопает в одном ритме с той половиной стадиона, что поддерживала его.

И думала: сколько же людей сегодня проживали что-то бесконечно важное.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey; IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press