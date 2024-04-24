Шесть тяжелых испытаний, которые не сломали железного защитника «Арсенала»

Любовь Курчавова – об игроке, который не сдается.

Связка Габриэла Магальяэса и Вильяма Салиба – синоним забетонированной обороны «Арсенала» в этом сезоне. Всего 26 пропущенных – никто в АПЛ не защищается лучше (у «Ливерпуля» и «Ман Сити» – по 32).

Если про Салиба мы уже рассказывали (1 , 2 ), то про Габриэла – еще нет.

А зря: его история напомнит, что сдаваться не стоит даже в самые сложные моменты.

Срочно исправляемся.

Победил тоску по дому

В 14 Габриэл решил, что с него хватит.

Неделя в «Аваи» из Флорианополиса (700 километров от родного Сан-Паулу) довела: Габриэл жутко скучал по дому и постоянно плакал.

А ведь на просмотр он мог и не доехать.

В 12-часовой путь парень отправился один: родители не поехали из-за работы. Автобус часто останавливался, и на одной из станций Габриэл вышел, думая, что уже пора. Глазами поискал сотрудника «Аваи», который должен был его встретить, а потом осознал, что вышел раньше, чем нужно. Повезло: ускорения хватило, чтобы догнать уезжающий автобус.

Так что во Флорианополисе он оказался. Но, кажется, только для того, чтобы захотеть уехать.

Причем на поле все шло хорошо: одна тренировка – и Габриэлу предложили место в академии. Но после просмотра парень собирал вещи, не планируя возвращаться. Казалось, футбол того не стоит: слишком хотелось поближе к родным.

Вернуться убедил отец.

– Заставлять я не буду, но миллионы мечтают о такой возможности. Это футбольная жизнь – тяжелый труд вдали от семьи и друзей. Если хочешь успеха в футболе, через это нужно пройти. Но если решишь остаться, будешь работать со мной по утрам.

Габриэл думал. Видимо, машины (отец работал курьером на фургоне) ему нравились меньше футбола, потому что через неделю координатор «Аваи» Диого Фернандес получил звонок:

– Вы готовы принять меня обратно?

Закрепился в составе, хотя был самым младшим

Да, «Аваи» были готовы.

И дело не в том, что в Габриэле видели огромный талант. Взяли его просто из-за того, что он был высоким (еще в 12 так выделялся, что родители соперников задумывались, не переписан ли), худым и левоногим. «И мы знали, что мало кто, кроме «Аваи», примет его, – рассказывал потом Фернандес. – Он был слишком мягок в единоборствах и не умел играть головой».

Габриэл мечтал об атаке (фанател от Робиньо, Роналдиньо и Роналдо), но поставили его в оборону. Парень подумал: «Чтооо, сюда?»

А ведь Габриэл, родившийся в декабре 1997-го, был младшим в «Аваи». Это работало против него: тихий парень уступал в физике тем, кто почти на год старше, и с трудом проявлял себя на поле. Он все так же скучал по дому: спасали поддержка первого тренера Нилтиньо Косты и психолог, нанятый клубом.

Сверкнуть помог случай: в старте юношеского «Аваи» на матч Кубка Бразилии против «Фламенго» должен был выйти Маркао (он на полтора года старше, сейчас играет в «Севилье»), 15-летний Габриэл сидел в запасе. Но Маркао схватил наказание за школьные прогулы и выпал из состава: в «Аваи» к этому относились строго. Его отца это так взбесило, что Маркао потом три месяца не появлялся на тренировках.

Так Габриэл получил шанс выходить за команду на год старше. И вцепился в него.

Справился с гибелью близкого друга

Но до этого он мог бросить футбол.

Габриэл потерял желание играть, когда близкий друг детства – они были как братья – погиб в аварии.

Переубедил его Нилтиньо – тот самый тренер, с которым Габриэл говорил, когда тоска по дому становилась невыносимой. «В том году я ушел работать в другой клуб, но мы поддерживали связь, – вспоминал Нилтиньо для The Guardian. – Когда это случилось, шел второй его год в «Аваи». Думаю, те разговоры ему помогли. Габриэл был очень ориентирован на семью – он и сейчас такой. Поэтому такое происшествие сильно повлияло на него».

Габриэл остался в футболе – так он не сдался еще раз. К концу 2016-го уже играл за основу «Аваи», к концу 2017-го – за Бразилию U20.

Пережил две грустные аренды, в которых почти не играл

Он был в шоке от холода и ни слова не знал по-французски.

Ради «Лилля» Габриэл отказал «Палмейрас» и «Фламенго». И предвкушал работу с Марсело Бьелсой: «Уверен, нас ждет только хорошее. Это прекрасный тренер, пример для многих. Он очень нам поможет. Думаю, я многому у него научусь – особенно в плане тактики».

Все сложилось иначе: уже в ноябре Бьелсу отстранили от работы с командой, в декабре – расторгли контракт. «Лилль» шел 18-м.

Но Габриэла в команде не было: он быстро понял, что Бьелса на него не рассчитывает, и попросился в аренду. Его подобрал «Труа», но нансов больше не стало: после 383 минут в четырех матчах за полгода Габриэл попросил прервать аренду уже в феврале.

И сразу же – новая аренда: в загребское «Динамо».

Почему туда? «Лилль» не собирался встраивать молодого защитника в состав посреди сезона, времени на поиски клуба не было – трансферное окно закрывалось. «Динамо» предложило Габриэлу место во второй команде. Клубы ничего не теряли: «Лилль» пристраивал ненужного игрока, а «Загреб» собирался оценить парня и выкупить, если проявит себя в резерве.

Габриэл всего раз сыграл за основу «Динамо» – 90 минут против «Риеки» в чемпионате. Проиграли 0:1, но бразилец был лучшим на поле. И боссы загребского клуба решили: пусть играет за вторую команду, чтобы цена не росла.

Летом «Динамо» готовилось к переговорам, а потом узнало, что кто-то уже предложил за Габриэла семь миллионов евро. «Лилль» говорил: вы выручили нас, приняв его зимой, поэтому мы готовы на скидку – пять-шесть миллионов, и Габриэл ваш. Но даже такая сумма была для «Динамо» неподъемной.

Габриэлу, кстати, очень нравилось в Хорватии: он даже просил спортивного директора Луиша Кампуша оставить его в Загребе еще на сезон. Но у «Лилля» были другие планы: летом 2018-го бразилец вернулся во Францию.

Не пошел по простому пути после полугода недоверия в «Лилле», а работал и ждал шанс

Вернулся, чтобы снова сесть на скамейку.

Габриэл был пятым выбором «Лилля» в центр защиты. Первые полгода не вдохновляли: одна минута в Лиге 1 против «Марселя» (вышел при счете 3:0) и полный матч со «Страсбуром» в Кубке лиги (проиграли 0:2).

В начале 2019-го Габриэлу позвонил тренер бразильского «Шапекоэнсе» Клаудиней Оливейра.

– Хочешь перейти к нам?

За два года в Европе Габриэл отыграл 664 минуты, но сдаваться так просто не собирался.

– Спасибо за предложение, но я хочу побороться за место в «Лилле».

«Если честно, я и не ждал, что он вернется в Бразилию, но попытаться стоило, – улыбался потом Оливейра. – В 2016-м мы работали вместе в «Аваи». Потенциал у него был. Помню, играли против «Атлетико Гоияниенсе» в Серии Б, и на матч приехали скауты «Барселоны», чтобы посмотреть на Габриэла. Но он в тот вечер сыграл плохо, как и вся команда. Мы проиграли 0:3».

Все изменилось в начале 2019-го: Габриэлу помогли травмы конкурентов. В январе он провел полный матч в Кубке Франции («Лилль» выиграл у «Сета» 1:0), а с февраля ворвался в старт – три матча по 90 минут в Лиге 1 («Лилль» ни разу не проиграл).

Тренера Кристофа Гальтье прогресс впечатлил: «Я видел, что у него большой потенциал, но воспользовался первым же шансом. Он был голоден до игры и, выжидая шанс, много работал. Это пример для всех молодых игроков. Такое поведение – проявление ума, ведь мы теперь так часто видим тех, кто бросает работать, не попадая в состав».

«Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть ко всему в «Лилле», – комментировал долгую адаптацию Габриэл. – Было очень сложно. Теперь я счастлив. Тренер показывает, что я важен для команды. Чувствую, что несу ответственность. Теперь «Лилль» – мой дом».

«Считаю, сейчас Габриэл – в топ-5 лучших защитников Европы, – в апреле 2020-го владелец «Лилля» Жерар Лопес уже не сдерживался. – О его статистике не так много говорят вне Франции, но она показывает, что у него неслыханный процент выигранных единоборств для лиги, где столько физической борьбы. Габриэл – настоящая машина, поэтому мне кажется, что он уже на пути в топ-клуб. Возможно, даже в этом году».

Лопес не ошибся: летом 2020-го Габриэла хотели «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Эвертон». Но он выбрал «Арсенал».

До 25 лет терпеливо ждал дебюта за сборную Бразилии

Удивительно, но факт: у Габриэла, который уже четыре сезона стабильно играет за «Арсенал», всего шесть матчей за сборную Бразилии.

Тите вызывал его четыре раза, но так и не выпустил на поле.

А в марте 2022-го Габриэл попросил отпустить его из сборной из-за рождения дочери. Жуниньо, который тогда был координатором сборной Бразилии, не оценил: «Каждый делает выбор. Я тоже через такое проходил: когда родился сын, я был в Англии, потому что мне нужно было хорошо восстановиться от травмы колена. Жена сорок дней занималась ребенком одна – с помощью няни. Навредило ли это Габриэлу? Принимая решение, ты должен все взвесить. Ведь вместо тебя сыграет другой».

На ЧМ-2022 Габриэл не поехал – вызвали Эдера Милитао, Маркиньоса, Бремера и Тиаго Силву.

После ухода Тите исполняющим обязанности тренера сборной стал Рамон Менезес, работавший с Бразилией U20. В марте 2023-го он объявил состав на товарищеский матч с Марокко – и Габриэла в нем снова не оказалось. Вскоре защитник «Арсенала» выложил фото с баскетбольным мячом: «Новая профессия 🏀». Все увидели в этом недовольство.

Пятый вызов в сборную Магальяэс получил уже при Фернандо Динизе. В сентябре 2023-го Габриэл наконец-то дебютировал – в 25 лет и 8 месяцев.

Сначала – 84 минуты против Боливии (5:1), потом – полный матч с Перу (1:0). Уже через месяц – первый гол в матче с Венесуэлой (1:1). Тогда Габриэл сказал: «Играть за сборную – мечта. Я очень счастлив. Носить футболку сборной Бразилии – это не для всех. Поэтому я очень рад находиться здесь».

***

«Дело не в таланте, а в желании учиться, работать над собой, – говорил работавший с Габриэлом в «Аваи» Диого Фернандес. – Он знает, что справится с любой сложной ситуацией, которую подкинет ему жизнь».

Теперь мы знаем, что Габриэл – из тех, кто не сдается.

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Gonzalo Arroyo Moreno, Justin Setterfield; IMAGO/Victor Borges, Carlos Palma/Global Look Press ; Instagram/_gabrielmagalhaes