18 комментариев

Любовь Курчавова – с трогательной историей из Виго.

Алисия Баррейро нервничала всю неделю.

Ее любимой «Сельте» нужно обыграть «Барселону», чтобы гарантированно спастись от вылета из Ла Лиги. 91-летняя болельщица не пойдет на стадион – она очень бодра, но бережет сердце от сильных переживаний. До полуночи Алисия не будет смотреть в телефон. Узнает результат, когда все уже решится.

«Я настроена оптимистично, – сказала Баррейро в интервью Faro de Vigo. – Зачем падать духом? Как можно не верить в команду? Я верю в нее на сто процентов».

Сначала Алисия носила на стадион куклы, а потом влюбилась в «Сельту». Ради матчей она брала ночные смены

В августе 2023 года «Сельте» исполнится 100 лет. За век клуб трижды сыграл в финале Кубка Испании (1947/48, 1993/94 и 2000/01), выиграл Кубок Интертото-2000, выступил в Лиге чемпионов-2003/04 и вышел в полуфинал Лиги Европы-2016/17.

Алисия Баррейро видела почти весь путь «Сельты». Сейчас ей 91, а первый абонемент у нее появился 1 ноября 1939 года. У нее первый номер в списке фанатов «Сельты», и это единственная женщина в таком статусе среди клубов Ла Лиги. Уже много десятков лет она сидит на 52-м месте 8-го ряда.

«Мне очень приятно, но я бы хотела, чтобы в списке было больше женщин, – сказала Алисия в интервью El Mundo. – Когда я была молода, женщины не так часто бывали на футболе. Я начала ходить на стадион с трех лет – все благодаря папе. Сначала мне казалось, что мужчины просто бегают из одного места в другое с мячом. Мне было скучно. Я брала с собой на матчи куклы и играла с ними, пока папа и мои дяди наслаждались игрой. Потом я выросла и полюбила футбол».

Спустя месяц после того, как у Баррейро появился абонемент, «Сельта» дебютировала в Примере. Они с отцом сидели на 23-м секторе – трибуны тогда еще были деревянными. «В семь папа записал меня в сосьос, – рассказывает Алисия. – С тех пор я в этом списке. Надеюсь, впереди еще много лет. Это лучший подарок из тех, что делал папа. Мое первое воспоминание – времена, когда поле на «Балаидос» было кучей грязи. Считаю себя владелицей маленькой части этого стадиона, ведь я провела много вечеров здесь».

До пенсии Баррейро работала телефонисткой и брала ночные смены, которые никто не хотел, или менялась с коллегами, чтобы освободить воскресенье для матча «Сельты». Часто она возвращалась со стадиона поздно и потом шла на работу после практически бессонной ночи. «Мне было все равно, потому что «Сельту» я любила больше всего, – говорит Алисия. – Я обожала этот клуб даже в плохие времена».

Карпин и Мостовой – среди любимых игроков Алисии. Но Аспас завоевал ее сердце

Баррейро видела игру всех легенд клуба, но три игрока впечатлили ее особенно. «Мазиньо, Карпин и Мостовой, – перечисляет она. – В те годы наблюдать за «Сельтой» было чудесно. Не нужно ждать «Барселону» или «Реал» – у нас самих были эти три просто отличных парня».

Но все-таки ее любимый игрок – Яго Аспас.

«Его игра чудесна, – считает Алисия. – Он чувствует, что такое «Сельта», и несет любовь к клубу в сердце. Когда он забивает и показывает на эмблему, я чувствую, что он такой же фанат «Сельты», как и я. Это радует. В день, когда Аспас покинет «Сельту», я запомню его на всю жизнь за уважение, которое он питает к клубу».

«Словно поблагодарила их за то, что они сделали меня фанаткой «Сельты». Алисия нанесла первый удар на матче в 2021-м и посвятила его родным

Алисия реже ходит на стадион (боится заболеть), но не пропускает ни матча «Сельты» и смотрит их по телевизору. «У меня была операция на глазах, так что теперь я вижу гораздо лучше, – рассказывает она. – Когда команда выигрывает, я безумно счастлива. Когда поражений много, а «Сельте» угрожает вылет, я немного нервничаю и расстраиваюсь».

В октябре 2021-го пандемия сбавила обороты, и Алисия посетила матч с «Севильей». На той игре стадион впервые разрешили заполнить полностью, и «Сельта» подготовила красивую акцию – Баррейро нанесла первый удар по мячу под овации болельщиков.

«Выйдя на поле, я почувствовала себя королевой, – делилась она. – Под руку меня вел Уго Мальо [капитан «Сельты»]. Рядом были Аспас и Браис Мендес, они подарили мне футболку. Это было впечатляюще. Удар по мячу я мысленно посвятила родителям, дядям и кузенам. Я словно поблагодарила их за то, что они сделали меня фанаткой «Сельты». Для меня «Сельта» – это все. Я родилась в семье фанатов. «Сельта» важнее всего для Виго».

В 2022-м Баррейро говорила, что мечтает дожить до столетия «Сельты». До него два с половиной месяца. В игре с «Барселоной» она ждет чуда. «Небольшая часть души говорит, что игроки сделают то, чего не показывали в последние месяцы. Мной правит надежда», – говорит Алисия.

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Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos / Stringer; elmundo.es