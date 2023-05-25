От редакции: вы читаете блог чемпиона Лиги ВТБ Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, с какой начинкой попадется. Никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Еще несколько часов назад ты заканчивал тренировку в Самаре, в зале, в котором ты провел весь сезон. Думал о том, как будешь паковать вещи на выезд, на заключительный выезд в Красноярск. Как через неделю после этого ты покинешь Самару и будешь заниматься своими бытовыми вопросами, заниматься своим здоровьем, отдыхом и т.д. А уже сейчас ты едешь в ночь на такси из Самары в Казань.

Но давайте расскажу об этом по порядку.

Выходя с тренировки, увидел пропущенный звонок от Богдана Богачева, перезвонил ему сразу, получил вопрос, хочу ли я продолжить сезон. И, не задумываясь, дал ответ, что да, я с удовольствием продолжу этот сезон за БК УНИКС. Так как я знаю и штаб, руководство, всех людей, кто работает с клубом, да и ребята опять же не чужие. В прошлом сезоне я провел за них два замечательных месяца, после которых мы стали бронзовыми призерами Единой Лиги ВТБ. Даю свое согласие. Дальше формальности. Разговор с агентом. Условия.

Ожидания того, когда мне нужно приехать в Казань, иду себе спокойно домой, мариную стейк, начинаю его жарить, время где-то уже 10 вечера и получаю звонок с информацией, что завтра утром мне нужно быть в Казани, чтобы подписать контракт и запрыгнуть в трансферное окно. Что ж, окей, вариантов других, кроме как заказать такси, у меня нет, поэтому быстро доедаю свой стейк, быстро собираю вещи, вызываю такси и в ночь еду из Самары в Казань.

Очень сумбурно попрощался с ребятами, не попрощался никаким образом с болельщиками, хорошо, что я активно веду социальные сети, и об этом они практически сразу узнали. Беру все самое нужное, беру игровые кроссовки, беру тренировочную форму, все свои железные штуки, естественно, компьютер, камеру и остальные все гаджеты, которые я использую для записи своих влогов и стримов и многое другое.

Приезжаю в Казань, буквально через три часа, все происходит ночью. Не сплю, мне приносят контракт, я его подписываю, дальше документы отправляют куда надо, чтобы успеть в трансферное окно. Утром прихожу на тренировку, тренер рад видеть меня, я рад видеть его, команду, мы все здороваемся, знакомимся с новыми ребятами и начинается уже подключение к тренировочному процессу.

Я прекрасно понимал свою роль и прекрасно понимаю, на какую позицию в тот момент шел. Но говоря ретроспективно, смотря ретроспективно, это замечательно. Повторюсь: игрокам очень важно понимать свою роль. Об этом часто говорил. И мне кажется, у многих огромные проблемы с позиционированием.

Приведу пример. Есть очень много разных тренеров, например, сейчас особенно много специалистов по индивидуальной подготовке. И они все показывают в своих нарезках примеры со Стефаном Карри, Леброном, со всякими звездами, которые обладают сумасшедшими навыками. И я представляю, что они могут говорить своим игрокам вещи из разряда «Да, ты будешь звездой, если будешь делать вот это, еще надо тяжело работать, надо отдать всего себя спорту и т.д.». Но, к сожалению, в реальной жизни все работает по-другому, а может и к счастью. Звездами становятся единицы, единицы из миллионов людей. И я считаю, что нам очень сильно не хватает примеров работяг, не звездных игроков, а работяг. Я не говорю, что звездные игроки не работяги, они тоже работяги, но сейчас речь о классических работягах. В нескольких интервью перечислял их: это Никита Курбанов, Жора Жбанов, Слава Зайцев. Сейчас уже Андрей Воронцевич. Очень-очень много людей. Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов. Понятно, что на разных этапах своей карьеры они обладали разными ролями. Но это люди, которые свою работу делают замечательно. Тот же самый Жора Жбанов, человек, который в 13 лет уехал из Екатеринбурга в Москву, и все, у него началась самостоятельная жизнь.

И уж поверьте, у него есть столько историй, которые бы он хотел рассказать. И мог рассказать. Но это уже дело наших СМИ. Это их работа. Раскрывать таких персонажей. От себя лично буду стараться это делать. В планах несколько подкастов, интервью и всего такого прочего, поверьте, поэтому лето точно будет насыщенным.

Что ж, вернемся от моего лирического отступления к продолжению сезона. Дальше все идет как по маслу. Я вспоминаю схемы с прошлого года. В них очень много изменений, но канва и скелет все те же. Поэтому втягиваюсь в процесс, лучше узнаю тиммейтов новых, налаживаются связки какие-то, общаемся по ходу, играем. Все замечательно. Как всегда, разведка боем. Никакого времени на раскачку, плей-офф уже начался. Периодически получаю свои игровые минуты в играх с «Пармой». Они небольшие, но каждый мой выход на площадку получается достаточно ярким. Чем я доволен? Чем доволен тренер и команда. Опять же, роль свою понимаю, принимаю, знаю, что я здесь, чтобы подменить игроков основной ротации, где-то на тренировках дать побольше энергии, что-то кому-то подсказать, потому что все-таки 32 годика, из которых я с 15 лет (больше половины жизни!) играю профессионально. В общем, просто живу в команде, живу командной жизнью, продолжаю пилить свой контент и радоваться жизни, радоваться тому, насколько она интересна и прекрасна. Как бы мне в Самаре не нравилось, как в городе, как бы мне не нравились самарские болельщики и люди, и та аудитория из Самары, которая сейчас образует костяк и золотой фонд моего канала, как на ютубе, так и в телеграме, с баскетбольной точки зрения этот сезон был для меня очень тяжелым.

Наверное, даже не только с баскетбольной точки зрения, а с точки взаимодействия с баскетбольным окружением. Но у каждого, наверное, своя правда. Тут ни в кого пальцем показывать и тыкать не буду. Я думаю, те, кто следили за мной, играми с моим участием, те люди все прекрасно понимают.

УНИКС – чемпион. И если оглядываться назад, то это интересный опыт. Но иногда некоторой информацией и некоторым рассказам нужно время, чтобы настояться. Так вот, сейчас, мне кажется, как раз самое время рассказать о том, как я оказался в этой команде, зачем и почему.

Фото: УНИКС